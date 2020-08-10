Ozon İle Gelen Sağlık

Medikal ozon %95 oksijen ve %5 ozon şeklinde kullanılmaktadır ve yarılanma ömrü 45 dk dır.

Ozonun etkileri nelerdir?

Antibakteriyel, antiviral ve antifungaldir. Dolayısyla pekçok mikroorganizmaya bağlı gelişen enfeksiyon tablosunda tedavi edicidir. Kanın oksijen taşıma fonksiyonunda olumlu etkisi vardır. Antioksidan sisitemin aktivasyonunu sağlar. Dolaşımın artmasını ve dokuların daha iyi kanlanmasını sağlar. Kanın akışkanlığını arttırır. Analjezik yani ağrı kesici etkisi vardır. Detoksifikasyon sağlar yani organizmanın kendini zararlı maddelerden temizlenmesini sağlar. Kan hücre yapımını hızlandırır. Bağışıklık sisitemini kuvvetlendirir. Romatizmal hastalıkların aktivasyonunu baskılar.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

Diyabet (Şeker Hastalığı), Hipertansiyon ve Kronik Hepatit B, C , Alerji ve Alerjik Astım tedavisinde başarılı sonuçlar sağlayan Ozon tedavisi, hücre yenilenmesini hızlandırdığı için eklem ağrıları ve kireçlenmeler, bel ve boyun fıtıkları, fibromiyalji gibi rahatsızlıkların tedavisinde çok aktif olarak uygulanmaktadır. Bu tedavi ile eklemlerde yer alan kıkırdak dokular hızlı bir iyileşme sürecine girer, kan dolaşımı hızlanır, hücrelerin salgıladığı iyileştirici enzimler ile hastalıklı hücreler iyileşme sürecine girer.

Ozon Tedavisinin Kullanıldığı Diğer Alanlar;

Kronik yorgunluk sendromu, myofasyal ağrı sendromu, ağrılı kas spazmları, omuz çevresi kas yırtıkları, dizde menisküs hasarı ve bağ lezyonları, tenisçi ve golfçü dirseği, spor yaralanmaları, romatizmal hastalıklar, kolit, enflamatuar barsak hastalıkları, migren, damar hastalıkları, sağlıklı yaşam ve stresle mücadele, detox, cilt hastalıkları, sindirim sistemi bozuklukları, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kadın ve erkek üreme sistemi rahatsızlıkları, depresyon ve pekçok psikolojik hastalıkların tedavisinde ozon tedavisi ile hücre yenilenmesi tetiklenerek, hızlı ve kalıcı iyileşmeler elde etmek mümkündür.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Major Yöntem: En yaygın kullanım metodudur. Bu metodla kişiden 50-200 ml arasında alınan kan, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye damar yolu ile enjekte edilir.

En yaygın kullanım metodudur. Bu metodla kişiden 50-200 ml arasında alınan kan, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye damar yolu ile enjekte edilir. Minor Yöntem: Kişiden alınan 2 – 5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kişiye kas içine enjekte edilir.

Kişiden alınan 2 – 5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kişiye kas içine enjekte edilir. Vücut Boşluklarına Ozon Verilmesi: Rektal – Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.

Rektal – Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir. Eklem İçine Ozon Gazı Verilmesi: Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarında, uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı kişinin eklemlerine enjekte edilir.

Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarında, uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı kişinin eklemlerine enjekte edilir. Torbalama yöntemi: Diyabetik ayak yaraları başta olmak üzere, sedef yaraları, vaskülüt, selülitte, bası yaralarının tedavisinde etkilenmiş alan ozonlu torba içine alınarak, cilt emilimi yoluyla tedavi sağlanır.

Ozon tedavisinin uygulanmadığı durumlar tiroid bezinin aşırı çalışması ve Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliğidir.

Ozon tedavisi, düşük riskli ve genellikle standart medikal tedavilerin eşliğinde tamamlayıcı, destekleyici ve yeniden yapılandırıcı bir metodtur.