Hormonlarını Yönet, Mutlu Ol -2

Geçen haftaki yazıda da bahsetmiş olduğum gibi beynimizin asıl amacı hayatta kalmamızı sağlamaktır. Beynimiz bu amaç doğrultusunda hayatımızın devamlılığını sağlayan adımlarımızın tekrar edilmesi adına iyi hisle bizi ödüllendirirken diğer yandan hayatımızı tehlikeye atan durumların bir daha yaşanmaması için bizi kötü hisle uyarır. Bu yazıda beynimizin bizi ödüllendirmek için yararlandığı dört özel beyin kimyasalından biri olan endorfinden ve salgılanmasına katkı sağlamak için neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz.

Endorfin vücudun doğal morfinidir!

Endorfin fiziksel bir acımız olsa bile hayatta kalmamıza yardımcı olmak adına kısa bir süre acıyı hissetmememizi sağlar. Ancak endorfin salgılanması uzun sürmez çünkü acıyı fark etmemek iyi hissettirse de acıdan kurtulmak adına harekete geçmek için o acıyı hissetmemiz gerekir. Acı bedenimizin bizi uyarma yöntemlerinden biridir ve yaşamsal seçimlerimizi doğru yapabilmemiz için gereklidir. Endorfin fiziksel acıyla tetiklenir. Ancak fiziksel acının dışında da bağımlılık haline getirmeden yararlanabileceğimiz endorfin salgılanmasına katkı sağlayacak ve günlük hayatlarımızı biraz daha keyifli hale getirecek seçenekler bulunmaktadır.

Endorfini tetiklemek için yapabileceklerimiz:

Gülmek

Atılan büyük bir kahkaha iç organlarını harekete geçirir ve bu sayede endorfini tetikler. Gün içerisinde seni güldüren şeyleri bulup onlara zaman ayırarak endorfin salgılanmasına katkı sağlayabilirsin.

Ağlamayı baskılamak yerine izin vermek

Ağlama isteğini bastırmak vücutta gerilim yaratır. Kendimizi bu durumda serbest bırakmak ise rahatlamayı beraberinde getirir. Bu her ağlama hissi için değil; vücudunu gerdiğin, ağlamayı zorla bastırmaya çalıştığın anlar için geçerlidir.

Farklı şekilde ve eğlenceli hale getirerek egzersiz yapmak

Rutininde egzersiz yapmak yoksa egzersize başlaman endorfini tetiklemene yardım edecektir. Günlük hayatında egzersiz yapıyorsan rutinini çeşitlendirmek böylece sürekli vücudunun aynı noktalarını çalıştırmak yerine yeni noktaları yeni egzersizlerle çalıştırmak endorfin salgılamak için iyi bir seçenektir.

Vücudumuzu esnetmek

Gerindiğinde endorfin tetiklenir. Acı çekmeyeceğin düzeyde orta derecede gerinmeler ile kasılmış bölgeleri hareketlendirip endorfin salgılanmasına yardımcı olabilirsin.

Kaynakça: Mutlu Beyin – Loretta Graziano Breuning