Modanın Kısa Tarihi

Moda kelimesi aslında Latinceden gelen 'modo' kelimesi yani 'hemen şimdi' anlamını taşır. İtalyanlara göre ise gelip geçici bir yenilik olarak tanımlanmıştır. Moda kelimesi kıyafet dışında pek çok kategoride de kullanılmış fakat 1400’lü yıllarda, en çok kullanılan kıyafetler anlamını taşımıştır.

Giyim modası insanlar tarafından binlerce yıldır sevilmektedir. Giydiğimiz kıyafetler bir şekilde ilk kimliğimizi oluşturmuş ve Mısır’ın ilk günlerinden beri baki kalmıştır. Arkeolojik bulgular da çeşitli uygarlıklar tarafından resmedilen ve giyilen parçalara ışık tutmuştur.

Eski Mısırlılar hafif pamuklu kıyafetleri tercih ederken, Yunanlılar genelde uzun, kalın, yünlü kıyafetler tercih etmiş. Romalıların egemen olmaya başlamasıyla modada da hakimiyeti ellerine alıp örnek teşkil etmeye başlamışlardır.

1800’lü yılların başında Goden Lady’s Book modanın sesi oldu ve Fransızlara moda konusunda övgüler yağdırdılar, hızla popülerlik kazandılar. Modadaki en büyük geçiş dönemi 1960-1970 dönemleri olmuştur. Artık kadınlar daha rahat pantolon giyebilmiş ve bu durum olağan bir hale gelmiştir. 1980’lerde ise saç modelleri büyük bir değişikliğe uğrayarak moda akımına da öncülük etmiştir.

Günümüzde ise artık moda farklı bir ahenge bürünüyor ve bizi de bu ahenge sokmayı başarıyor. Moda, kapsamı ve kişiden kişiye değişkenliğiyle çok sihirli bir kavram olmakla birlikte işlevselliği açısından tarih boyunca tüm milletlerce çok önemli bir yere sahip olmuştur. Tarih boyunca adından söz ettirmiş ve önemli bir yere sahip olan modacıların söylemlerine göz atarsak:

“Moda değişir ama stil devam eder.” Coco Chanel

“Stil ve moda arasındaki fark, kalitedir.” Giorgi Armani

“Özellikle bu dönemlerde insan ilişkileri çok hızlı olduğundan dolayı moda, kendimizi tanıtmada anlık bir dildir.” Miuccia Prada

Ve biliriz ki moda ve kıyafetten öte olan bir şey varsa onun nasıl taşındığıdır. Güzel kalın, modayla kalın.