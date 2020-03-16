Doğal Ürünlerle Evde Yapabileceğiniz Dezenfektanlar

Sağlıklı bir yaşama sahip olmak için sirkenin hayatımızda önemli bir yeri bulunuyor. Sirke asidik bileşikleri ile virüs ve bakterileri yok eden en mükemmel ürünlerden biridir. Dezenfektan bir temizlik maddesi olan elma sirkesi ve beyaz sirke, meyve ve sebze temizliği dışında metal, fayans, cam ve kumaş gibi bazı malzemelerin kirini de silmenize yardımcı olur. Sirkeyle temizlik yaptığınız takdirde, zararlı kimyasal ve toksinlerden kurtulmuş olursunuz. Ayrıca tasarruf etmenizi de sağlar. Sirke günlük yaşamda birçok alanda kullanılabilir.

Karbonat; güçlü kokuları ve biriken pislikleri azaltan organik bir üründür. Sağlığa, güzelliğe ve ev temizliğindeki etkileri inanılmaz bir maddedir. Sirke gibi evimizi temizlikte ve dezenfekte etmekte kullanılır. Karbonat, Banyo yüzeyinde kullanıldığında virüs ve bakterilerle savaşır. Hatta bazı durumlarda sirkeyi ve karbonatı kombine de edebilirsiniz.

Sirke, su ve arap sabununu (ya da bitkisel bir sabunu) püskürtücü bir kaba koyarak, pamuklu bezle camları ve yerleri temizleyebilirsiniz.

Bulaşık ve kirli çamaşırların temizliğinde bir litre suya bir bardak toz sabun, bir bardak karbonat ve yarım bardak boraksla hazırladığınız doğal karışımdan her yıkamada bir fincan deterjan olarak çamaşır gözüne koyabilirsiniz.

Çamaşır yumuşatıcı olarak da elma sirkesi ve iki damla lavanta, bergamot kullanarak alerji yapmayan son derece sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz. Elma veya beyaz sirkeyi bulaşık parlatıcı olarak güvenle kullanabilirsiniz.

Sirke ile el ve oda spreyi hazırlayarak tüm mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili bir dezenfektan yapmış olacaksınız. 250 ml elma ya da beyaz sirkeye eşit oranda soğuk su ve on damla kadar bergamot ya da lavanta esansını sprey şişesiyle, her gün bulunduğunuz ortama günde üç kez uygulamanız yeterli olur. Hazırlanan bu karışımı özellikle çocuklarınızda el ve vücut hijyeni için de son derece güvenli kullanabilirsiniz.

Günlük hayatta kullanılan her madde sanıldığı gibi değildir. Dikkatli olmak gerekir. Örneğin limon tuzu doğal yolla elde edilmeyip insan sağlığına zararları olmaktadır. İçindeki sitrik asit E330 olarak bilinir. Solunum sistemine ve mukozada tahrişe neden olur. Besin ve temizlik ürünü olarak önerilmez.

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