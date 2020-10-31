Best Model Melisa İmrak'ın Birinciliği Neden Tartışma Yarattı?

Çocukları çok küçük yaştan itibaren ekranlarda görebiliyoruz. Reklamlarda, dizi ve filmlerde hatta markaların tanıtım yüzlerinde. Peki 15 yaşında bir genç kızın ailesinin de rızası ile modellik yarışmasını kazanmasının ne gibi bir sakıncası olabilir ki?



Açıkçası dram dizilerinde oynatılan çok küçük yaş çocuklarının senaryo gereği ağlaması, aile içi şiddete film dahi olsa tanıklık etmesi hatta bu gibi sahnelerde rol alması çok daha travmatik. Asıl bu konuların tartışılması gerekirken ne yazık ki bizler medyada bunları oyunculuk adı altında normal karşılıyor ve bir önlem almıyoruz.

Ayrıca ünlü markaların yüzlerinde yine çok küçük çocuklar görebiliyoruz. Kaldı ki Best Model Çocuk Türkiye 4-14 yaş arası yapıldığını da göz önünde bulundurursak, 15 yaşındaki Melisa İmrak’ın yaşından dolayı tartışma konusu olmaması gerektiğini düşünüyorum.



Melisa İmrak gibi birçok ünlü genç ve çocukların hem ülkemizde hem de dünyada yaşayabileceği popüler çocuk sendromundan bahsedelim. Popülaritenin getirdiği çevresel ilgiden dolayı bireyin bu ilgiyi devamlı istemesine ve göremediği zaman kendisini duygusal açıdan yetersiz ve mutsuz hissetmesine yol açabilir. Hatta bunların yanı sıra bireyde aşırı ilgiden dolayı bunalma, özgürlüğünün kısıtlandığını hissetme, okulda ve çevresi tarafından sürekli olarak dikkatlerin üzerinde olduğunu bilmesi kişide baskı yaratarak çevreye uyum sağlamasında sorun yaratabilir.



Günümüz gençleri arasında popüler olmak fazlaca önemseniyor. Sadece basında değil sosyal medya üzerinde de popülarite kazanmış çocuklar ve gençler görebiliyoruz. İşte tam da bu noktada çocuk ister 5 yaşında ister 15 yaşında olsun ailenin tutum ve davranışları çok önemli. Aksi halde çocuklarda ve gençlerde popülerliğin getirdiği narsisizm görülebilir.



Aileler çocuklarına popüler olduğu için ayrım yapmamalı veya davranışlarını değiştirmemelidir. Ebeveynler otoritelerini değiştirmeden çocuğunu ailenin bir bireyi olarak görmeye devam etmeli ve evdeki kuralları uygulamaya devam etmelidirler ki, ileride çocuğun yaşantısında yaşanabilecek olası değişimler karşısında bireyi hazırlayabilsinler. Özellikle kültürümüz gereği de aileler önemli değerlerin üzerinde hassasiyetle durarak çocuklarına doğru örnek olmaları gerekir. Genç veya çocuğun dışarıdan aldığı olumlu veya olumsuz tüm yorumlara karşı tedbirli olmalı ve üstünde durmamalıdır. Aksi taktirde her yorum birey ve aile tarafından ciddiye alınırsa çocukta psikolojik açıdan problemler görülmeye başlanabilir.



Popülerliğin geçici olduğu unutulmadan aile tarafından doğru yönlendirilerek bireyin ayakları üzerinde sağlam basabilmesi için eğitime ve kalıcı bir mesleğinin olmasına teşvik edilmelidir.

Psikolog Elif Doğru