Diş Estetiği İle Güzel ve Sağlıklı Gülüşler

Yıllar önce diş bakımında bir fırça, bir macun yeterli deniliyordu. Oysa zaman içinde diş ipi, arayüz fırçaları gibi ekipman, diş taşı temizletme ve tabii ki gülüş tasarımı gibi uygulamalar da gündeme geldi. Çünkü insanlar sadece sağlıklı değil, güzel dişlere de sahip olmak istiyor. Eğer kişinin şekil ve form sorunu yoksa, sadece beyazlatmayla daha güzel dişlere sahip olma şansı bulunuyor. İhtiyaç halinde ise yaprak porselen uygulamaları yapılabiliyor.

Yaprak porselen

Bazı hastaların dişlerinde renk ve form ve pozisyon bozukluğu olabiliyor. Bu durumdaki bir hastaya eğer sağlam diş dokusu varsa yaprak porselen uygulanabiliyor. Yaprak porselen öncesinde dişin ön kısmından 0,3-0,5 mm’lik kısmında hazırlık yapılıyor. Laminalar protez tırnak ya da kontak lens gibi düşünülebilir. Diğer uygulamalara göre çok daha koruyucu bir yöntem olan yaprak porselende, ışık geçirgenliği diş dokusuna en yakın malzeme olan cam seramikler kullanılıyor. Bu sayede doğala yakın görüntü elde edilerek, hasta memnuniyeti en üst seviyeye ulaşıyor. Yaprak porselen tedavisi ortalama 7 günde tamamlanabiliyor.

Diş beyazlatma

Bazen aşırı çay, kahve ve sigara tüketimi, bazen de yaşanılan bölgedeki içme sularında bulunan florürün fazla olması nedeniyle dişlerde renklenme sorunu ortaya çıkabiliyor. Bu tür sıkıntılar, diş beyazlatmayla ortadan kaldırılabiliyor. Diş beyazlatmaya geçmeden önce ise mutlaka diş taşı temizliği yapılması gerekiyor. Aksi halde beyazlatma işlemi etkili olmuyor. Eğer hastanın diş taşı temizliği sırasında diş etlerinde çok fazla kanama olmazsa, beyazlatma temizlikle aynı gün de yapılabiliyor. Aksi halde iki farklı seansta önce temizlik, sonra beyazlatma işlemi gerçekleştiriliyor.

Diş beyazlatmada, ofis ve ev tipi olmak üzere iki yöntem kullanılıyor. 30-45 dakika süren ofis tipi uygulamalarda çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Ev tipi uygulamada ise uygulamayı hasta yaptığı için elde edilen sonuçlar hastanın disiplinine bağlı olarak değişebiliyor. Bazı hastalara ise ofis ve ev tipi kombine uygulanıyor. Muayenehane ortamında yapılan tedaviyle rengi bir miktar açılan dişler için tamamlayıcı uygulamaya evde devam ediliyor. Diş beyazlatma sonrasında çay, kahve ve sigara tüketimi konusunda dikkatli davranmak kaydıyla işlemin etkinliği iki-yedi yıl devam edebiliyor.

Ortodonti

Ortodontik tedavi çapraşık dişlerin bozukluklarında, diş aralarında boşluk ya da alt üst dişler arasında kapanış bozukluğu olduğunda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Ortodontik tedavide dişlerin üzerine yapıştırılan braketler kullanılabildiği gibi günümüzde 3 boyutlu yazıcıların gelişimiyle şeffaf plaklar da kullanılabilmektedir. Sanılanın aksine her yaşta başarıyla uygulanabilen bir tedavi seçeneğidir, dişlerin düzgün bir şekilde hizalanması ve bunun kalıcı hale getirilmesi ortalama 1-1,5 yıl sürmektedir.