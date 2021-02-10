Kadın Orgazm Bozukluğu

Bedensel orgazm, orgazmik platform’un, pelvik ve genital kas gruplarının istemsiz ve klonik kontraksiyonlarını içeren zihinsel, bedensel, ruhsal ve duysal motor refleks’tir, kadınların vajinalarında, erkeklerin ise penislerinde net bir şekilde hissettikleri refleks klonik kas kasılmalarıdır, nöromusküler gerimin patlayıcı tarzda boşalması ve seksüel yanıtın pik yapmasıdır, bir spinal refleks tarafından başlatılan aşk kaslarını ve pelvik taban kaslarının klonik kontraksiyonlarıdır, cinsel uyarılmanın tepe noktasıdır, kadınların seks yapmayı istemelerindeki esas motivasyon kaynağıdır, her kadının hakkıdır…

Aşkın seks cinsel terapi yaklaşımına göre aşkın seks, yaşanması gereken bir gizemdir. Bu gizemi keşfedildiği ve ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu çok özel bir deneyim olan “tinsel orgazm”; “esrime, şehvetli heyecan, kendinden geçme, aşkınlık ve coşkunluk hali” olarak ifade edilir, manevi ve bedensel orgazmı da içine alan çok mistik ve çok özel bir kavramdır. Esrimek; evren ile bir olma sanısı, kişinin duyulur dünyanın dışına çıkarak kendinden geçmesi, kendini evrenle birleşmiş sayması durumu, herhangi bir nedenle coşmak, kendinden geçercesine bir coşku duymak, coşup kendinden geçmek, manen sarhoş olmak, kendinden geçmek, vecde gelmek demektir.

Tinsel orgazm, çeşitli bedensel ve psikolojik cinsel uyaranlar sonucunda, ruhun ve bedenin harekete geçmesi ve bedensel mekanizmaların etkisiyle, bireyde hem bedensel hem de ruhsal olarak deneyimlenen, “geçici şuur bulanıklığı”, “zamandan kopma”, “başka bir âleme gidip gelme”, “kontrol kaybı duygusu” ve 10-15 saniye süren “aşk kaslarında istem dışı ritmik kasılmalar” ile birlikte “tüm bedende güçlü kasılmalar”ın yaşandığı “yoğun ve derin bir orgazm olma durumu” olarak tanımlanabilir.

Tinsel orgazm; zorlama ve yapmacıklık olmaksızın “kendiliğinden” oluşan, “ruhta ve bedende şimşek gibi parlayıp sonra yavaşça sönen parıltılar”dır, “aşkın seksin doğurduğu heyecan hali”dir, “kalpten perdenin kalkması”dır. Tinsel orgazm ile bedensel orgazm aynı şey değildir. Cinsel ilişkinin sonlarına doğru yaşanan ve 5-10 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren fiziksel ve bedensel rahatlamaya ise bedensel orgazm adı verilir.

Bedensel orgazm bedensel bir rahatlamayken, tinsel orgazm (orgazm) bu bedensel rahatlamaya ruhun da eşlik ettiği “çok özel bir bilinç durumu”dur. Bu nedenle tinsel orgazm psikolojik açıdan bir tür trans durumunda kendinden geçiştir. Yani tinsel orgazm kavramı, daha çok bilinç haline galip gelen cinsel hisleri ve heyecanları, özellikle de “kendinden geçme durumu”nu ifade eder.

Boşalma/orgazm bozukluğu nedir?

Kadınlarda orgazm bozukluğu, her cinsel etkinlikte ya da cinsel etkinliklerin yaklaşık yüzde yetmiş beşinde orgazm olmada belirgin gecikme, orgazmın çok seyrek olması ya da yokluğu, orgazm duyumlarının çok düşük yoğunlukta olması olarak tanımlanır. Bu tanının konabilmesi için belirtilerin yaklaşık 6 aydır sürüyor olması ve belirtilerin kadında, partnerinde ve partner ilişkisinde klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya neden olması dikkate alınır.

