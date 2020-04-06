Günümüzde cilt maskesi denince aklımıza güzellik merkezleri gelebilir. Fakat bu durum hem zaman hem de maddi anlamda bizi yorabilir. Evimizde de pratik doğal maskeler hazırlayabiliriz.

Cildimize faydalı, sağlıklı maske formülleri yapmak istiyorsak maskenizin içindeki ürünlerin, anlatacağım özellikleri içermesi gerekir.

Öncelikle maskeye katılan ürünler cilt yapısına uygun olmalı, hassasiyet, kaşıntı yaratmamalıdır. Örneğin; hassas kızaran ve kılcal damarlı ciltler için hazırlanan maskeler sirke gibi asidik ürünler, kahve gibi uyarıcı ajanlar içermemelidir.

İkincisi, maskemizin iyi bir nemlendirici özelliği olmalıdır. Uygulama sonrası cildimizin ferahlamış ve yumuşak olduğunu hissetmeliyiz. Nemlendirici özelliğinden dolayı süt ve süt kreması, yoğurt, Hindistan cevizi yağı, badem yağı, zeytin yağı, kayısı yağı, yumurta sarısını hassas ve kızaran ciltlerde olduğu gibi tüm ciltler için hazırlayacağımız maskemize rahatlıkla her zaman katabiliriz. Yağlı ve sivilceli ciltlerde ise doğal yağlar ve krema yerine nemlendirici olarak bira mayası, yumurta akı, muz, avokado, bal tercih edebiliriz.

Bir maskede en çok görmek istediğimiz özellik antioksidan yani hücreleri onarıcı ve hücre yenileyici sıkılaştırıcı nitelikte olmasıdır. Birçok taze meyve ve sebzenin canlı ve güzel renkleri bu yiyeceklerin antioksidan dolu olduğunu tabiatın bize söyleme şeklidir. Alfa hidroksi asitler dediğimiz meyve asitleri, glikolik asit, polifenoller ve askorbik asit yani C vitamini içeren antioksidan içerikli besin maddeleri hücreleri tazelerken, kollajen tabakayı uyararak cildi sıkılaştırır. Meyve asitleri ve C vitamini aynı zamanda iltihabı kurutarak sivilcelerin geçmesini sağlar.

Ayrıca maskemizin kafein maddesini içermesi deri dolaşımının hızlanmasına, ödem, göz altı şişliği ve morlukların azalmasına yardımcı olacaktır. Kafein aynı zaman da güçlü bir hücre onarıcıdır. Çok önemli faydaları olan kafeinin mucizevi etkilerinden günlük olarak içtiğimiz kahve telvesi veya bir tatlı kaşığı kakaodan hazırladığımız maskeler sayesinde yararlanabiliriz.

Şimdi bu bilgilere dayanarak sizlere evde bulunan malzemelerle birkaç doğal maske tarifi verebilirim. Gün içinde tükettiğimiz besinlerin cildimiz içinde ne kadar faydalı olduğunu görelim.

Maske tariflerine dillere destan Kleopatra'nın maskeleri ile başlamak isterim...

Güzellik ikonumuzun yaptığı gibi düzenli olarak süt, bal ve badem yağını eşit oranda karıştırarak yüz ve vücut deriniz için eşsiz faydalı bir maske elde edebilirsiniz. Yirmi dakika sonunda alacağınız hafif bir duşla kendiniz için gerekli bakımı yapmış olursunuz.

Bir de Kleopatra'nın cildini her daim parlak gösteren taze yeşil üzüm ve bal karışımlı maskeyi aralıklı olarak uyguladığınız zaman cildinizin taze, diri ve yumuşak görünmesini sağlayabilirsiniz.

Özellikle leke oluşumuna müsait ciltlerde ise Asyalı kadınların geleneksel maskesini bilmemiz gerekir. Bir yemek kaşığı pirinç unu bir tatlı kaşığı bal ve bir kaşık ılık sütü karıştırarak maske haline getirip temizlenmiş cilde göz çevresi dahil 15 dakika kalın tabaka halinde sürüp bekletelim. Pirinç linoleik asit, skualen gibi çok güçlü antioksidanlar içermesi ile cildimizin yenilenmesi ve lekelerin giderilmesinde son derece etkilidir. Asyalı kadınlar sıklıkla kullandığı bu maskeyi güzellik sırrı olarak kabul ederler.

Bir kaşık pirinç unu, bir çay kaşığı karbonat, yarım salatalık ve yarım elmayı rondoda karıştırıp tazelik aydınlık veren başka bir cilt lekelerini azaltan pirinç unlu maske elde etmiş olursunuz.

Avokado, çilek, muz da maske tariflerinde, salatalık yerine kullanmanızı önerebileceğim cildinizdeki dolaşımı artıran doğanın mucizevi değerleridir.

Şimdi de özellikle sivilceler için çok faydalı gözenek sıkılaştırıcı bir tarif verelim. Yumurta akı, çay ağacı yağı ve balı eşit miktarlarda karıştırarak cildimize uygulamamız çok basit ama son derece faydalı cildimizi uyaran aynı zamanda iltihabı kurutan etkin bir işlemdir.

Sivilceli gözenekli ciltlerde ılık sütle yumuşatılarak kuru bira mayası ile yapılan macunsu kıvamlı maske ile de bakterileri yok edip, gözeneklerinizin sıkılaşmasında gözle görülebilir etkiler yaratabilirsiniz.

Gelelim kahvenin faydalarına. Kahve ve kakao içeriğindeki kafeinden dolayı kozmetik dünyasında oldukça çok kullanılan bir üründür. Kafeini en doğal haliyle maskelerde kullanabiliriz. Bir fincan içtiğimiz kahveden kalan telveyi eşit miktarlarda Hindistan cevizi yağı, şeker ve tarçınla karıştırarak yüz ve boynunuza kalın tabaka halinde uygulayın. Her hafta 15 dakika tekrar ettiğinizde cildiniz pürüzsüz ve ince kırışıklıklarınızın azaldığını görebilirsiniz.

Kahve ile birlikte kullanılan şeker yerine yaş maya, karbonat, limon suyu, zencefil suyu, sirke gibi gözenek sıkılaştırıcı antioksidanlardan herhangi birini de katarak kendinize özel bir maske yapabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı yerine de evde bulabildiğiniz süt kreması, yoğurt, badem yağı, bal veya yumurta sarısını da nemlendirici yumuşatıcı özellikli aynı zamanda cildi yenileyen besinler de tercih edebilirsiniz.

Şunu unutmamalıyız ki eğer cildinizde yoğun olarak kılcal damar ve kızarıklık varsa bu maske tarifleri size uygun değildir. Öncelikle cilt hassasyeinizin giderilmesi için cilt doktorunuza danışmanız gerekir.

Hazırladığınız maskelerin sizlere şifa olması dileğiyle sağlıklı, güzel günler dilerim.

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