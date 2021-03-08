Biliyorsunuz ben bir, 'Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı'yım. Diğer alanlardaki uzmanlara kıyasla, kadınlarla daha çok vakit geçiriyor, kadına dair daha çok şey biliyoruz. Durum böyle olunca da, kadınların yaşadıklarına birebir şahit oluyoruz.

İşte bu yüzdendir ki, bugün 'Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik yazmak istedim.

Güç budur: Refakatçisini motive eden kadın hastalar

Günlük yaşantım birçok kadınla çevrili. Evde sevgili eşim Özge, kliniğimde değerli hemşirelerim, sağlık çalışanlarım ve elbette hastalarım.

10 ile 92 yaş arasında on binlerce kadın hastam oldu, binlerce hasta ameliyat ettim. Kadınlar rakamdan ibaret değildir, hepsinin hikayesi birbirinden farklı.

Gözlemlerime dayanarak söyleyebileceğim çıkarımlardan biri şudur ki;

Kadınlar kesinlikle çok güçlü ve çok azimliler... Hasta bir halde, hastane odasında yatarken, refakatçisini, eşini, çocuğunu rahatlatmaya çalışan, onları motive eden kadın hastalarım oldu benim. Bence gerçek güç budur!

Kadın hastam taburcu olmak istemiyordu...

Maalesef, kadınların büyük bir kısmı, güçlü olmayı, yaşadığı zorluklar sayesinde öğrenmek zorunda kalmıştır.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutamadığım, bulunduğu duruma hala üzüldüğüm bir hastam olmuştu. Ameliyatının ardından, iyileşmesine rağmen taburcu olmak istemeyen, eve gitmek istemeyen bir kadın hasta...

Sebebini sorduğumuzda ilk aşamada yanıt vermekten kaçmıştı. Sonradan öğrendik ki, evde şiddet gördüğü için gitmek istemiyor, hastanede yatmak istiyormuş...

Oysa ki hiçbir kadın bunu hak etmiyordu. Hangi kadın sıcak yuvası varken, hastanede kalmayı tercih ederdi ki? Mecbur kalınca isteniyormuş anladım.

Bir de iyi yönden bakalım...

Ciddi hastalıkların, ameliyat gereksinimi gibi olumsuz durumların, aynı zamanda aile bütünlüğünü kuvvetlendirdiği, dostlukları pekiştirdiği doğrudur...

Tabii yeni arkadaşlıklara da olanak sağlıyor. Hastalarımda bunu görmek beni mutlu ediyor. Aynı zaman sürecinde servisimde yatan hastaların birbirleriyle kurduğu arkadaşlık, bağ çok değerli bir durum.

Hastaların geçmişi, sosyokültürel ve sosyoekonomik seviyeleri ne kadar farklı olursa olsun, birbirlerini destekliyor olmaları çok anlamlı.

Kadınlar birbirlerini desteklemeli

Bence bu anlamlı gün için öncelikle üzerinde durulması gereken konu, kadınların dayanışması konusu olmalı.

Kayınvalidesinden zulüm gördüğü için taburcu olmak istemeyen kadınlar gördüm.

Hastalandığı için kocası tarafından terk edilen hastam oldu.

Bunu global bir düşünce olarak yazıyorum: Toplumsal yapı, mahalle baskısı, erkekler… Engel olarak farklı coğrafyalarda farklı sebepler olacaktır.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı, kadınların birbirlerine destek olmaları oldukça önemli.

Çünkü en zorlu mücadeleler, aslında kadınların birbirlerine oluşturduğu zorluklardan kaynaklanıyor. Kadınlar, her alanda en iyisini hak ediyor. Bizler de ömrümüzü, kadınlara, hastalarımıza hak ettikleri en iyiyi vermeye adıyoruz. Özellikle de, kadının kendi yeteneklerinin, gücünün farkında olması çok çok önemli.

Vücudumda bir canlı üretme yeteneğim olsaydı çok güçlü hissederdim!

Annemden, eşimden, hastalarımdan biliyorum: Sizler, naziksiniz, güçsüz değil!

Tutkulu ama mantıklısınız da. Hassassınız. Yeteneklisiniz fakat aynı zamanda mütevazısınız. Kendi vücudumda bir canlı üretme yeteneğim olsaydı, sanırım çok daha güçlü hissederdim.

Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.

İyi ki varsınız...