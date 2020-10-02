Bebek İsteyenlere: Gebe Kalabilme İhtimalini Nasıl Yükseltebilirsiniz?

Günümüzdeki yaşam koşulları, stres, hormonal bozukluklar ve polikistik over sendromu gibi problemler nedeniyle gebe kalmada zorluk yaşayan pek çok hastamız oluyor. Ayrıca erkeklerde de sperm sayısındaki ve hareketliliğindeki düşüklük azımsanamayacak düzeyde. Bütün bu faktörler nihai olarak gebe kalmayı zorlaştırabiliyor. Üstelik en ideal şartlarda dahi (normal yumurtlama, normal spermler ve açık tüpler) gebelik ihtimali ay başına %15-20 üzerinde değil. Bu yazımda gebe kalabilme ihtimalinizi artırabilmek için hem sizin hem de eşinizin yapması gerekenleri 3 maddede özetlemek istedim:

1. Sağlam gebelik, sağlam vücutta bulunur. Beslenme, sağlam vücudun olmazsa olmazıdır.



Bebeğinizin hayatındaki belki de en önemli süreç, sizin vücudunuzda geçirdiği 9 aylık süredir. Bunun nedeni, organlarının oluşumunun en başındaki kritik dönemi doğrudan sizin sağlığınızın ve kimyasal ortamınızın etkiliyor olmasıdır. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, yani yeterli protein, sağlıklı yağ asitleri ve kompleks karbonhidrat alımının önemi tartışılmazdır. Mükemmeli yakalamak günümüz koşullarında pek mümkün olmasa da, olabildiğince temiz ve dengeli beslenmenin faydasını hem siz hem de bebeğiniz mutlaka görecektir. Bu konuda alanında eğitimli diyetisyenlerden destek almayı düşünebilirsiniz. Gebelik kararını verdiğiniz andan itibaren günde 400 mikrogramlık bir folik asit desteği mutlaka alın.



2. Hareket, berekettir.



Gebelikten önce ve gebelik sırasında, yapabileceğiniz belki de en faydalı şey hareket halinde olmak. Bunun için bir spor salonuna ihtiyacınız olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Alışkanlık olarak adım sayınızı artırmak, fırsat buldukça yürüyüş yapmak en faydalı ve en kolay şeylerden biri. Hareketli olmak hem sizi, hem de bebeğinizi oldukça olumlu etkileyecektir. Hareketli olmak, hücrelerimizin enerji üretim merkezleri olan mitokondrileri çalıştıracak, gebeliğin getirdiği enerji ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabilmenizi sağlayacaktır.



3. Doğru zamanda doğru yerde olun.



Cinsel ilişki için doğru zamanlama, gebe kalabilmek için belki de en kritik noktadır. Yumurtalıklarınızdan salınan oosit hücresinin döllenebilmesi için, tüplerinizde sperm hücreleriyle karşılaşması gerekir. Bunun için de yumurtlamanın hemen öncesinde (24-36 saat kala) ilişki olmuş olmalıdır. Yumurtlamayı takip etmek birkaç şekilde mümkündür:



Bunlardan ilki ve en basit olanı takvime göre tahmin etmektir. Her ay günü gününe düzenli adet görüyorsanız, düzenli yumurtladığınızı söylemek mümkün. Yumurtlama tahmini için cep telefonunuza indirebileceğiniz mobil uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Bu uygulamalar sizin adet düzeninize göre gebelik ihtimalinin en yüksek olduğu dönemi size bildirecektir. Bunun dışında en pratik ve güvenilir yöntemlerden biri, idrarda yumurtlama testlerinin yapılmasıdır. Adetin normal akışının olduğu ilk gün 1. adet günüdür. Bundan 10 gün sonrasında, yani adetin 11. gününden itibaren sabahları idrarda yumurtlama testi yapabilirsiniz. Test pozitif yani çift çizgi çıktığında, 24-36 saat içerisinde yumurtlama olacağını gösterir. Bu iki gün, gebe kalma ihtimalinizin en yüksek olduğu dönem olduğundan mutlaka ilişki bu döneme denk getirilmelidir.



Son olarak bir konunun altını çizmek istiyorum. Tüm şartların ideal olması durumunda dahi gebelik oluşması yine de göreceli olarak düşük bir ihtimaldir. Bugün döllenme süreciyle ilgili bildiklerimiz, bilmediğimizden çok daha azdır. Bundan dolayı belki de yapabileceğiniz en faydalı şey sabırlı olmaktır. Sizin veya eşinizin bilinen bir problemi yoksa, 6-12 aylık bir gebelik deneme şansını mutlaka kendinize tanımanızı öneririm. Sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum.



Prof.Dr. Eralp BAŞER