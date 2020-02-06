Türk Kadınının İç Çamaşırı Alışkanlıkları

Tüm bu soruları Yeni İnci Tasarım ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Pınar Göktürk’e sordum, ilginç cevaplar aldım. Buyurun röportaja…

İç çamaşırı modelleri zamanla evrildi ve bambaşka boyutlar kazandı. İç çamaşırı, bikini ya da mayo tasarımları yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz?

Bundan 10 yıl öncesine bakarsak azımsanmayacak bir değişim yaşandığını görebiliyoruz. Eskiden iç çamaşırı elbise altına giyilen, fonksiyonellik ve rahatlık aranan bir giysi iken; şimdi yardımcı aksesuar olarak kullanılan seksi bir giysi haline dönüştü.

Tasarımlarımızı hazırlarken tabii ki iç giyim sektöründe dünya neler yapıyor, ne tarz ürünler üretiyor diye araştırıyoruz. Çeşitli fuarlara katılarak, dergileri inceleyerek ve sosyal medyadan takip ederek gelişmelerden haberdar oluyoruz. Bunun yanında müşterilerimizden gelen talep ve istekler bizim için çok önemli. Tasarımlarımızı hazırlarken her zaman bu talepleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu anlamda iyi bir dinleyici olduğumuzu düşünüyorum.

İç çamaşırı tercihleri insanlar hakkında pek çok fikir verebilir. Peki, Türkiye’deki kadınların iç çamaşırı tercihleri nasıl?

Artık kadınlar için iç giyim çok önemli. Eskiden iç çamaşırına para harcamak istemeyen kadınlar günümüzde iç çamaşırına dış giyimden daha çok para harcamaya başladı diyebiliriz.

Bunun nedeni ise; değişen dünya koşullarında kadınlar ruhsal anlamda dış giyimin yanı sıra dış giyimde de daha güzel ve özenli tercihler yaptığında kendini daha güzel ve özgüvenli hissediyor. Bir kadının her sabah uyandıktan sonra temiz, şık ve uyumlu bir iç çamaşırı takımıyla güne başlamasının verdiği hazzı ve tatmini en güzel iltifatlar bile sağlayamaz. Tabii ki bu sosyal ve özel hayatta kadınların kendini daha iyi hissetmesini sağlarken ekstra motivasyon da oluşturuyor.

Klasik iç çamaşırlarının yanında artık daha özel takımlar da talep görüyor. Günümüzde kadınlar kendilerini daha seksi, talepkâr göstermekten çekinmiyor ve iç çamaşırı talepleri de bu yönde değişmeye başlıyor. Biz de bunu kulak ardı etmiyoruz ve tasarımlarımızı bu talepler doğrultusunda şekillendiriyoruz.

İç çamaşırı sadece kadınlar için mi önemli? Türk erkeklerinin bu konudaki davranışları nasıl?

Tabi ki sadece kadınlar için önemli değil. Bir kadın bir iç çamaşırı giyerken kendi görsel zevkinin tatmin ederken bunu sunmayı da istiyor. Kendi beğenirken aynı zamanda beğenilmek de istiyor, bu içgüdüsel bir durum.

Türk erkekleri de artık eşleri için iç çamaşırı alışverişi yapmaya başladı. Beğendiği bir iç çamaşırını eşinin üstünde de görmek istiyor. İç çamaşırı satın almak bazı erkekler için bir tabu gibi ama tabii ki bunda utanılacak bir durum yok. Bir kadının eşine iç çamaşırı alması ne kadar normalse erkeğin alması da o kadar normal bir durum aslında.

Özel günlerde (yılbaşı, sevgililer günü, doğum günleri gibi) erkekler bu tabuları biraz daha fazla kırabiliyor, mağazalarımızda erkekleri de kadın iç çamaşırı alırken görebiliyoruz. Fakat erkekler bu konuda e-ticaretten alışveriş yapmayı daha çok tercih ediyor diyebiliriz.

Kadınların birçoğu sütyen bedenini hesaplamayı bilmiyor ve doğru bedende sütyen kullanmıyor. Sütyen bedeni nasıl hesaplanır anlatır mısınız?

