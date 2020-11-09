Taklit Parfümlerde Büyük Tehlike!

Taklit parfümler ve sahte kozmetik ürünler konusunda çok dikkatli olunması gerekir. Tescilli, kontrolü yapılmış ürünlerde hangi kimyasalın ne kadar kullanıldığı belirlidir. Sahte, taklit parfümlerde ve kremlerde fitalatlar ve benzaldehit, proben içeren petrol ürünlerinin hangi miktarda kullanıldığı belli olmadığından dolayı, cildimiz ve diğer organlarımızda hastalıklar, kanserojen etkiler gözlemlenir. Aromatik hoş koku içeren sentetik parfümler, vücudumuza solunum, ağız ya da deri yoluyla girerek başta akciğerlerimiz olmak üzere deri, burun, göz ve beynimizi etkileyerek zarar verir.

Kokuların en çok etkilediği organ derimizdir. Taklit parfümlere eklenen kontrolsüz bu maddeler, ciltte kalıcı hasarlara neden olabilir. Kaşıntı, kabartı, egzama ile kılcal damar artışı ve yama tarzında kahverengi lekeler ortaya çıkabilir. Kimyasallara uzun dönem maruz kalındığında ise kalıcı deri reaksiyonları, ürtiker atakları ve deri hastalıkları görülebilir.

Güneş Görmeyen Alanlarda Sıkın

Markasına güvenilen birçok ürün bile hassas ciltlerde özellikle güneş, ter etkisi ile birlikte alerjik reaksiyonlar ve irritasyonlar oluşturabilir. Parfümlerin özellikle hassas ciltlerde, astım hastalarında sürekli kullanılmaması, güneş görmeyen alanlara sıkılması hatta kokulu ürünlerle ten teması olmaması cilt ve vücut sağlığı açısından önemlidir.

Sahte parfümler ve parfüm içerikli krem, temizlik jelleri, doğal kaynaklardan zor elde edildiği için kanserojen sentetik ucuz kimyasalların kokteyl içeriğine sahiptir. Sentetik aromat içeren bu parfümler, en kötü katkı maddelerin arasında olan çözücü dietil ve monoetil fitalat içeren sentetik ‘misk’ olarak bilinen maddeleri barındırır. Fitalatlar meme kanseri ve sperm DNA hasarı yapabilir. Sentetik parfüm kullananların idrarında fitalat düzeyinin iki kat fazla olduğu görülmüştür. Östrojenik etkilere sahip olan sentetik miskler içerikteki diğer toksik kimyasallarla etkilerini daha da kötüleştirebilirler.

Kozmetik dünyası, parfümler hem çok önemli hem de çok özen gösterilmesi gereken bir alandır. Mümkün olduğunca doğal kaynaklı kokuları seçmeye çalışmak da sağlımız açısından oldukça önemlidir. Şüphe duyduğumuz, kullandığımızda hassasiyet oluşturan hiçbir kozmetik ürünü tercih etmemek gerekir. Dermatolojik testten geçmiş, belirli standartlara sahip kozmetik ürünler sağlığımız için daha güvenlidir.