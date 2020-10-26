Yeni Normalde Moda

Uzun bir süreçtir evlerde rahata ve konfora alışmış olacağız ki bu içe dönüklük aslında moda furyasını da farklı açılardan değişikliğe uğrattı. Şimdi ise bu konfora alıştığımızdan evdeymiş gibi rahat hissetmek istiyoruz fakat aynı zamanda şık bir görünüme de sahip olmak istiyoruz. Peki en çok hangi parçalardan kopamadık bu süreçte ve moda dünyasında neler değişti?

RENKLİ SONBAHAR

Aslında sonbahar deyince herkesin kafasında belli başlı renkler canlanır bu hep böyle olmuştur. Virüsle mücadele ettiğimiz şu süreçlerde moda dünyası sonbahar koleksiyonlarında biraz daha değişikliğe gitti diyebiliriz. Peki neler değişti? Bu sonbahar içimizin açılmasına ve artık canlanma sürecine geçmemize o kadar ihtiyaç duyuyoruz ki… O yüzden sonbahar sezonu diğer senelerden farklı olarak biraz daha renkli geçiyor. Ünlü tasarımcılar bu sezon hayata ve insanlara daha pozitif enerji yüklenmesini amaçladıklarından renkleri doyasıya yansıtıyorlar diyebiliriz.

KONFORLU

Evde kaldığımız süreçte konforumuza çok düşkün olduk sanırım ve artık dışarıdayız. Konfora olan bağımlılığımız şu süreçte dış giyime de yansımış durumda olacak ki artık evde kullanılan parçalar birçok tanınan marka tarafından sokak stiline uyarlanmış durumda.

ALIŞVERİŞ LİSTELERİ

E tabi her şey değiştiğine göre alışveriş listelerimiz de bir hayli değişmiş gözüküyor. Bundan mütevellit en çok kullanılan parçalar arasında kaşmir, yün kumaşlar ilk sıralarda yer alıyor. Çantalarda ise kapitoneli shopper çantalar hem rahatlığı hem de şıklığı bize vadediyor.

BİRAZ NEFES

Sadece giyinmek yetmez dedik ve vücudumuzun sağlığını da ön plana çıkardık bu süreçte. Revaçta olan bir şey daha varsa onlar da nefes alan kumaşlar şüphesiz ki. Bir hayli talep gören bu kumaşlar sizi ve vücudunuzu çok daha iyi hissettirecek cinsten ve bir hayli sağlıklı.

DOĞAYA KULAK VER

Evde kaldığımız süreçte doğadan elimizi çektiğimiz an nasıl da güzel dokunuşların gerçekleştiğini ve doğanın kendi kendine kaldığı zaman nasıl yenilenmek için büyük bir çaba gösterdiğini gördük. Doğaya verilen zararı gözler önüne sermek ve bir nebze de olsa farkındalık yaratmak adına mücevher firmaları doğayı yansıtan cinsten tasarımlarıyla göz doldurdu ve yeni normalde ilgi gören parçalardan oldu ve doğa demişken sürdürülebilirlik kampanyalarına şöyle bir göz atın derim. Artık birçok firma bu olaya girdi bile. Bir hayli ilgi toplayan bu proje yeni normalde aslında doğaya daha da iyi bakmamız gerektiğinin bir adımı olabilir aslında, siz ne dersiniz?

Artık yeni normalde modumuzu yükseltmek için daha renkli giyinmeyi tercih ediyoruz. Alıştığımız konfordan vazgeçmemek için ise bunu artık dışarıya yansıtıyoruz ve doğaya kulak veriyoruz.

Sağlıkla kalın, renkli kalın, modayla kalın.

İZEL ÇELEBİ ILGIN