Maalesef bu birçok kadın için büyük bir sorun. Kadınların yanı sıra bu işin içinde olan birçok mağaza satış danışmanları bile sütyen bedeni hesaplamıyor iyi bilmiyor ve doğru yönlendiremiyor.

Müşteri aslında yanlış sütyen bedeni giyiyor fakat bunun farkında olmadığı için sütyen kalıbının ona uygun olmadığını düşünüyor. Öncelikle göğsün tam alt kısmını sıkı bir şekilde mezura ile ölçmeliyiz, ulaştığımız değer bize 75-80-85 vs olan beden ölçümüzü söylüyor.

Daha sonra mezurayı yine sırtımızdan ve ezmeden göğüs uçlarımızın üstünden geçirerek ölçüyoruz. Bu sefer elde ettiğimiz değer ise B-C-D vs. kap bilginizi veriyor. Üzerinizde desteksiz bir sütyen varken bu ölçüyü alırsanız daha doğru sonuca ulaşırsınız. Çünkü çıplakken zaman içinde bir sebeple sarkmış olan bir göğüs yanlış ölçü verebilir.

Bu ölçüler ile daha önceden hazırlanmış tablolardan rahatlıkla bedeninizi bulabilirsiniz. Örnek verirsek; göğüs altı 68 cm, göğüs üstü 83 cm gelen bir kadının 83-68=15 cm olduğunu düşünürsek, sütyen ölçüsü 70 (68 cm-73 cm arası) B’dir (13-15 cm farkın karşılığı). Göğüs altı ve göğüs üstü fark açıldıkça kap ölçüsü B’den C’ye D’ye doğru devam eder.

Yeni İnci Tasarım ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Pınar Göktürk

Doğru beden seçimi kadar önemli olan diğer bir konu ise doğru iç çamaşırı seçebilmek. Bu konuda kadınlara neler önerirsiniz?

Kadınlara önerim en başta iç çamaşırını giydiklerinde kesinlikle rahat hissetmeleridir. İç çamaşırı da ayakkabı gibidir, ayakkabı nasıl rahatsız edip gün sonunda vurup can acıtırsa, iç çamaşırı da aynı hasarı hissettirir.

Sütyeni giydiğinizde, sütyenin göğüslerinizi doğru şekilde taşıdığından emin olun, sırtınızın bol ya da sıkı olmaması gerekir. Sırt ölçüsü bol kalmış bir sütyen tercih edildiğinde göğüsün ağırlığından gün içerisinde sütyen kürek kemiklerinizin üstüne doğru çıkacak ve göğsünüzü taşımayacak böylelikle bütün yükü askılara verecektir. Bu da gün sonunda sırt ve omuz ağrısına neden olacaktır.

Sırt ölçüsü çok sıkı olan bir sütyen ise bedeninizde ciddi bir cilt hassasiyet yaratırken, göğüslerinize de baskı oluşturabilir.

Balenli bir sütyen giymiş iseniz göğsünüzün balen yuvasının içine iyi oturmuş olduğundan emin olun. Sütyen baleni bedenize değmeli, havada kalıyor ise sütyen size küçüktür.

Giydiğiniz sütyenin ön ortasında, sütyenin yakasından taşan ikinci bir göğüs var ise sütyen size küçüktür. Bunun tam aksine sütyenin ön yakaları boş kalıyorsa sütyen size büyüktür.

Bazı kadınlar göğüslerinin küçük görünmesi için bedeninden daha küçük sütyen almak isterler. Bu tamamen yanlıştır çünkü doğru bir minimizer sütyen göğsü küçük gösterirken, küçük gelmiş bir minimizer sütyen taşmalardan dolayı biçimsiz bir görüntü oluştururur, gün sonunda ciltte hasar da yaratabilir.

Doğru bir sütyenin göğüs ortası, sırtı saran kolları ve göğüsleri taşıyan askıları konforlu ve uyumlu bir şekilde göğsü kavramalı ve taşımalıdır.

ikacmaz@hurriyet.com.tr

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