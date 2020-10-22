Aldatmak Evlat Sevgisiyle Bir Olamaz!

Son günlerde oldukça konuşulan Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrolünü üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de geçen diyalog birçok izleyici gibi beni de dehşete düşürdü bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum.

Caner Cindoruk dizideki karakter adıyla Volkan Arslan; iki çocuğunu aynı şekilde seven ebeveyn gibi karısını ve bir başka kadını sevdiğini söylüyor! Aldatmayı, evlat sevgisiyle açıklaması içler acısı bunun böylesine masum bir şeymiş gibi sunulması da çok üzücü gerçekten. Volkan Arslan; ayakları üzerinde duran iki güçlü kadının aslında en güçsüz en aciz yanı...

Dizinin bu kısımı ile ilgili yorumları okurken bir kez daha hayrete düşüyor insan. İki kadın arasında olmaktan mutluluk duyan kişinin haklı olduğunu hatta çaresiz olduğunu düşünenler de var. Çok garip! Acaba Cansu Dere dizideki adıyla söyleyecek olursam Asya Arslan aynı şekilde sevdiğini söylediği iki erkek arasında kalsaydı tepkiler yine aynı olacak mıydı? Hiç sanmıyorum böyle bir şey söz konusu dahi edilmez.

Cinsiyet ayrımını fark etmeksizin aldatmak kesinlikle karakter sorunudur beraber olduğunuz insanla yolculuğunuzu bitirmeden başka bir yolculuğa geçmeye kalkarsanız kaybolursunuz hem gönülden hem gözden...

Dizinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini hepiniz gibi ben de çok merak ediyorum. Ne dersiniz aldatıldığınızı bildiğiniz bir ilişki sürer mi? Aşk her şeyi affeder mi?