Kadın hareketleri güçlendi, dernekler ve insan hakları savunucularına rağmen dünya devletleri ve toplumları kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması konusunda tüm çabalarına rağmen tam anlamıyla başarılı olamadı.

Hala kız çocuğu doğduysa erkek çocuğu olana kadar gebe kalması istenen kadınların olduğu, çocuğu oldu olmuyor denilen, bekaret ile namuslu namussuz ayrımının yapıldığı, kadının okuyup meslek sahibi olmasının kötü yola düşmekle eş tutan zihniyetleri yok edemedik…

Yapılan birçok araştırma kadın cinayetleri, kadının en yakındaki erkek tarafından baskıya karşı koyan, itaat etmeyen kadınlara karşı işlendiğini göstermektedir.

Kadın sever öldürülür, boşanmak ister öldürülür, evlenmek ister öldürülür, ayrılmak ister öldürülür… Kadın neden ölüme eş olur ki insanca yaşamayı hak ederken… Ne yapsak olmadı, sever gibi göründüğünüz kadınları öldürdünüz… Aldığımız nefes bir erkeğin kararı olmasın. Erkek çocukları kız kardeşleri ile sözde değil özde kardeş gibi büyütelim, siz farklı cins iki ayrı insansından önce kardeşsiniz diyelim, kız erkek birbirlerini anlamalarını sağlayalım, destek olmalarını sağlayalım, yardımlaşmalarını sağlayalım ki erkek kadını anlamaya kök yuvasında başlasın…

Bir kadın olarak bir kız çocuğu annesi olarak insan onuruna yakışır, şiddetten uzak , pozitif ayrımcılığa gerek kalmaksızın sadece EŞİT bir hayat umuyorum…..

Kadın ya da erkek değil önemli olan insan olabilmek insan gibi davranabilmek.