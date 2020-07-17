İdeal Göğüs Estetiği Nedir?

İdeal göğüslerin en önemli özelliği göze çarpacak kadar dolgun ve simetrik olmalarıdır. İster yuvarlak ister damla tipi göğüs olsun estetik açıdan ideal dolgunlukta olması çok önemlidir. Doğal hali ile küçük ya da sonradan fazla kilo alıp verme ya da doğum yapma gibi nedenler ile meme dokusunda hacim ve şekil kaybı oluşan kadınlar meme estetiğinden yararlanabilir. Kişinin var olan meme dokusuna göre vücut yapısı ve tercihine göre damla ya da yuvarlak meme implantları seçilebilir. Eğer hamilelik, emzirme ya da kilo değişikliği gibi nedenler ile göğüslerde sarkma oluştuysa meme büyütme ile birlikte meme dikleştirme ameliyatı da yapılması gerekebilir.

İdeal göğüs yapısının özellikleri nelerdir?

İdeal meme estetiğinin ana özelliği kişinin genel vücut yapısı ile orantılı dolgun ve yuvarlak göğüslere sahip olmasıdır. Kişi eğer dolgun ve yuvarlak kalçalara sahip ise meme şeklinin de yuvarlak ve dolgun olması estetik açıdan daha güzel bir görünüm sağlar. Diğer durumda kişinin poposu daha fazla ön plana çıkarak vücudun diğer özelliklerinin geri planda kalmasına yol açabilir.

Doğal kalça yapısı, göğüs kafesi genişliği, bel kalınlığı gibi kriterler hesaplamalara dahil edilerek damla ya da yuvarlak tipi implant tercih edilerek göğüs büyütme estetiği tamamlanabilir. Göğüs şekli ve hacmi cerrahınız tarafından çeşitli hesaplamalar yapıldıktan sonra belirlenir. Bu hesaplamalar sırasında kişinin yaşı, kilosu, boyu, var olan meme dokusu, göğüs kafesi genişliği, bel inceliği gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur.

Meme estetiğinde implantlar kas altı ya da kas üstü olmak üzere kişinin var olan meme dokusuna göre yerleştirilir. Bütün estetik cerrahi operasyonlarında olduğu gibi dikiş izleri meme kıvrımlarına gizlenir. Bu sayede görünürlüğü azaltılarak daha estetik bir görünüm sağlanır. Meme estetiği kadınlarda hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyon türlerinden biridir.