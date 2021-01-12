İlişkilerde Doğru Zaman Diye Bir Şey Var mı?

Zamanın doğruluğunu anlar, saatler, günler üzerinden tariflemek çok mümkün değil elbette. Hayatımızda stres faktörlerimiz ile ihtiyaçlarımızın benzer sonuçlara işaret etmesi bizlere doğru zamanı verir. İhtiyaçlarımız ve hayat olaylarının birbirine karışması ve hangisinin neyi doğurduğunu anlayamadığımız durumlar ise bize zamanlamayı tekrar değerlendirmemiz gerektiğini işaret eder. Günü kurtaran, dünden kalanların üzerinde daha az durulan, yarının ne getireceği yeterince konuşulmayan kararlar kendiliğinden doğru zamanlamadan uzaklaşır. Tüm bu sebeplerle doğru zamanın göreceliğini kabul edip yanlış zamanlamaları tartışmak daha yarar sağlayacaktır.

İlişki içerisinde stresin arttığı dönemlerde ve durumlarda ilişkiden aldığımız haz ve ilişkide kalma motivasyonumuz azaldığı için yanlış zamanlamada kararlar almak çok olası hale gelir. Böyle zor zamanlarda da yıpranmış, eskimiş veya çok yeni, üzerine fazla emek ve umut sarf edilmemiş partnerlerimiz ilk gözden çıkardıklarımız olur. Oysa içinde bulunduğumuz stres faktörleri mutluluğumuzu azaltmış, haz mekanizmalarımızın önüne geçmiş, algı ve değerlendirmelerimizi biraz puslandırıp yanlış konumlandırmamıza sebep olmuştur. Bu da bizi en iyi bildiğimiz hikayeden çıkarsak, eskiden vazgeçersek veya yeniye sıkı sıkı tutunursak her şey düzelecek duygusuna sevk eder. Yanlış zamanda alınan köklü değişim kararları ve stresi azaltma arzusu aslında bizi bambaşka ve yepyeni bir bilinmeze dahil etmiş olur.

Özellikle pandemi gibi olağandışı olan, bildiğimiz ve normalimizde hissettiğimiz hallerin dışında bir düzende seyreder iken ilişkimize dair büyük kararlar almak çok doğru olmayabilir. Kurulan yeni, kısıtlı, sosyal yaşamdan uzak, çoğu kimse için ekonomik farklılıkların olduğu, pek çok alanın dijitale geçtiği, hayatımızda çokça yeniliği bir arada deneyimlediğimiz bu süreçte; evlilik, ayrılık, boşanma gibi kararlar alırken biraz daha dikkatli olmalıyız. Doğru zamanda doğru kararı almak elbette imkansız değil. Dünün, bugünün, yarının ve ihtiyaçlarımızın benzer şekilde bizleri bu kararlara yönlendirdiğini hissediyorsak, işte tam da doğru zamandayız!