Ünlü Modacılardan Kesitler

Guccio Gucci ( 1881- 1953)

Dünyanın en prestijli markalarından olan Gucci’nin kurucusu Guccio Gucci 1881 yılında Floransa’da dünyaya geldi. Hayatındaki değişim babasının iflasıyla başlamıştır. 1. Dünya Savaşı’ından sonra deri ürünlerinde uzmanlaşan Gucci, deri işleme konusunda ileri seviyede aşama kaydetmiştir. Sonrasında ise 1921 senesinde Floransa’da ilk deri ve valiz dükkanını açmıştır. 1938’de Roma’da bir dükkan daha açarak ekonomik krizlere de meydan okumuş, 1940’larda kraliyet ailesinin favorisi haline gelmiştir. Malzeme eksikliği sebebiyle bambu çantayı keşfetmiştir. Artık Gucci’nin simgesi haline gelen bambu saplı çantalar büyük başarılara imza atmıştır ve klasikleşen kırmızı-yeşil dokumaları…

Guccio’nun 1953 yılında ölmesinin ardından ise işi oğulları devralmıştır. Zengin ve ünlü insanların vazgeçilmez markası olmuştur.

Coco Chanel (1883-1971)

Yeniliklerin öncüsü, ilham kaynağı olan Coco Chanel filmlere konu olan bir modacı olmuştur. 1883’te Fransa’da doğmuştur. Adı, “Yüzyılın En Önemli 100 Kişisi” listesinde geçen ilk ve tek moda tasarımcısı olmuştur. Çocukluğu yoksulluk içinde geçen Chanel küçük yaşta hayatın farkına vardı ve kendi dünyasında devrimler yarattı. Ayrıca pantolonu kadınlara tanıtan bir isim olmuştur. Özgüveni ve kendine has tarzıyla değişimler yaratmıştır. Adeta dönemin stil ikonu haline gelen Chanel günümüzde de etkisini yitirmemiş hatta bir klasik haline gelmiştir. Ayrıca 1930’lu yıllarda Atatürk, Coco Chanel’e Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üniformalarını tasarlatmıştır.

Christian Dior (1905-1957)

1905’te Fransa’da bir kasabada doğan tasarımcı, gübre üretiminden geçimini sağlayan varlıklı bir ailede büyümüştür. Paris’te bir sanat galerisi açarak ilk adımını atmıştır. Ekonomik krizden ötürü babası iflas bayraklarını çektiğinden galerisini de kapatmak zorunda kalmıştır. 1942’de Pierre Balmain ile birlikte çalışmaya başladı. Aldığı maddi destek ile ilk moda evini kurdu ve ardından ilk koleksiyonunu sunan Dior, kendini kanıtlamaya başladı. Giyimin yanı sıra kozmetik dünyasına da yön vermeye başladı, günümüze kadar etkisi devam etmektedir.

Marc Jacobs (1963- …. )

1963’te New York’ta dünyaya gelen Amerikalı modacı, modaya erken yaşlarda ilgi duymaya başlamıştır. Ailevi sorunları bir hayli fazlaydı ve babasını kaybetmişti. Dramatik yaşam öyküsü sebebiyle tedavi görmüştü. Hayatının en büyük dönüm noktası 15 yaşındayken birinin cesaretlendirmesiyle gerçekleşmiştir. 1997’de Louis Vuitton’da sanat direktörlüğü yapmaya başlamış ve daha sonra kendi markasının baş tasarımcısı haline gelmiştir, böylece Louis Vuitton ile yolları ayırmıştır.

Miuccia Prada ( 1949- … )

Mario Prada’nın torunu olan Miuccia Prada 1949’da Milano’da doğmuştur. Girişimci ve tasarımcı kimliğiyle markaya yenilikler getirerek büyük katkı sağlamıştır. Yönetimini eşi ile birlikte yürütmektedir. Markanın imajı adeta lüks, kalite, gösteriş…

Kıymetli tasarımcılar arasına giren Prada, dünyanın en zengin kadınlarını giydirmiştir. “ Şeytan Prada Giyer” adlı kitapla kültürel anlamda da popülerliğini korumuştur.

Ve onlarca ilham kaynağı aynı zamanda moda ikonu haline gelen tasarımcılar… Hepsinin de birbirinden anlamlı sözlerine bakacak olursak:

“Bir kadının çıplaklığa en yakın hali, en şık giyinmiş halidir.”

“Parfüm kullanmayan bir kadının geleceği yoktur.”

“Elbisenin içindeki kadına bak! Kadın yoksa elbise de yoktur.”

Coco Chanel

“Güzelliğin sırrı hazdır. İçinde haz taşımayan bir güzellik, asla çekici olamaz.”

“Bir kadının parfümü, el yazısından daha çok ipucu verir.”

“Gri, uçuk turkuvaz ve pembe tonları, her zaman kazanır.”

Christian Dior

“Kadınların ne istediğini çok iyi biliyorum. Onlar sadece güzel olmak istiyor.”

“80’lere dair hiçbir şeyden hoşlanmıyorum. Moda tarihinin en bayağı dönemi!”

Valentino Garavani

“Kim ya da ne olursak olalım hepimiz her sabah uyanınca ilk iş olarak giyiniyoruz. Moda, her gün kendimizi nasıl hissedip bunu dışarıya nasıl yansıttığımızla ilgilidir. Bu benim için derin bir mevzu!”

Miuccia Prada

Kiminin yaşadığı zorluklar, kiminin cesaretli davranışı…

İlham kaynağı olacak cinsten öykülere sahip olan birçok ünlü modacı övgüyü hakkediyor.

Yenilikçi kalın, cesur kalın, modayla kalın…

İZEL ÇELEBİ ILGIN