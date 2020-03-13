Belirgin Yüz Hatları Daha Popüler Olmaya Başladı

Yüz hatlarının en önemli unsurlarından olan elmacık kemikleri dikkat çekiyor. Gerek hatları belirginleştirmek gerekse yıllar içerisinde yerçekiminin etkisiyle aşağı çöken yüzü daha dinamik ve çekici bir hale getirmek için uygulanan elmacık kemiği dolguları farklı farklı dolgu maddelerinin kemik hattı üzerine uygulanması suretiyle yapılıyor.

Lokal anestezi kremlerle uyuşturmanın ardından enjeksiyon ile yapılan işlem toplamda yaklaşık yarım saat süren konforlu bir işlem. Sonrasında kişi günlük hayatına rahatlıkla devam edebiliyor. İşlemin bu kadar konforlu ve güvenli olması da kişiler için çok ciddi bir avantaj oluyor.

Elmacık kemiğinin belirgin olması güzellik kriterlerinden sayılmaktadır. Belirgin ve çıkık elmacık kemikleri yüzün genç, sağlıklı ve daha gergin görünmesini sağlayan önemli bir işleve sahiptir. Bu da kişinin çok daha dinlenmiş ve dinamik bir ifadeye kavuşmasını sağlıyor. Yüzle uyumlu bir şekilde çıkıntıya sahip olmayan elmacık kemiği ise yüzün daha üzgün daha yorgun daha zayıf ve çökük gözükmesine neden olmaktadır.

Gerek yüz hatlarının belirginleştirilmesi gerekse yılların izlerinin silinmesi veya kilo kaybına bağlı oluşan yorgun ifadenin giderilmesi için uygulanan orta yüz dolguları popülaritesini giderek arttıracağa benziyor.

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