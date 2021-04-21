Yüzünüzü Göre Dudaklarınız Nasıl Olmalı?

Dudak dolgusu, dudaklara hacim ve kontur kazandırmak için uygulanan ameliyatsız bir estetik prosedürüdür. Günümüzde, dudak dolgusu yönteminde yaygın olarak kullanılan prosedür enjektabl dermal dolgu maddeleridir.

Dudaklarınıza ve ağzınızın çevresine enjekte edilebilecek pek çok dermal dolgu maddesi türü vardır. Ancak günümüzdeki en fazla tercih edilen dolgu malzemesi, hyalüronik asit içeren ve vücudun doğal yapısında da bulunan ve vücuda herhangi bir yan etkisi olmayan malzemelerdir. Hyalüronik asit dolgu malzemesi dudaklarda hacim artışına yardımcı olur.

Enjekte edildiğinde, dolgu maddesindeki jel, dudak dokularını destekler ve şekillendirir. Dudağa hacim kazandırır. Dudağın boyutu ve şekli üzerinde kademeli değişiklikler yapılabilir. İyileşme sürecine ihtiyaç yoktur. Morluk vs oluşmaz. Hyalüronik asit dolgu maddeleri vücutta bulunanlara benzer maddelerden üretildiklerinden, alerjik bir reaksiyona neden olma ihtimali düşüktür.

Dudak tipleri

Dudak tasarımında Venüs, Afrodit, Eros ve Hera tipi olmak üzere dört ana çeşitte dudak tasarımı yapılabilir. Venüs dudak tipinde 1,618 oranında alt dudak üst dudağa oranla daha kalın olarak tasarlanır. Cupid yayı çizgileri, dudak ile burun arasındaki philtrum genişliği ile orantılı ve nispeten üçgen hatlara sahip olur. Afrodit tipi dudakta alt dudak ile üst dudak kalınlığı aynı olur.

Cupid yayı, philtrum genişliği gibi dar ve yuvarlak köşelidir. Eros tipinde üst dudak 1/3, alt dudak ise 2/3 oranında kalınlığa sahiptir. Cupid yayı kıvrımı geniş ve yuvarlak olarak tasarlanır. Hera tipinde ise cupid yayı nispeten dar açılı ve üçgen kıvrımlara sahip olur.

Doğal dudaklar için tasarım çok önemli bir rol oynar. Hasta kendi görüntüleri üzerinden ideal dudak kalınlığı ve kıvrımlarına operasyondan önce cerrahı ile birlikte karar verebilir. Bu noktada hastanın yüz hatlarına uygun dudak şekli belirlenir ve uygun tasarım planlanır.

Nasıl uygulanır?

Dudak dolgusu işlemi, klinik ortamda iyileşme sürecine ihtiyaç olmadan hızlı bir şekilde uygulanabilir. İşlem ortalama 15 - 20 dakikada tamamlanır. Enjeksiyon öncesi, rahatsızlığı hafifletmek için topikal veya lokal sakinleştirici madde uygulanabilir. Enjekte edilecek alanları dikkatle işaretledikten sonra, malzemeni dudaklarınıza enjekte edilmesi için çok ince iğneler kullanılır.

Enjeksiyondan sonra rahatsızlıkları azaltmak ve şişmeyi kontrol etmek için buz uygulanabilir. Ancak, tedavi alanına sıkı bir baskı uygulanmamalıdır. Ruj veya diğer dudak ürünlerinden prosedürden hemen sonra kaçınılmalıdır. Dudak dolgusunun etkisi kullanılan ürünün kalitesine göre ortalama altı ay ile iki yıl arasında sürebilir. Etki süresi dolunca dudakların hacmini korumak için yeniden enjeksiyon yapılması gereklidir.

Doğal dudaklarınızın yapısı aşırı derecede inceyse, asimetri varsa, yaşlanmadan dolayı hacim kaybı varsa, aşırı ince dudak nedeniyle sinirli ve mutsuz göründüğünüzü düşünüyorsanız daha enerjik bir görünüme sahip olmak için dudak dolgusu enjeksiyonundan siz de faydalanabilirsiniz.