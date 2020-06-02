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GeriSibel Yaşar Şişman Ayna’dan Single Müjdesi: İstanbul
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Sibel Yaşar Şişman>Ayna’dan Single Müjdesi: İstanbul
Mahmure
02.06.2020 - 11:04, Son Güncelleme:

Ayna’dan Single Müjdesi: İstanbul

Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
Ayna’dan Single Müjdesi: İstanbul
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"Koronavirüs karantinasından yeni normal hayata geçtiğimiz şu günlerde müzik dünyasından güzel bir haber geldi..."

90'ların efsane grubu Ayna, söz ve müziği Erhan Güleryüz'e ait olan 'İstanbul' single'ı ile önümüzdeki hafta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir yandan albüm çalışmalarına da devam eden Ayna, grubun solisti değerli sanatçı Erhan Güleryüz'e tıpkı Sultan şarkısında olduğu gibi İstanbul'u da sürpriz yapmış. Sultan sürprizini henüz bilmeyenler için röportaj linkini bırakıyorum.

Buraya tıklayarak röportaja ulaşabilirsiniz.

Erhan Güleryüz'e hiç haber verilmeden single hazırlığı yapan Ayna kapak resmini hazırlanken yakalanmış sanatçıya...

Ayna ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde İstanbul ile herkesi biraz olsun mutlu etmeyi hedefliyor. İşte tam da bu yüzden olacak ki İstanbul şarkısının İngilizce versiyonu da hazırlanıyor. Grup, yeni single’ı ile İstanbul şehrimizi dünyaya tanıtmaya kararlı. Şarkıyı sizler gibi ben de merakla bekliyorum.

Ayna İstanbul single'ıyla haftaya tüm dijital mecralarda yayında olacak.

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Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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