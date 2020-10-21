Bu seninle alakalıdır. Başkası bunu sana veremez. Öncelikle sen tercih etmelisin, içinde var olan bu duyguyu hissetmeli ve tüm bedenine, ruhuna yayılmasını tercih etmelisin.

Yaşamak istediğin her ne var ise sadece tercih etmen yeterlidir. Anında her şey buna göre oluşmaya başlar.

Evren, yaratıcı bizi çok özel yaratmış ve bütün sorumluluğu bize vermiş. Bizler nasıl yaşamak istiyorsak hayatlarımız da öyle oluşuyor. Bunu fark edip, güzelliği, bereketi ve sevgiyi tercih edelim ve izleyelim. Anında tercih ettiğimiz güzellikler oluşmaya başlıyor.

Hepimizin sevgiye ihtiyacı vardır. Bu duyguyu güzel yaşayamazsak, yaşamımızı hiç bir şey anlamadan sonlandırmış oluruz. Boşa giden zaman...

Sevgiyi hissetmeden geçen günler çok zordur. Sevgiyi hissetmediğimiz zamanlar kalbimizde öfke, korku, endişe ve huzursuzluk yer alır. Hiçbir şeyden keyif alamayız. Şu anda keyifsiz ve mutsuz isen sebebi budur. Hayatın güzelliğini yaşamamak aptallıktır.

Sadece yapman gereken sevgiyi tercih etmen, tercih ettikten kısa bir zaman sonra ruhunda ve yaşamındaki değişimleri gözleme…

Sizi seviyorum.

Sevgiler