 Ekose Krallığı

Daha çok gömlek ve atkılarda görmeye alışkın olduğumuz ekose; takılardan kemerlere, elbiselerden ceketlere ve hatta çizmelere kadar skalasını bir hayli genişleterek moda dünyasında artık büyük rol oynamaya başladı.

Bulmacaya benzetilen kare kare olan formuyla ofis şıklığından sokak stiline kadar her tarza ve her forma bürünüverirken bizi kombinlerimizde adeta akıma sürüklüyor diyebiliriz. Her tarz ve her mekan için oldukça uygun olan ekose, tam anlamıyla aslında kurtarıcılık ve stil sahibi görünme konusunda tam anlamıyla tabiri caizse biçilmiş bir kaftan!

Zamansız giyimin kraliçesi olduğunu bariz görmekteyiz ve yılların bir türlü eskitemediği trend.

Ekose bir pantolon düşünün ki hem spor ayakkabılarınızla rahat ve güzel görünebilirsiniz hem de aynı pantolonla yapacağınız kombinde kullanacağınız topuklu ayakkabılarınızla bir akşam yemeğine katılabilir, şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında olan şu kocaman battaniyemsi görünümüne sahip şallarla ekose şıklığını birleştirebilirsiniz. Daha iri desenli olanlarını tercih ederek dikkatleri daha fazla üzerinize toplayabilirsiniz.

Ekosenin desenlerine ve güzelliğine kötü bir vuruş yapmak istemezsiniz sanırım. Kombin konusunda bir hayli dikkatli olmanız gerek. Hem jilet gibi bir görünüme kavuşabilirsiniz hem de rüküşlüğün ve demodeliğin dibine vurabilirsiniz. Bu sezonun bir başka özelliği ise normalde ekosenin daha sakin parçalarla kombinlenmesi gerektiği fakat full look ekose uyumu da yakalayabilirsiniz, bu sezon serbest. Aman dikkat diyoruz yine de hem riskli hem iddialı.

Ben öyle şeyleri beceremem diyorsanız önce tek parça ekose kullanarak başlayabilirsiniz. Sonrasında ise yavaş yavaş ekose yoğunluğunu arttırarak ve renkleri patlatarak tamamlayabilirsiniz kombininizi.

Gömlek elbise severler buraya! Ekose kumaş kalın ve sıcak… Gömlek elbiselerle buluşsun o zaman. Altına da bir western çizme neden olmasın?

Ve klasiklerden olan ekose etek ve ekose gömlek hatta oduncu gömleği diye tabir ediyoruz. Mini ekose eteklerinizi sokak stiline uygun bir şekilde rahatlıkla bu sezon kullanabilirsiniz. Oduncu gömleklerine gelecek olursak, zaten kendisi bir klasik haline geldi. Spor şık giyinmeyi severler rahatlıkla ekoseyi bu parçada kullanabilirler.

Ceket kullanmayı severler ya da iş hayatında ceket giymek zorunda olan hanımlar… Ekose bir ceketiniz yoksa mutlaka edinmelisiniz. Şayet kendisi hem çok şık hem de zamansız bir parça olduğundan tam gardırobunuza yatırımlık bir kıyafet olacak.

Kabanları unutmayalım…

Oversize severler! Son dönemlerde oversize montlarda bir hayli kullanılmaya başlanan ekose, hem tarz hem sıcak ve oldukça konforlu, hepsini bir arada bulmak mükemmel sanırım. Ayrıca oversize sevmeyenler ise kaşe kabanlarda ekose tercihi yapabilirler, yine hem sıcak hem stil sahibi görünüme kavuşarak trende uyum sağlamış olacaksınız.

Söylediğim gibi ekose parçalar alırken tereddütte kalmayın derim. Modası geçmek bilmeyen, zamansız bir parça olan ekose, çorap çizmelerden çantalarımıza kadar artık her yerde. Gardırobunuz için faydalı bir yatırım yapmak istiyorsanız ekose parçaları mutlaka düşünün ve kendinizi en iyi hissettireni edinin derim ve bu sezonun en güzel özelliklerinden biri de ekoseler canlı mı canlı renkler de sunuyor.

Zamansız parçalarla kalın, canlı kalın, modayla kalın…

İZEL ÇELEBİ ILGIN