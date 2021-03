7 Mart’ın Etkisindeki 8 Mart

Kadın kocası tarafından çocuğu önünde dakikalarca dövülüyor. Yukarıdaki kız kardeşi kameraya alıyor ve aşağıda dayak yiyen benim ablam diye tweet atıyor.

Belli ki, o şiddete maruz kalacağına emin ve korkudan aşağı inemiyor.

Bugün kadınlar günü, son 67 günde KAYITLARA GEÇEN 65 kadın öldürüldü.

Ben bunu yazarken belki bir kadın daha şiddet mağduru olarak hayatını kaybetti.

Üzgünüm, bugün asla iyi dileklerde bulunamayacağım.

Çünkü artık yeter! Artık bıktık!

Bir kadının doğurduğu bir insanın bir kadına bunu nasıl yapabildiğini aklım almıyor!

Anneler çocuklarınızı sevin koruyun ve insan olmayı, başkalarının yaşama hakkını elinden almanın ne demek olduğunu lütfen evlatlarınıza öğretin!

Bir çocuk üzerindeki annenin etkisinin ne olduğunun farkında olun!

O dakikalarda bilmiş gibi yazdığım yazı:

KELEBEK DE KİMMİŞ, SİZ BİR DE KADINLARI GÖRÜN!

Biz kadınların çok derdi var…

İş yerinde eşitsizlik, evde yorgunluk, aynı anda birçok yerde olma zorunluluğu

Bilmem kaç kişinin sorumluluğu

Fedakarlık göbek adımız olmuş

Her zaman her yerde her durumda her an tetikte…

Çoğu zaman kendimize soruyoruz, takdir bile görmüyoruz, ne faydası var, diye

Hanımlar ben söyleyeyim belki faydası yok ama ETKİSİ VAR!

Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine kelebek etkisi denir!

Kelebekler Amazon’da kanat çırptığında ABD’de bir fırtına kopmasına neden olabilir ya,

İşte tam burada, bir kadın bir evlat yetiştirdiğinde tüm gelecek yeniden şekillenir mi, diye sormamız gerekiyor kendimize…

Bence tam olarak etkisinin geleceğin tasarımı olduğunu ön göremediğimiz bir sorumluluğun neferleyiz, biz kadınlar!

Kadının etkisi, dünyanın en büyük emeğinin ilk tohumu…

Bugün sevgisiz çocukların sevgi yoksunu etkilerini yaşıyorsak bu değişimde etkimizin farkına varmalıyız…

Farkında olup geleceğin nefesini çocuklarımız için ciğerlerimize çekmeli ve başka bir dünya için çalışmalıyız!

Sizce, Zübeyde Hanım’ın sevgisi olmasa bir evlat vatanına bu kadar aşkla bakabileceğini düşünebilir miyiz?

Çocukları sömürge himayesinde yaşamasın diye cepheye koşan Nene Hatun’un bugünümüzü yaşayabiliyorsak anmadan geçebilir miyiz?

Evet! Hanımlar daha çok emeğimiz daha çok yolumuz daha çok günümüz daha çok etkimiz var!

Biz varız!

Gelecek var!

Sevgi dolu bir dünya için son nefesimize kadar çalışmaya devam!

Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun!