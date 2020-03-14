MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriYazarlar Koronavirüs Salgınında Evden Çalışmak Mümkün mü?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Emel Özbek>Koronavirüs Salgınında Evden Çalışmak Mümkün mü?
Mahmure
14.03.2020 - 10:03, Son Güncelleme:

Koronavirüs Salgınında Evden Çalışmak Mümkün mü?

Emel Özbek
Emel Özbek
Avukat
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emel Özbek
Emel Özbek
emel.ozbek@hotmail.com
Koronavirüs Salgınında Evden Çalışmak Mümkün mü?
Abone Olgoogle-news

"Koronavirüsin sağlık üzerindeki etkileri sürüyor ve yeni önlemeler alınmaya devam ediyor. Maçlar seyirsiz oynanıyor, okullar tatil ediliyor, kamu kurumları önlemler alıyor. Peki özel sektörde çalışanlar ne yapacak? Herkes önlem alırken bu işin hukuki boyutunu Avukat Emel Özbek anlattı."

Yargıtayın yurtdışında işçinin kaptığı H1N1 virüsü sonrası vefatını iş kazası olarak nitelendirmesi koronavirüs bakımından da önem taşıyor. Bu durumda neler yapmalıyız?

Evden çalışma mümkün mü?

Her ne kadar eve makarna depolamak için marketlere koşsak da ekmek fırınları çalışmaya devam ediyor… Peki evden her iş yapılır mı sadece evden çalışabilir mıyız işe gitmeden? Uzaktan çalışma deyip geçmeyin…. Genelde herkesin home ofis olarak bildiği evden çalışma nedir…

İş Kanunu’nun 14. maddesinde uzaktan çalışma düzenlenmiş. Buna göre, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi uzaktan çalışma olarak tanımlanıyor.

Bu çalışma şekli elbette ki tüm sektörlere uygun olmayacak. Ancak bu kararı alacak işverenlerin, geçici olarak evden çalışmayı yazılı olarak kural altına alması, çalışanların evden çalışma biçimlerin belirlemesi ve buna yönelik olarak gerekli çalışma düzenini kurması gerekecek

11
VİRÜSLERE KARŞI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI
VİRÜSLERE KARŞI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

-Yasada bu çalışma yöntemi ‘İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir’ şeklinde tanımlanıyor.

-İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü tutuluyor. Uzaktan çalışanın iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almak zorunda.

Peki biz uzaktan çalışamıyorsak ne yapmalıyız?

Şimdi herkese oldukça önemli görevler düşecek;

-Tüm işletmelerin İSG kurullarını acilen toplayarak durumu her ayrıntısıyla değerlendirip, İşyeri ve çalışma alanlarında alınacak önlemleri belirlemeli. Dezenfaktanların temini, konumlandırması, hijyen kurallarının takibi, maske temini ve kullandırma zorunluluğu gibi kararlar alınması ve ivedilikle hayata geçirilmesi gerekecek.

-Koronavirüs hastalığı belirtileri ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yapılmalı ve duyurulmalıdır.

-İş yeri hekimleri için yoğun bir mesai dönemi başlıyor. Tüm çalışanların gözetim altında tutulması gerekecek. Mevzuat kapsamında belirli süreler dahilinde yapılması gereken sağlık kontrollerinin ve periyodik muayenelerin arttırılarak virüs tanılarının ve tespitinin yapılması önem arz edecek.

-Virüs riski olan ülkelere veya şehirlere seyahat zorunluluğu olan personellerin,14 gün kuralına riayet edilerek çalışma alanlarına dönmelerine dikkat edilmesi gerekecek. Tekrar işe başlamada ise hekim onayı veya tam teşeküllü olarak temin edilecek çalışabilir sağlık raporunun alınması koruyucu önlem olarak alınması gerekecek.

Koronavirüs vakası iş kazası olarak değerlendirilecek mi?

Önemle belirtelim ki işveren işçinin güvenliğini ve can sağlığını korumak sağlamak zorunda. Bu süreçte  Riskli şehir ve ülkelerde görevlendirildiğinizde görevi haklı olarak ertelenmesini isteyebilirsiniz. Aksi halde bu nedenle başınıza gelen hastalık iş kazası olarak nitelendirilir ve işverene tazminat davası açma hakkınız doğar.

İş yerinde sabit çalışmak zorunda değilsiniz, sürekli seyahat halinde olduğunuz bir işiniz de olabilir. İşveren tarafından görevlendirildiğiniz bir iş nedeni ile ülke içi ve ülke dışında virüs kapar ve hastalanırsanız Yargıtay bu hususu iş kazası olarak nitelendirdi ve işverene tazminat sorumluluğu doğdu.

Bana bir şey olmaz demeyin; alacağınız her önlem önce seni sonra beni koruyacak… 

False
Emel Özbek
Emel Özbek
Avukat
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Koronavirüs Salgınında Evden Çalışmak Mümkün mü?
Baharda Gezilecek En Güzel Yerler
Aldatıldık!
Bize Bir Şey Olmaz, Türk'üz Biz...