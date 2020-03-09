Kaş Dökülmesi Neden Olur? Tedavisi Nasıldır?

Sürekli yanlış kaş alma alışkanlığı, saçkıran hastalığı, tiroid bezlerinin az çalışması, atopik dermatit gibi cilt hastalıkları, mantar ve egzamanın sebep olduğu dökülmeler, kansızlık, Çinko, B grubu vitaminlerinin eksiklikleri ve cüzzam hastalığında görülen dökülmeler olabilmektedir. Ancak hiçbir hastalık belirtisi olmadan da strese bağlı olarak kaşlarda dökülmeler görülebilmektedir. Cilt ve kıl ile ilgili problemlerde ilk olarak Dermatoloji bölümü yani bir dermatolog uzmanına başvurmak gerekir.

Saçkıran, alopesi areata olarak bilinen immün sistem hastalıklarından biridir. Saçlı deride, sakallarda ve kaşlarda dökülmelere sebep olmaktadır. Otoimmün sistem denilen yani bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine yabancılaşması sonucunda ortaya çıkar. Saçkıran hastalığının nedenleri, stres kaynaklıdır. Bulaşıcı değildir. Çıkmaya başlaması insandan insana değişir. Bazı durumlarda bu iyileşme birkaç ay sonra oluşmaya başlar. Ancak yıllarca sürdüğü ve hatta hiç çıkmadığı da görülmektedir. Saçkıranda oluşan dökülmeler, daha çok bozuk para şeklinde küçük bölümler halinde oluşur. Ancak bu alan daha da büyük olabilir. Sorunun çözülmesi için mutlaka cildiye uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Tedavisi aşamalı olup kişiye ve yaşa göre değişir.

Atopik dermatit, yağlı egzema, mantar hastalığına bağlı dökülmeler kaşları da etkileyerek kaş dökülmesine neden olur. Cilt hastalığının tedavisi ile hastalık ortadan kalktığında kaş bölgesinde görülen şikayetlerde ortadan kalkar.

Kaş dökülmesinin en önemli nedenlerinden biri de sık kaş alma alışkanlıklarıdır. Daha güzel kaşlara sahip olmak için yapılan bu sık uygulama sonucunda kaşlar giderek incelerek tüyleşir ve dökülür. Trikotilomani dediğimiz kaşlarla oynama hastalığında stres dönemlerinde kişi farkında olmadan kaşlarını parmaklarıyla tutup çeker. Çekmeye devam etmesi durumunda bir süre sonra kıllar artık çıkmaz olur, kökler ölür.

Kaş dökülmesi tedavisi için kaşların dökülmesine sebep olan etkilerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Kaş dökülmeleri incelendiğinde kan testinde vitamin ve demir eksikliği varsa tedavi ile durum düzelir. Kaşların hormonal sebebe bağlı olarak dökülmüş olabileceği de mümkün olduğundan, Tiroit hormonu düzensizliğine bağlı olarak gelişen dökülmeler tiroid tedavisi ile eskisi gibi çıkmaya başlayabilir.

Kaş dökülmesi tedavisinde ve kaşların yapısal olarak zayıf olması durumunda birçok uygulama bulunmaktadır. Kaş foliküllerini onaran ve dökülen kaşların tekrar çıkmasını sağlayan dermatolojik ürünler kaş çıkarıcı olarak kullanılmaktadırlar.

Kaş dökülmesi doğal yöntemlerle güçlendirilebilir. Kaşlara uygulanacak bir miktar, hindistan cevizi, E vitamini, B vitamini ile saf zeytinyağı ya da hint yağı sürülerek kaşlara friksiyon yapmak kaş ve saç köklerinin beslenerek kuvvetlenmesini sağlar.

Kaşlar ve saçlı derinin kollajen ve keratin yapısını destekleyen protein ve vitamin olduğundan eksikliğinde çok ciddi saç ve kaş dökülmeleri yaşanmaktadır. Dermatoloji doktorunuzun incelemesi ile eksik olarak saptanan değerler yerine konup, Çinko, B vitaminleri, alfa-linoleik asit, Demir, A vitamini, aminoasit takviyeleri ile kaş ve saçlarda ciddi kayıplar azaltılabilir.

Kaş köklerini beslemek, dökülmeyi önlemek ve kaşa dolgunluk katmak için geliştirilen yöntemlerin başında mezoterapi yöntemi gelmektedir. Kaş mezoterapisi, derinin kaş kökleri bulunan tabakasına ince iğneler yardımı ile uygulanan vitaminler, aminoasit ve saç kökünü uyaran maddeler içeren bir tedavi yöntemidir. Tıbbi karışımların (Arjinin, Çinko, Sistein, Glutamin, Glisin, A-B-C-E grubu vitaminler, Hyaluronik asit) ince iğneler aracılığıyla uygulanır. Uygulama iki haftada bir planlanır.