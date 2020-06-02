Ayna’dan Single Müjdesi: İstanbul

90'ların efsane grubu Ayna, söz ve müziği Erhan Güleryüz'e ait olan 'İstanbul' single'ı ile önümüzdeki hafta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir yandan albüm çalışmalarına da devam eden Ayna, grubun solisti değerli sanatçı Erhan Güleryüz'e tıpkı Sultan şarkısında olduğu gibi İstanbul'u da sürpriz yapmış. Sultan sürprizini henüz bilmeyenler için röportaj linkini bırakıyorum.

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Erhan Güleryüz'e hiç haber verilmeden single hazırlığı yapan Ayna kapak resmini hazırlanken yakalanmış sanatçıya...

Ayna ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde İstanbul ile herkesi biraz olsun mutlu etmeyi hedefliyor. İşte tam da bu yüzden olacak ki İstanbul şarkısının İngilizce versiyonu da hazırlanıyor. Grup, yeni single’ı ile İstanbul şehrimizi dünyaya tanıtmaya kararlı. Şarkıyı sizler gibi ben de merakla bekliyorum.

Ayna İstanbul single'ıyla haftaya tüm dijital mecralarda yayında olacak.