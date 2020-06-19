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GeriGüncel Öztürk Kompozit Göğüs Büyütme Tekniği
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Güncel Öztürk>Kompozit Göğüs Büyütme Tekniği
Mahmure
19.06.2020 - 06:24, Son Güncelleme:

Kompozit Göğüs Büyütme Tekniği

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Kompozit Göğüs Büyütme Tekniği
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"Göğüs estetiğinde doğal görünüm çok önemli. Hasta dolgun, kıvrımlı ve estetik olduğu belli olmayan göğüslere sahip olmak ister. Doğal görünüm için ise meme implantlarının konturlarının belli olmaması gerekir. Peki, bu nasıl sağlanır?"

İmplantın hatları neden belli olur?

Kompozit meme büyütme estetiği yeterli meme dokusuna sahip olmayan ya da kilosu düşük kişiler için daha uygundur. Bunun dışında yeterli meme dokusu olmaması ve implantın yerleştirilme şekli de implantın konturlarının belli olmasına yol açabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için kompozit göğüs estetiği tekniğine başvurulabilir. Göğüsleri daha dolgun ve daha doğal hale getirmek için meme büyütme estetiğinde çeşitli teknikler uygulanabilir. Bunların arasında silikon meme implantı yerleştirme, yağ ya da dolgu enjeksiyonu tekniğinden faydalanılabilir. Günümüzde ise gerekli durumlarda bütün teknikler aynı operasyonda kullanılabilir. Kompozit estetik denilen bu yöntemle hem meme implantı yerleştirme hem de mikro ve nano teknolojisiyle kişinin kendi yağ hücreleri alınarak enjekte edilebilir.

Mikro ya da Nano yağ transferi nedir?

Kalıcı meme büyütme için silikon implant yerleştirme tekniğinden faydalanırız. Ancak bazı durumlarda kişinin var olan meme dokusu implant yerleştirme için yetersiz olabilir. Bu gibi durumlarda implantın belli olmaması ve daha doğal görünmesi için yağ enjeksiyonu tekniğinden faydalanılır. Mikro ya da nano yağ enjeksiyonu tekniği ile göğse yerleştirilen silikon implantın hatlarının belirgin olmaması sağlanabilir. Operasyonda ortalama 1 saat içinde silikon implant duruma göre kas altı ya da kas üstüne yerleştirilir. Ardından kişinin kendi vücudundan alınan yağ memeye enjekte edilir.

İmplantın konturlarının gizlenmesini ve göğüslerin daha doğal kıvrımlara sahip olmasını sağlar. Kişinin kendi vücudundan alınan yağ hücrelerinin enjekte edildiği doğal bir işlem uygulanır. Böylece göğüsler kalıcı ve doğal bir şekilde büyütülmüş olur. Göğüslerinin boyutundan ya da şeklinden memnun olmayan, 18 yaşın üzerindeki herkes bu operasyondan faydalanabilir.

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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