Botoksa Başlamak İçin Çok mu Erken, Yoksa Geç mi Kalıyorum?

Bu değişimleri ve trendleri yakalamak ve geri almamak için sosyal medyada estetik cerrahlar ve estetik girişimler hakkında amansız araştırma yapmaktadırlar. Bu işlemlerin başında da botoks uygulaması gelmektedir.

Botoksa ne zaman başlayabilirim?

“Botoksa başlamak için çok mu erken?” estetik plastik cerrah olarak en sık karşılaştığımız soruların başında gelir. Nadiren bu soruya “çok erken” cevabını veririz.

Yüz bölgesinde, kaş arasında, alında, göz çevresinde oluşan kırışıklıklar sıklıkla yoğun mimik hareketleri veya yatış pozisyonuna bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle yüz ifade kaslarının yoğun çalışması, yani mimik hareketleri, çatık kaş, alın çizgileri ve özellikle göz çevresinde kaz ayağı oluşumuna yol açabilir. Çocukluk ve gençlik çağında yoğun mimik hareketleri ile oluşan ve kişiye özgü çizgilerin zamanla kalıcı olup derinleştiği bilinmektedir. Yüz ifade kaslarının etkinliğinin azaltılmasıyla bu çizgilerin basitçe oluşmayacağı veya derinleşmeyeceği söylenebilir.

Benzer şekilde yatış pozisyonuna bağlı olarak yüzde oblik olarak ortaya çıkan uyku çizgileri de, aynı pozisyonda yatmaya devam edildiği sürece kalıcı olabilmektedir. Yatış pozisyonun değiştirilmesi yada basıncı eşit dağıtan yastıklar kullanılmasıyla bu çizgiler önlenebilir.

20’li, 30’lu yaşlarda düzenli olarak yapılacak botoks tedavisinin, kişinin 40’lı, 50’li yaşlardaki görünümünü dramatik olarak etkileyeceği bildirilmektedir. Bu durumu estetik cerrahi pratiğinde de çok sık gözlemekteyiz. Düzenli botoks yaptıran hastalarımızın kırışıklıklarının hafiflediği hatta bazen kaybolduğunu gözlemekteyiz. Fasiyal Plastik Cerrahi arşivi isimli dergide bu gözlem bilimsel makale olarak yayınlanmıştır (Arch Facial Plast Surg.2006;8(6):426-431). Bu etki 38 yaşındaki tek yumurta ikizlerinde çok iyi bir şekilde tespit edilmiştir. İkizlerden birisi 25 yaşından itibaren düzenli olarak botoks yaptırırken, diğeri ise 7 yıllık periyodda sadece 2 kez botoks uygulatmıştır. Düzenli botoks yaptırmamış ikizde alın ve çatık kaş çizgileri istirahat halindeyken bile belirginken, diğer ikizde son botoks uygulamasından 4 ay geçmesine rağmen bu çizgiler gözlenmemiştir. Bu gözlem botoksla düzenli tedavinin mimik çizgilerini gelişimini azaltabileceği şeklinde yorumlanmıştır.

Yaşla ortaya çıkan değişimleri önlemek ve azaltmak için güneş koruyucu krem, peeling uygulaması, akılcı botoks ve dolgu uygulamaları, lazer tedavisi gibi non invazif girişimler oldukça önemlidir. Bu girişimler kişinin genç ve sağlıklı ve zinde görünmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, nadiren bu işlemlere başlamak için erken denebilir. Asıl sorulması gereken “ Ne zaman geç olduğudur”*.

*When is “ Too early” too early to start Cosmetic Procedures JAMA Dermatology, 2013 149(11);1271

Prof. Dr. Muhitdin Eski