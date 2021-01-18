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Haberler>Mahmure>Yazarlarİzel Çelebi >En Moda Öneriler
Mahmure
18.01.2021 - 08:01 |  Son Güncelleme:

En Moda Öneriler

İzel Çelebi
İzel Çelebi
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İzel Çelebi
İzel Çelebi
En Moda Öneriler
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"Yeni yıl, yeni parçalar… Birbirinden güzel ve en güncel stil önerileri sizinle. Peki siz en çok hangisini beğeneceksiniz?"

Bilindiği üzere stil sahibi görünümün püf noktalarından biri güncel / moda parçalarla, kendinize yakışanı match ederek absürt durmayan bir form elde etmek.

En Moda Öneriler

PEMBE

Herkesin gözü üzerinizde mi olsun istiyorsunuz? Pembenin etkisini görmeye ne dersiniz? İster pembe bir tonsürton etkisi yaratın isterseniz pembenin en çarpıcı tonuyla harikalar yaratın. Full look tercihi de yapabilirsiniz.

En Moda Öneriler

KAZAK + KOLYE

Seçilen parçalar arasındaki uyumun ne kadar önemli olduğunu bilmekteyiz. Kazak ve kolye uyumunu ister minimal ister avangard bir formda yakalayabilir, tarzınıza göre stil seçimi yapabilirsiniz. İri kolye seçimlerinizde kombininizi hafifletir ve sadeleştirirseniz kolyeniz star parçanız olabilir.

En Moda Öneriler

ÇORAP + SNEAKER

Güzel ve konforlu bir uyum mu? Ayaklarımızı rahat ettirecek bir çift sneaker her kombinle ne güzel gider değil mi? Renkli ve tatlı bir forma bürünmenize yardımcı olacak güzel bir ikili. Z kuşağının da bir hayli tutkunu olduğu bu ikiliyi artık herkes çok yakıştırıyor.

En Moda Öneriler

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Yaz-kış demeden güneş gözlüğü kullananlardan mısınız? Güneş gözlüğünün mevsimi olmadığını düşünenlerdenim ve her daim mükemmel bir güneş gözlüğüyle kombininizi tamamlayabilir, stil sahibi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Özellikle şu sıralar geometrik şekilli, full camlı ve renkli gözlükler kullanılmak üzere sizleri bekliyor.

En Moda Öneriler

ÇANTA- ÇİZME

Mükemmel bir çizmeye sahip olmak olmazsa olmazlarımızdan biri olmalı. Hem klasik ve sofistik. Birde çanta edinirsek tamamdır. Hatırlarsanız 90ların sonu 2000’lerin başı bir hayli trend olan çanta + ayakkabı ikilisi renk uyumu bakımından popülerdi. Şimdi ise aynı renk çanta + çizme ikilisinden bahsediyoruz ve eskilere yine bir dönüş yaparcasına sokuluyoruz.

En Moda Öneriler

KESKİN HATLAR

Keskin hatlar genelde dikkat çekici olup duru bir görünüme sokmuştur, kombinleri. Mükemmel el çantalarında keskin hatlar barınırsa oldukça klas bir stile sahip olunabilir sanki ne dersiniz? Özellikle deri materyalini oldukça belli eden yüzeye sahip çantalarda hit belli. O halde hemen alışverişe.

En Moda Öneriler

EV HALİ

Artık bir hayli zaman geçirir olduk evlerimizde, bundandır ki konforlu giyime de alışmış olacağımızdan artık dış giyim ürünlerine bile güncelleme geldi. Evden masa başı çalışanların sayısının da fazlasıyla arttığını görüyoruz. Toplantılar, eğitimler derken hem iş kadını görünümünü korumaya çalışıyoruz hem de ev konforundan vazgeçemiyoruz. İşte tam da bu sırada natürel tonlarda, triko parçalarla keyfimiz yerinde. Yün hırkalar, kaşmir parçalar, eşofman takımları hem konforlu hem de minimal bir şıklık yaratarak sizi evden çalışırken de kurtarıyor.

En moda güncel hitler bizden, en güzel halleriyle kombinlemesi sizden olsun. Tüyolar yeter, klasikle buluşsun. Trend kalın, modayla kalın…

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İzel Çelebi
İzel Çelebi
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