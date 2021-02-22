Yaklaşan bahara göz kırpmadan evvel moda da avcılık hamlelerimizi yapalım ve çok iyi odaklanalım. İlham alınacak ve stil sahibi görünüme ıslık çalacak olan trendlere göz atmanın tam sırası…

Hayvan desenleri

Kaç sezon geçti hatırlar mısınız? Hayvan desenleri bir türlü etkisini kaybetmiyor. Daha da seksi ve daha da keskin, jilet gibi hatlarla hayvan desenli parçalar karşımızda! Zebradan leopara, yılandan timsah desenlerine kadar dilediğiniz her parçada korkmadan hayvan desenlerini kullanmaya ne dersiniz? Korkmayın ısırmaz. Kombininizi kükretmek istiyorsanız hayvan desenleriyle deri parçalar ve gold takılar kullanmalısınız.

Konfor

Konforun rengi, ekru ve kahverenginin tonları… Rahat ve konforlu hissettirecek kazaklar, uzun mu uzun atkılar sizi yeterince sıcak tutacak. Bu dönem evlerde de konfora alıştığımızdan sokak modasının değişikliğe gittiğini bilmekteyiz. O zaman yumuş yumuş kazaklar, atkılar, bereler… Beyaz ve kahverengi uyumu yakalayarak yün ve kürklü parçalarda adeta İskandinav havasını yakayabilir, trende göz kırpabilirsiniz.

Minimal

Nötr, sade, minimal… Nötr renklerle kombinler yapabilir, saf ve temiz bir forma kavuşabilirsiniz. Birtakım konularda sadeleşmeye gidilerek fazlalıklardan arınmak da aynı tabire gelebilir. Pandemi dolayısıyla fazlalıklarınızdan kurtulabilir, daha minimal parçalar tercih ederek detoks yapabilirsiniz. Ne çok fazla ne de çok az.

Ev hali

Gezip tozduğumuz günlere özlemle bakıyoruz. Sevdiklerimizle yemeğe çıkmalar, konserler, eğlenceler… Ütopik şeylermiş gibi anımsıyoruz. Madem bunları yapamıyoruz, o halde ev halimize çeki düzen verme sırası çoktan geldi! Bakım, konforlu ve şık giysiler, biraz fresh bir makyaj, mis gibi bir koku… Kesinlikle ev halimize farklı bir açıdan bakmanın ve hareket getirmenin gerekliliğinin farkına varmalı, modunuzu yükseltmelisiniz.

Yün

Şömine ateşi başında yün çoraplarla, elinizde bir kitap… Güzel bir atmosfer olurdu. Geçtiğimiz günlerde sıcacık yün kazaklarımızda camın önüne oturmuş karı izlerken bulduk kendimizi belki de ve ne de keyifli. Yün bu sezon her yerde! Çoraplardan battaniyelere, çantalardan kazaklara ve hatta puflara kadar. Hygge akımına şu soğuk kış günlerinde uymak çok güzel olacak. Beyaz ve grinin tonlarına ağırlık vererek yün parçaları kombinlemekten korkmayın.

Bohem

Hem hayatımıza renk katalım hem de konfordan şaşmayalım. Bohem bir esinti mi? Neden olmasın. Triko pantolonlar, yamalı oversize hırkalar sizi rahat kılarak renginize renk katacak. Deri, gold ve kemik aksesuarlarla bu bohem esintiyi adeta dansa kaldırın, size kendini göstersin.

Pastel

Pastel renkleri görünce aklımıza baharın ve yazın güzel enerjisi geliyor. Ah bir de o lezzetli dondurmalar… Pastel ve sorbe renkler güzel bir haberci olabilir ancak ve bahar yaklaşıyor diyebiliriz. Siz susun, full look pastel kombininiz konuşsun… Güzel şeyler söyleyeceği kesin.

Çizgiler

Çizgilerden korkanlardan mısınız? Rahat ve şık olmakta zorlanıyorsanız çizgilere ve geometrik şekillere kulak verin. Çizgi ve geometrik şekilleri barındıran triko takımları ya da elbiseleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tercihinizi klasik çizgili tişörtlerden yana da kullanabilirsiniz. Çizgiler ve geometrik şekiller dedik peki bunlara neler eşlik edebilir? Kombininizi dengeleme konusunu krem ve kahve tonlarına bırakın, gerisini onlar halleder.

Yoga

Yoga yapmayı sever misiniz ya da hiç denediniz mi? İçsel huzurun ve vücudun mutluluğunun anahtarı yoga olsa gerek. Şu sıralar buna çok ihtiyacımız var ve de spora. Tam anlamıyla sportif bir kombinden bahsediyoruz ister evde yoga yaparken ister sahilde yürüyüş yaparken. Özellikle çok revaçta olan yoga tulumlarının rahatlığına inanamayacaksınız. O zaman ne diyelim kendine iyi bak, sağlıklı kal.

Kış sezonunu geride bırakırken son trendleri de kaçırmayalım ve yeni bir sezona bomba gibi girelim o halde. Güzel kalın, canlı kalın, modayla kalın…