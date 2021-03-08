2021 İlkbahar-Yaz Modası

Rahata ve konfora geçtiğimiz sezonda bir hayli alışmışken yeni sezon trendlerinde bizi neler bekliyor? Vitrinler yeni sezon ürünler tarafından istilaya uğradı bile. Mart geldi çattı, tüyolardan haberdar olma zamanı geldi…

Trençkot

Tam anlamıyla kesinlikle zamansız bir parça olan trençkotlar tam da bahar günleri için bire bir. Trend olmadığı bir sezon göremedik henüz, ezelden beri aramızda. Şüphesiz ki her kadının gardırobunda en az bir tane trençkot vardır. Yıllar geçse de biz bu parçayı asla gardıroplardan çıkarmayacağız.

Siyah- beyaz

Adeta bir monokrom havası yaratarak cool bir görüntüye kavuşmak için siyah-beyaz kombinlerden yardım almaktan iyisi olamaz. İki klasik renk! Bu sezon bu renklerin dansı oldukça popüler olacak. Güçlü görünümler elde etmek siyah-beyaz eşliğinde monokrom havasında… Kombininizi siyah-beyaz güneş gözlükleri, takılar, fularlar ve özellikle de inci parçalarla zenginleştirebilirsiniz.

Rahat

Geçtiğimiz sezon rahata ve konfora bir hayli alıştık. Eşofman takımları, taytlar, salaş kıyafetler derken sokak stili de değişime sürüklendi. Sokak stiliyle salaş seçimlerin match edildiği bir sezon düşünün. Sweatshirtler bu sezonun kurtarıcıları arasında. İster elbise üstlerine ister eteklerle kombinleyebilirsiniz. Skala geniş, hayal gücü sizin. Pileli eteklerle bir deneyin derim.

Düşük kollar

Düşük kollar ve karpuz kollar geçen ilkbahar-yaz sezonuna damga vurmuştu, güzel bir tutunma yaşamış olacak ki bu sezonda bizimle kalmayı başardı. 80’li ve 90’lı yılların vazgeçilmezi olan bu parçalar bu sezon daha abartılı bir formuyla karşımızda olacak. Hem nostaljik hem de şık bir görünüm için bu kol modellerini tercih etmekten çekinmeyin.

Dev çantalar

Belki de kadınların kullanım kolaylığı açısından ev sevdiği çantalar dev çantalar. İçine her şeyimizi sığdırabildiğimiz çantalar bu sezon popülerliğini sürdürüyor. Konforuna düşkün, istediği her şeyi yanında taşımak isteyenlerin yardımcısı dev çantalarla aynı zamanda dikkat çekici bir forma da girebilirsiniz.

Bandana- fular

Havalı bir görünüme mi kavuşmak istiyorsunuz? Ya da kombininize ayrı bir hava katmak. İster renkli ister daha klasik renklerde kullanacağınız bandana ve fularlarla kombininizi tamamlayıcı bir coşkuya sokabilirsiniz. Daha desenli daha renkli tasarımlarla dikkat çekici ve iddialı bir görünüme kavuşabilirsiniz, bu arada güneş gözlüklerinin bu tarza eşlik etmesine mutlaka olanak sağlayın. Hem havalı hem bohem…

Gladyatör sandalet

80’li-90’lı yıllardan yine bir trend gelsin o halde. Ne dönemmiş ama ilham alınacak çok stil önerisi bulunuyor o dönemlerde. Gladyatör stili sandaletleri ister düz taban ister topuklu tercih edebilirsiniz. Alışılmışın dışında bir forma girmek, sıradanlıktan uzaklaşmak isteyenlerin kullanmak isteyeceği parçalardan.

Mini çanta

Dev çantaların konforundan ve her şeyi yanımızda taşıma imkanı verdiğinden bahsettik. Peki ya şu mini mini çantalar? O kadar minik ki belki bir kredi kartı ve bir ruj koyabilirsiniz. Bu çantalarla ilgili ilk akla gelen çok küçük olduklarından dolayı nasıl kullanılacağı olsa dahi stil sahibi bir görünüme kavuşmanın anahtarı diyebiliriz şimdilik. İster zincirle boynunuzda kolye gibi taşıyabilir, isterseniz de bel çantası şeklinde kemer olarak da kullanabilirsiniz.

Upuzun

Yerleri süpürmenin vakti geldi. Ayak bileklerini göstermeyecek kadar uzun elbiseler trendler arasında. Tiril tiril maksi elbiselerinize ister sandaletler isterseniz de topuklular eşlik etsin. Desen, kesim, renk skalasıyla oldukça geniş bir kitleye hitap ederek her tarza ve her yaşa uyum sağlayacak cinsten. En hit desenler arasında ise çiçek açan elbiseler var. Canlı, çarpıcı renkler ve çiçek desenleriyle bu yaza damga vuracaksınız.

Kış sezonunun bittiğine üzülenlerden misiniz? Yoksa yaz geliyor sonunda diye havalara uçanlardan mı? Her sezonun içinde mutlaka kendinize ait hissedeceğiniz akımlar, tarzlar bulacaksınız. Güzel bir bahar, neşeli tarzlar…

Canlı kalın, renkli kalın, modayla kalın…