Baharın Gücü

Renkli rüyalar alemine dalan kombinler yapmanın vakti geldi, bahar çanları kulaklarımızda! Çarpıcı kombinler ve kombinlere eşlik edecek güzel takım arkadaşları için gözünüz önerilerde olsun.

GÜMÜŞ

Baharın güzel dokunuşlarından biri olarak ilk sırada gümüş rengi tavrını koyuyor. Biraz ışıltı biraz hareket, spor stilinin yoğunluğuyla geçen bir sezonun ardından parlamaya hazır mısınız? Gümüş rengi parçalarla kombin yapmak için beklemeyin, şimdi tam sırası.

VATKALAR

En çok ilham alınan dönemlerden biri olan 80’lerden bir trendle devam edelim öyleyse. Kombininize keskin bir detay katmak için vatkalı ceketleri hiç şüphe etmeden tercih edebilirsiniz. Dikkat çekmeye devam etmek için aksesuarlarınızı da bu denli dikkat çekici parçalardan seçmeli ve iddialı bir forma kavuşmalısınız.

TRANSPARAN

Dekolteyle aranız nasıl? Transparan ve aşırı dekolte severler için güzel bir trend geliyor, tüllerle adeta gölge efekti yaratmak isterseniz transparan kıyafetlerle harikalar yaratabilirsiniz. Daha sofistike ve daha seksi bir görünüm için cazibeli bir seçim.

RENKLİ ÇİZGİLER

Zamansız trend çizgiler… Geniş gözükmekten korkanlar dikey çizgili parçaları tercih ederek daha ince ve uzun bir forma bürünürken bu tarz şikayetleri olmayanlar ise korkusuzca yatay çizgilerle de besleyebilirler kombinlerini. Ve şimdi çizgiler daha renkli ve eğlenceli formlarıyla stil arayışında olanların yanında.

PİLELİ PANTOLON

Yine bir dönem trendi olan pileli bol kesimli pantolonlar… Konforundan ödün vermeyenler ve aynı zamanda stil sahibi görünümünü korumak isteyen retro severlerin tercih edebileceği pileli pantolonlar çarpıcı renkleriyle bu sezon bizlerle.

CANLI

Çarpıcı ve canlı bir kombin tam da sezonun modası. Enerjinizi yükseltmek ve kombininizi üst sıralara taşımak için canlı ve parlak renklerden yardım almak size canlılık katacak.

İRİ GÖZLER

Güzel bir takım arkadaşı olan güneş gözlükleri bahar günlerinde yanınızda olsun. Daha iri güneş gözlüklerini tercih ederek kombininize hava katabilirsiniz, keskin bakışlar keskin hatlı güneş gözlüklerinde saklı.

AFRİKA RÜZGARI

Uçuş uçuş, tiril tiril parçalarla hem rahatınızdan ödün vermezsiniz hem de hoş bir forma girersiniz. Afrika esintisini kombinlerinize yansıtın, etkileyici desenlerle bu oyuna siz de dahil olun.

SAÇ AKSESUARLARI

Saç aksesuarları hemen hemen her sezon farklı yorumlamalarla trendler arasında yer alsa da bu sezon daha da farklı bir yorumla karşınızda. Özellikle pandemi döneminden dolayı online işlerin ve toplantıların arttığı şu zamanlarda aksesuar tercihinizi bu parçalardan yana kullanarak dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

İÇ GİYİM

Güzellikler ve muazzam uyumlar detaylarda saklı. İç giyim parçalarınızda değişiklik yapmaya ne dersiniz? Özellikle sütyen ve braletleri dışa vurum konusunda başarılı olabilirsiniz. Birbirinden güzel braletlerle yapacağınız kombinlerde detayları göz önüne alarak seksi bir kombin oluşturabilir, stilinizi yükselişe götürebilirsiniz.

MAKROME

Özellikle evde kalınan süreçlerde birçok kişinin el becerisi gerektiren işlere, hobilere yöneldiğini bilmekteyiz. Trendlerde üst sıralara tırmanan makrome evleri süslemeye devam ederken şimdi ise kombinlerimize eşlik edecek cinsten bir role büründü. Konforlu ve bohem tarzın dünyasına girmek için ferah kombinleri makromeye borçluyuz.

BOL KESİM TAKIMLAR

Orta yüksek belli, salaş takımlarla konforlu bir şıklık yakalamak isteyenler için harika bir öneri. Slouchy takımlar tam size göre. Hem maskülen hem rahat bir kombinin anahtarı bu takımlar. İster topuklularınızla isterseniz de spor ayakkabılarınızla rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

MASKE

Tam bir senedir maskelerle yaşıyoruz. Bundan pek hoşlanmasak da zamanını bilmediğimiz bir vakte kadar maskelerle yaşamaya devam edeceğiz. O zaman maskeleri de eğlenceli bir hale getirip oyuna dahil edelim değil mi? Çarpıcı ve kombinleri tamamlayıcı maskelerle görünümünüzde ve alışılagelmiş maskelerde değişiklik yaparak kendinize biraz hareket katabilirsiniz.

DOĞA DESENLERİ

Doğaya dönüşün başladığı ve çevresel faktörlerin de rol oynadığı zamanlardan dolayı farkındalık yaratma adına koleksiyonlara da can veren doğa podyumlara akın edercesine bir giriş yaptı. Ormanın gücü kombinlerimizde…

ÇİÇEK AÇAN ELBİSELER

Yaz- kış fark etmeksizin çiçek desenleri her daim trendlerde yerini korumuştur. Daha dinamik, canlı görünüm bir diğer deyişle palm springs desenlerinde gizli.

Kendinizi motive edici kombinlerle güne canlı ve dinamik başlayın, bırakın moda rüzgarı sizi etkisi altına alsın. Mutlu kalın, modayla kalın…