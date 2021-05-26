Doğal Kıvrımlı Göğüs Estetiği

İmplant ile yağ grefti enjeksiyonları birleştirilebilir

Göğüslerinin boyutundan ve şeklinden memnun olmayan kadınlar için en kalıcı meme büyütme yöntemi göğse meme implantı yerleştirmektir. Yerleştirilen meme implantının doğal görünmesi için meme implantının göğsün ve vücudun oranlarıyla uyumlu olması gerekir. Boy, kilo, göğüs kafesi genişliği hepsi bir arada değerlendirilerek yerleştirilecek olan implantın boyutuna karar verilir. İmplant kişinin vücut yapısı ve cerrahınızın tercihine göre çeşitli şekillerde yerleştirilebilir. Meme implantı yerleştirildikten memenin konturunu doğal ve estetik hale getirmek için yağ enjeksiyonu ile rötuş işlemi de uygulanabilir. Kompozit göğüs büyütme denilen bu yöntemle doğal görünümlü göğüsler elde edilebiliyor.

Göğüslerde sarkma varsa dikleştirme yapılabilir

Eğer doğum ya da kilo alıp verme gibi nedenler ile göğsünüzün şeklinde bozulmalar olduysa uygulanması gereken teknik biraz daha değişiyor. Bu durumda estetik operasyona meme kaldırma estetiği de dahil olabilir. Aynı operasyon içerisinden meme kaldırma, büyütme ve nano ve mikro yağ enjeksiyonu yöntemleri ile yumuşak doku transferi uygulanması gerekebilir. Meme büyütme estetiğinin başarısını meme dokusunu örten derinin kalitesi de etkiler. Eğer kişinin var olan meme dokusu implant için yeterli değilse yine aynı teknikle yağ dokusu enjekte edilir, bu aynı zamanda meme dokusu ve çevresindeki derinin kalitesinin artmasını sağlar.

Kişinin kendi yağ hücreleri kullanılabilir

Bu tekniğin ana hedefi memenin hacmini büyütürken, meme implantı ile göğüs kafesi arasındaki geçişi yumuşatmak, meme implantının üst tarafına eklenerek daha doğal bir dekolte görünümü oluşturmaktır. Kullanılacak olan yağ kişinin karın ya da kalça bölgesinden alınarak özel bir saflaştırma işleminden geçirilir ve hemen enjekte edilir. Kişinin kendi yağı kullanıldığı için alerji riski düşüktür. Yağ enjeksiyonu ile meme rekonstrüksiyonu bir arada kullanılarak implantlar kamufle edilebilir, yumuşak kıvrımlar oluşturulabilir ve daha doğal bir görünüm sağlanabilir.