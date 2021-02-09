20'lik Dişler Diş Yapısını Bozar mı?

Dişler konumlarına ve işlevlerine göre kategorize edilir. Daha keskin olan ön dişler yiyecekleri daha küçük parçalara ayırırken ve arka dişler yiyecekleri öğütür. 20 yaş dişleri, azı dişi denilen çiğneyici dişlerdir. Azı dişleri ağzın arkasında yer alır. İkisi üstte ve ikisi altta olmak üzere toplamda dört yirmi yaş dişi vardır.

Yirmilik dişlerin görülmemesi orada olmadıkları anlamına gelmez. Bazen yirmilik dişleri hiçbir zaman çıkmaz ve görünür hale gelmez. Görünür olsun ya da olmasın yirmi yaş dişleri ağız sağlığı sorunlarına neden olabilir. Diş etlerinden sürmemiş yirmi yaş dişlerine gömük denir. Bazen gömük dişler sürmüş yirmi yaş dişlerinden daha fazla soruna neden olur.

Yirmilik dişler neden çekilir?

Evrimsel olarak insanların çene yapılarında zamanla küçülme oldu. Genellikle çene yapısı, 18 yaşına gelindiğinde büyür, yirmilik dişler yaklaşık 19,5 yaşındayken ortaya çıkar. Yirmilik dişlerin neden olduğu çoğu sorun, ağızda tam olarak yer bulamamaktan ve fonksiyon sağlayamamaktan kaynaklanır.

Yirmilik dişler; var olan dişlerde çapraşıklığa, diş çürüğüne, çene ağrısına ve diş etlerinin altında kistlere neden olabilir. Bu sorunlardan herhangi birinin görünmesi durumunda dişin çekilmesi gerekebilir.

Gömülü 20’lik dişlerin çekilmesi gerekebilir!

Yirmilik dişleri, diş etinin altında sıkışmışsa veya çıkmak için yeterli alana sahip değilse gömülü 20’lik diş olarak kabul edilir. Ve eğer müdahale edilemezse diş eti hastalıklarına, diş çürüğüne ve ağrıya neden olabilir. Gömülü 20’lik diş, yiyeceklerin sıkışmasına neden olabilir ve dişin temizlenmesini zorlaştırabilir. Ayrıca şiddetli ağrılara neden olabilir.

Kimi zaman bu dişler yarı gömük olarak kalabilmektedir, dişin üzerini örten kısmi dişetinde perikoronit adı verilen dişeti iltihabı görülebilmektedir. Diş ve dişeti arasında oluşan cebe giren besin artıkları temizlenememekte ve burada oluşan iltihap ciddi ağrıya sebep olabilmektedir. Bölgenin temizlenmesi geçici bir rahatlama sağlasa da asıl tedavisi ilgili dişin çekimi olacaktır.

Gömülü yirmi yaş dişleriniz sorunlara neden oluyorsa, çekilmesi önerilir. Yirmilik diş ameliyatı genellikle ayakta tedavi prosedürüdür. Aynı gün eve gidilebilir. Lokal anestezi uygulanarak yapıldığı için ağrı hissedilmez. İşlem sırasında diş etlerine kesi yapılır ve diş çıkarılır. Ardından dikişlerle kapatılır. Ameliyatın tamamı genellikle yaklaşık 30 ila 60 dakika sürer. Çoğu hasta ameliyattan birkaç gün sonra normal aktivitelerine geri dönebilir. Ağzın tamamen iyileşmesi altı hafta kadar sürebilir. 20’lik dişler herhangi bir komplikasyona neden olmasa bile temizlenmesi ve bakımı zor olduğu için diş hekimleri tarafından çıkarılması önerilebilir.

20’lik dişler ağızda sorun yaratıp yaratmayacağını öğrenmek için bir diş hekimini muayene olarak kişiye özel bilgi alınması gerekir.