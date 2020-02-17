El Bakım Rehberi

El gençleştirmede amaç, el sırtında azalmış olan cilt altı dokusunu yerine koymak, incelmiş ve yıpranmış cildin kalitesini artırmak ve ciltteki lekeleri ortadan kaldırmaktır. El gençleştirme uygulamasında CO2 fraksiyonel lazer, Q Switched lazer, kimyasal peeling ve dolgu uygulamaları bu işlemleri yapan dermatoloji doktorunuz tarafından en güvenli biçimde gerçekleştirilebilir.

CO2 fraksiyonel lazer, Q Switched lazer işlemleri ile ellerde oluşan kırışıklıklar, lekeler ve çukurluklar giderilir. Son derece konforlu ve pratik bir ameliyatsız el estetiği uygulamasıdır. Cilt yenilenmesini tetikleyen kolajen ve elastinin üretimini artıran Lazer sisteminde tedavinin etkinliği yine cilt yapısına ve cilt hasarının derinliğine göre değişmektedir. Hasta uygulama sonrasında günlük yaşantısına hemen devam edebilir. İşlemden sonra görülen hafif düzeyde kızarıklıklar 1-2 gün içerisinde gidecektir.

Özellikle son dönemde geliştirilmiş olan mannitol ve süksinik asit ilaveli hyalüronik asit enjeksiyonları ile somon aşısı, kalsiyum hidroksiapatit gibi ciltte canlandırma ve elastikiyeti artırmada destek olan ürünler mevcuttur. Aynı zamanda büyüme faktörü içeren kokteyllerde el gençleştirmede kullanılmaktadır. Bu sayede el yeniden dolgunlaşır, gençleşir ve eli yaşlı gösteren zemindeki kemik ve damar gibi yapıların belirginliği azalır.

El cildinin yaşlanmasını azaltan en önemli ve ucuz olan işlem dört mevsim güneş koruyucu krem uygulamasıdır. Elleri onararak yıpranmasını durdurmak için yaşlılık karşıtı ve anti oksidan etkili Polifenol, E, C, A vitamini, hyaluronik asit, provitaminB5, dekspantenol, bitkisel esansiyel yağ içerikli el ve tırnak bakım kremleri ile eller yumuşacık ve pürüzsüz kalabilir.

El bakımı ve gençleşmesi yönündeki kişiye uygun en iyi rehberliği bu işlemleri yapacak olan dermatoloji doktoru verecektir.

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