Renklerin Gücü Adına

KIRMIZI CAZİBESİ

Daha güçlü daha iddialı ve daha cüretkar! Tam da kırmızının oyunları bunlar aslında. Sonbaharın solukluğuna canlılık katmak da cabası olsa gerek. Çarpıcı bir kırmızıyla kombinlerinizi tamamlayarak bir o kadar da baş döndürücü tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Sofistike görünümün hitlerinden biri olan kırmızı, her parçada nirvanaya koşarcasına adeta. Daha da cesur bir görünüme kavuşmak için deri parçalarınızda kırmızı rengini kullanmaktan çekinmemelisiniz. Kabanlar, triko takımlar, çorap çizmeler… Aklınıza gelebilecek her parçada kullanabilirsiniz ve tonsürton yapmaktan da korkmayın. Kırmızıya en çok yakışan silver detaylarla aksesuar seçiminizi yaparak kombinlerinizi daha çok beslemek sizden. Derseniz ki full look bana göre değil o zaman kırmızı tercihinizi aksesuarlarınızdan yana kullanabilirsiniz. Ve bilirsiniz ki birbirinden güzel birçok kırmızı tonu vardır, teninize en çok yakışanı bularak zarafete yürüyebilirsiniz.

NATURAL FORMLAR

Doğanın renkleri adeta kombinlerimizde gizli. Bir doğaya kaçış imajı olarak daha natural renklerle mevsime uygun gözükebilirsiniz. Koyu yeşil tonları, sütlü kahve renkleri ve nude parçalarla aynı zamanda retro bir forma kavuşabilirsiniz. Natural renklere en çok yakışan gold aksesuarlar tam anlamıyla kombininizi hem tamamlayacak hem de daha zengin ve güçlü bir forma sokacaktır. Piliseli eteklerin bu sezon hit parçalar olmasıyla birlikte özellikle natural tonlarla beslenmesi de bu trend konusunda size bir tüyo verebilir. Bu tarz eteklerde bel kısmınızı vurgulamaya dikkat edin. Ayrıca toprak tonlarını da kullanarak kombininize katkıda bulunabilir bir bütün oluşturabilirsiniz.

ROMANTİK – DRAMATİK

Siyah ve beyazın modası olmaz değil mi? Çünkü her zaman hittir ve kurtarıcıdır. Peki bu sezon siyah ve beyaz ne tarz kombinleri besleyen cinsten davranıyor dersiniz? Bu renklerin özellikle kadifeyle birleşimi daha romantik ve sofistik bir görünüme kavuşturuyor. Omuzlar daha detaylı ve tabi ki vatka bu sezon olmazsa olmazlar arasında. Siyah üzerine beyaz dantel işlemeli, şifon kumaşlar ve kadifenin dantelle buluşması siyah-beyaz uyumunda level atlatıyor. Siyah ve beyaz ikilisine en çok yakışan aksesuarlardan inci ve taş detaylar adeta sizi tiyatral bir görünüme sokarak trend gözükmenizde rol oynayacak.

Çarpıcı kırmızı tonlarından, binicilikten ilham alan natural renklerin kombinlerine, sofistike ve romantik görünümün hit renkleri olan siyah ve beyaza bu sezon çok şey borçluyuz. Renklerin enerjisini kombinlerinizde yaşatabilirsiniz.



Renklere sarılın, güzel kombinlerle kalın, modayla kalın…