Genital Estetik: Neden, Nasıl?

Bunun jinekolojideki yansıması olan “Kadın Kozmetik Genital Cerrahisi” son dönemin en popüler ve en hızlı gelişen alanı ve kadın genital organlarında estetik ve fonksiyonel amaçlı yapılan cerrahi ve cerrahi olmayan tüm uygulamaları içermekte. Başlangıçta bu uygulamalarla ilgili çekinceler varken, hızlı bir şekilde artan talepler sonucunda ve biriken bilimsel verilerle, artık doktorlar da hastalarına güvenilir tedavi seçeneklerini sunabiliyorlar.

Genellikle estetik kaygılarla dış görünüşü değiştirmek amacıyla yapılsa da, vajina ya da dış genitallerin boyutlarından, şeklinden duyulan memnuniyetsizlik, cinsel fonksiyonun düzeltilmesi ve ilişkideki uyumun artırılması, en önemli motivatörler.

En çok talep edilen iç dudakların küçültülmesi (labiaplasti) ve vajinal daraltma (vajinoplasti) olurken, mons pubis bölgesinden yağ alınması, vulvaya daha genç bir görünüm vermek için büyük dudaklara yağ enjeksiyonu yapılması, klitoral duyarlılığı artırmak için klitoris çevresindeki fazla ve kalın cildin çıkartılması (hudektomi) gibi işlemler de sıklıkla yapılmaktadır.

İşte bunlardan bazıları:

İç Dudak Küçültülmesi (Labiaplasti)

İç dudakların boyutlarının küçültülmesi, belirginliğinin azaltılması ve asimetrisinin düzeltilmesi gibi bir dizi prosedürü içermektedir. En sık görülen neden, estetik kaygılardır. Şekli ya da büyüklüğü kişiyi rahatsız edebileceği gibi, giyilen tayt, mayo, pantolon gibi kıyafetlerden iç dudakların kabarıklık yaparak belli olması da bu ameliyatın en sık nedenidir. Spor yaparken, bisiklet ya da at binerken hipertrofik labiaların vereceği rahatsızlık ya da ilişki sırasında yaşanan penetrasyon güçlüğü de fonksiyonel nedenler arasında sayılabilir.

Labiaplasti için farklı teknikler vardır. Her hastaya aynı teknik uygulanamaz, kişinin tercihleri ve anatomik yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulanan teknikler; Lineer rezeksiyon, Z-plasti, V-plasti, modifiye V-plasti gibi tekniklerdir. En sık rastlanan komplikasyon, yara ayrışmasıdır. Tabii ki her cerrahi işlemde olduğu gibi, enfeksiyon ve kanama riski de vardır.

Operasyon lokal ya da genel anestezi altında yapılır. Dikişler genellikle sorunsuz iyileşir ve iz kalmaz. Operasyon sonrası bakım çok önemlidir. Sigara yara iyileşmesini olumsuz yönden etkileyebileceğinden, kesinlikle içilmemesi gerekir. Kişisel hijyene özen gösterilmesi, doktorlarca önerilen bakım ve uygulamaların düzenli olarak yapılması yeterli olacaktır. Ameliyat ciddi bir ağrıya sebep olmamakla birlikte, birkaç gün hafif ağrı, şişlik ve hafif lekelenme tarzında kanama olması normaldir.

Vajinal Daraltma

En sık vajinal doğumlardan sonra ya da yaş ve genetik nedenlerle vajinada sarkma, gevşeklik, genişleme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Vajinayı çevreleyen kasların gevşekliği, destek dokusu olan fasyanın doğumlarda yırtılmış ya da esnemiş olması nedeniyle idrar kaçırma ve organlarda (idrar kesesi, kalın bağırsak) aşağı sarkma gibi olumsuz durumlar da meydana gelebilir. Ayrıca vajinadaki bu gevşeklik cinsel açıdan hem kadın hem de partneri için cinsel sorunlara neden olabilir. Ayrıca genişlik, ilişki esnasında ya da spor yaparken vajinaya hava girmesine sebep olarak rahatsızlık verebilir. Kadın bu durumda özgüven kaybı yaşayabilir.

Vajinal daraltma operasyonları anestezi altında yapılır. Fazla vajen mukozası çıkartılır ve en önemlisi fasyaya destek dikişleri konularak daralma sağlanır.

Vajinanın daraltılması ve gevşeklik hissinin giderilmesi için genelde önerilen yöntem, cerrahidir. Noninvaziv işlem olarak lazer ya da radyofrekans tedavisi de önerilebilir. Ancak, bu tedavilerin etki süresi geçicidir ve kişinin özelliklerine göre 12-18 ay arasında değişir. Ameliyatla daha kalıcı bir sonuç elde edilir.

Labia Major Estetiği (Dış Dudak Estetiği)

Öncelikle dış dudakların yapısı, görünüşü, hastayı rahatsız eden sorun ayrıntılı olarak incelenir ve detaylı bir jinekolojik muayene yapılır. Kişinin şikayetleriyle dış dudakların durumuna ve şekline göre, yapılacak düzeltmenin derecesi belirlenir.

Dış dudakların volümünü artırmak ve daha genç bir görünüme kavuşturmak için en sık başvurulan metot, yağ dolgusu enjeksiyonlarıdır. Hastanın karın ya da kalça bölgesinden elde edilecek olan az miktardaki yağ dokusunun dolgu maddesi olarak labia major cilt altına enjekte edilmesiyle burada volüm artışı ve gerginlik sağlanmaktadır. Enjekte edilen yağın %30’luk kısmı ameliyat sonrası 2 ayda kaybolurken, %70’lik kısım enjekte edildiği yerde kalıcı olur.

Kadın genital anatomisi kişiden kişiye farklılıklar gösterir, bu nedenle tek bir doğru, tek bir normal yoktur. Kişinin kendisiyle ilgili beğenmediği yönlerin olması hastalık ya da tedavi gerektiren bir durum olarak düşünülmemelidir. Yapısal farklılıkların yanı sıra yaş, doğumlar, hormonal durum gibi nedenler de bu bölgedeki değişikliklerin oluşmasında baş rolü oynar. Bu nedenle, cerrahiye karar vermeden önce gerçek bir problem olup olmadığından emin olunmalıdır. Operasyondan ne beklediğiniz çok önemlidir, gerçekçi beklentiler içinde olursanız, memnuniyet de artacaktır.