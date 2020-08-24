Yaz Aylarında Cilt Bakımı

Değişen mevsim şartları cildimizin ihtiyaçlarını, doğal olarak bakım rutinini de değiştirir. Yaz ayları belli konulara özen göstermezsek, cildin en çok yıprandığı mevsim olabilir.

Yazın güneş ışınları ve deniz cildi kurutur ve lekelere neden olabilir.

Peki bu güzel havaların tadını çıkarırken cildimize nasıl destek olalım?

Güneş koruma her zamanki gibi olmazsa olmazımız

Her mevsim olduğu gibi en önemli dostumuz, cildimize uygun güneş koruyucumuz. Doğru seçilmiş, yumuşak yapıda bir güneş koruyucuyu 2-3 saat aralıklara yenileyerek kullanmak, güneş ışınlarının zararlarını azaltır.

Su bazlı, yumuşak yapıda bir nemlendirici yeterli nem desteği sağlarken, gözenekleri tıkamaz ve size kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca kullandığınız ürünlerin antioksidan içermesi yine güneşin cilde verdiği hasarı azaltma anlamında çok faydalıdır.

Sıcağın etkisiyle sıvı kaybı yaşarken bol su tüketmek, karpuz, kavun gibi su içeriği yüksek gıdaları tercih etmek bize destek olur. Ayrıca beslenmemize bol sebze ve meyveyi dahil etmek, artan antioksidan ihtiyacı karşılamak açısından faydalıdır.

Deniz tatillerinde cilt daha fazla özen ister. Denizden sonra mutlaka ılık duş alarak deniz suyunun ve güneş koruyucuların ciltten uzaklaştırılması gerekir. Uzun ve sıcak duşlar, sert temizleyiciler cildi daha çok kurutur. Bu nedenle tercih edilmemelidir.

Duş sonrası cildi yatıştıran bir nemlendirici kullanılabilir. Özellikle aloe vera içeren ürünler bu anlamda faydalıdır.

Cildimizi yoran güneşin, saçlarımıza da olumsuz etkileri olabileceği göz önüne alınmalı, denize giderken saçı koruyan maskeler tatil bavuluna eklenmelidir.

Yine açık ayakkabı giyerken ayaklarımız daha çok kurur ve nemlendirici ihtiyacı artar. Her akşam ayaklar için hazırlanmış yoğun nemlendiriciler uygulamalıdır.

Yoğun kapatıcılar, fondötenler ve makyaj uygulamaları yerine, daha doğal ve ince yapıda ürünler, renkli nemlendiriciler ve BB kremlerle yapılan doğal makyajlar yaz ayları için daha uygundur.

Ayrıca yaz ayları ne kadar korunursak korunalım bazı ciltteler için lekenin arttığı dönemlerdir. Bu dönemde yapılacak en güzel şey, hiç pes etmeden güneş korumadır. Kimyasal peeling ve lazer gibi leke açıcı tedaviler için sonbaharı beklemek daha doğrudur.

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