Gecenin Haberi Var, Destina, Haklıydın ve Daha Fazlası

Tuna Kiremitçi ve Aydilge’den Gecenin Haberi Var

Merak ve heyecanla beklediklerimdendi Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları III Albümü. Tuna Kiremitçi’nin Aydilge ile söylediği ve albümün çıkış şarkısı olan Gecenin Haberi Var’ı dinlediğim zaman beklediğime değdiğini görüyorum. Karanlıkta aydınlığı ve aşkı arayan güçlü bir modern rock bestesi olan bu şarkının düzenlemesi Hüseyin Çebişçi’ye, klip yönetmenliği ise Tayfun Çetinkaya’ya ait. Albümün ilk çıkış şarkısı Tuna Kiremitçi ve Aydilge düeti olan Gecenin Haberi Var şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı. Tuna Kiremitçi’nin tüm dünyada yüz milyonlarca dinleyiciye ulaşan ödüllü Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları albüm dizisinin üçüncü sezonu başlıyor. Kiremitçi yine özgün bestelerinde sevdiği kadın solistlerle düet yapıyor. Her ay bir şarkısı single olarak yayınlanacak albümün açılış şarkısı, Tuna Kiremitçi’nin Aydilge ile düet yaptığı Gecenin Haberi Var oldu.

Hayko Cepkin’den Destina’ya ‘Zamansız’ Bir Yorum

Bir Yeni Türkü klasiği olan Destina, Hayko Cepkin yorumuyla dinleyicinin beğenisine sunuldu. Bu ara en çok dinlediğim şarkılar arasında olan bu yeniden yorum zamansız tanımını fazlasıyla hak ediyor. Tüm dijital platformlarda yayında olan şarkı, Hayko Cepkin yorumuyla listelerinizdeki yerini almaya hazır. Aranjörlüğünü Hayko Cepkin’in üstlendiği Destina’nın sözleri ünlü şair ve yazar Lale Müldür’e, bestesi ise Yeni Türkü kurucularından Selim Atakan’a ait. Yeni Türkü’nün 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlanan Yeni Türkü Zamansız albümünden şarkılar yayınlanmaya devam ediyor. Albümün tamamı 11 Mart’ta dinleyicisiyle buluşacak.

Göksel’in Yenisi ‘Haklıydın’ Yayında

Göksel yeni şarkısı Haklıydın’ı müzikseverlerle buluşturdu. Göksel, aşk acılarını o kadar zarif bir şekilde anlatıyor ki. Haklıydın’ın sözlerinde de bu acıyı en derinden hissediyor ve her şarkısında olduğu gibi bu şarkısında da kendi hikayemizi dinliyoruz. Bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla dinleyicilerin listelerinde özel bir yer edinen Göksel, Haklıydın isimli yeni çalışmasını 28 Ocak Cuma günü yayınladı. Şarkının söz ve müziği Göksel’e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait. Mix & mastering’i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşırken kayıtlar ise Ozinga stüdyolarında gerçekleştirildi. Haklıydın, lyric video klibiyle de MuzikPlay kanalında yayında.

Melis Fis Dursaydı Dünya’yı Yayınladı



Genç neslin çok takip edilen isimlerinden biri olan Melis Fis, kendini bulduğunu ifade ettiği Dursaydı Dünya isimli yeni şarkısını yayınladı. Dursaydı Dünya şarkısının söz ve müziği Melis Fis'e, düzenlemesi ise Sezer Dinç'e ait. Sosyal medyadaki eğlenceli halleri ve rengarenk görselleri ile de ilgi toplayan Melis Fis, yeni projesiyle ilgili duygularını dile getirdi: ''Bu şarkı benim için çok farklı bir yerde çünkü şimdiye kadar yazdığım, beni en çok üzen şarkım. Dursaydı Dünya’yı yazdığımda duygusal anlamda pek iyi bir dönemden geçmiyordum. Şarkıyı yazarken, şarkının kayıtları alınırken ve aranjesi yapılırken dahi mutsuzluk hissini yoğun yaşıyordum. Şarkıdan keyif almadığım için değil, hislerimi müziğe yansıtabildiğim için içten içe keyif duysam da o negatif düşünceleri kafamdan atamıyordum. Hatta şarkıyı ekibime ilk götürdüğüm gün bir demo kayıt aldık. Sonrasında ana kayıtları almayı denedik fakat o ilk günkü ruh halim, duygularım o kadar gerçekti ki yeni yapacağım kayıtların asla onun üstüne çıkamayacağını biliyordum. İlk günkü kayıtları kullandık yani. Bu yüzden çok gerçek bu şarkı benim için.''

Dilay Dal ‘mutlu olmam lazım benim’

Müziğinin köşelerini her şarkısında bize tanıtan Dilay ‘mutlu olmam lazım benim’ adlı ikinci teklisini müzikseverlerle buluşturdu. Kendine has nostaljik melankolisini modernize ettiği ilk şarkısı Perdeler’i 2021’in son günlerinde yayınlayan Dilay Dal yeni yılın ilk aylarında çalışmalarına devam ediyor. Prodüktörlüğünü Kerem Çakıroğlu'nun yaptığı şarkının müziği ile ortak bir sıkılmışlık ve aksiyon alma ihtiyacını anlatan sözleri Dilay Dal’a ait.