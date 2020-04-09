Corona Boşanma Sebebi Olur mu?

KAN BAĞI DEĞİL CAN BAĞIDIR EŞ

Ne acıdır ki bu virüs ile aslında eşlerimizi de tanımadığımızı hatta aynı evde birbirimize tahammül edemediğimizi gösterdi. Şiddet mağduru kadınların sayısının arttığını gördük.

Günlük hayatın koşturmacası, tanımadan evlenmek, hayat zorlulukları sabır tükenmişlikleri derken aslında en yakınımız olan eşlerin birbirlerine sabrını da tüketmiş. Sebep ne olursa olsun hiçbir sebep şiddeti haklı kılamaz.

Ne acıdır ki bu süreçte kadın mağdurlar arttı. Bazı evlerde sadece coronovirüs değil bir de şiddet uygulayan bir virüsle mücadele başladı.

Coronovirüs boşanma sebebi olur mu

Evlenirken hastalıkta sağlıkta diyerek ömür yolculuğuna çıkıyoruz. Bu nedenle eşiniz kanser olduğunda “eşim kansere yakalandı, boşamak istiyorum” diyemezsiniz. Bu bir salgın hastalık ancak netice de hastalık. Eşinizin tedavisinin olumlu sonuçlanacağını düşünerek sabırla beklemek gerekir. Şayet evlilik birliği sizin için çekilmez hale geldiyse yaşamınızı zorluyor ise boşanma davası açabilirsiniz.

Eşiniz hastalıklarda tedaviyi reddederse bu durumda yaşamak da evlilik birliğini çekilmez hale getirirse o vakit boşanmak için haklı sebep oluşmuş olur.

Evlilik evcilik oynamak değildir. Şakacıktan karı koca şakacıktan anne baba olmuyoruz bu ömür yolculuğunda. Oyunbozanlık yapılmamalı hemen. O yüzden yokuşlar geldiğinde çıkmayı reddetmek evlilik birliğine olan güveni yıkar. Sadakatli şekilde tüm desteğimizle eşimizin hastalığında yanında olmalıyız. Aksi halde hasta halde eşimizi bırakıp giderseniz bu kusurlu hareket sebebiyle boşanma davası sonunda tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Eşiniz evlenmeden evvel sizden genetik bir hastalığını gizlemiş ise ya da genetik olmasa bile bir rahatsızlığı var ve gizlemişse evlendikten sonra öğrendiğiniz bu durum karşısında evlilik birliğiniz çekilmez hale gelirse haklı boşanma sebebi oluşur.

KAN BAĞI DEĞİL CAN BAĞI vardır eşimizle bu nedenle boşanmak en son aşama olsun.

Hepimiz sağlıkla çıkalım bu süreçten dilerim.