Ayrıca orgazm bozukluğunun cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozukluğa bağlı olmaması, ağır bir ilişki bozukluğundan (örneğin eşin kaba güç kullanması) ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaması ve bir maddeye, ilaca ya da başka bir sağlık durumuna bağlı olmaması da önemli tanı kriterleridir.

Kadınlarda orgazm bozukluğunun sınıflandırılması

Kadınlarda boşalma bozukluğu 4 kategoriye ayrılır.

Rastgele orgazm olamama: Ara sıra orgazm olup ara sıra orgazm olamama durumudur. Penis vajina birlikteliğinde orgazm olamama: Cinsel birleşme ile orgazm olamama ancak mastürbasyon ile orgazm olma durumudur. Erken orgazm: Çok nadir olarak görülür. Erkekteki erken boşalmanın karşılığıdır. Hiç orgazm olamama: Cinsel uyarılma yeterli olduğu halde, hem vajinal ilişkide hem mastürbasyonda hem de partnerbasyonda yineleyici ve sürekli orgazmın olmamasıdır.

Kadınlarda boşalma bozukluğu semptomlara göre aşağıdaki tiplere ayrılır:

Primer (Yaşam boyu): Bu bozukluk, kişi cinsel açıdan etkin olduğundan beri vardır.

Bu bozukluk, kişi cinsel açıdan etkin olduğundan beri vardır. Sekonder (Sonradan ortaya çıkan): Bu bozukluk, oldukça olağan bir cinsel işlevsellik evresinden sonra başlamıştır.

Bu bozukluk, oldukça olağan bir cinsel işlevsellik evresinden sonra başlamıştır. Total (Yaygın): Belirli tür uyarımlar, durumlar ya da eşlerle sınırlı değildir.

Belirli tür uyarımlar, durumlar ya da eşlerle sınırlı değildir. Durumsal: Yalnızca belirli tür uyarımlar, durumlar ya da eşlerle ortaya çıkar.

Yalnızca belirli tür uyarımlar, durumlar ya da eşlerle ortaya çıkar. Ağır Olmayan: Belirtiler az sıkıntı doğurur.

Belirtiler az sıkıntı doğurur. Orta Derecede: Belirtiler orta düzeyde bir sıkıntı doğurur.

Belirtiler orta düzeyde bir sıkıntı doğurur. Ağır: Belirtiler çok sıkıntı doğurur.

Bu kategoriler, altta yatan nedeni ve en etkili tedavinin ne olabileceğini belirlemede yardımcı olur.

Kadınlarda orgazm bozukluğunun nedenleri

Kadınlarda orgazm bozukluğunun nedenleri, fiziksel, ruhsal, duygusal, ilişkisel ve sosyokültürel birçok faktöre ve bunların birçoğunun bir arada olduğu karmaşık bir temele dayanabilir. Fiziksel nedenler arasında çeşitli jinekolojik ve sistemik hastalıklar, jinekolojik ameliyatlar, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklar, sürekli kullanılan ilaçlar, alkol yada uyuşturucu madde kullanımı, menopoz ve yaşlılık yer alır.

Bu faktörler dışındaki en önemli nedenler arasında cinsel mitler, tutucu değer yargıları, suçluluk duyguları, cinsel travmalar, yetersiz cinsel bilgi ve deneyim, olumsuz beden imajı, cinsel özgüvenin düşük olması, erken yaşta kadın olmadan anne olmak, çift ilişkisindeki çatışmalar ve sorunlar, yetersiz önsevişme ve cinsel uyarı, eşteki erken boşalma ya da sertleşme güçlüğü nedeniyle yetersiz cinsel birleşme süresi, depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıklar ve başka cinsel işlev bozukluklarının varlığı sayılabilir.

Kadınlarda orgazm bozukluğunun tedavisi

Orgazm bozukluğunun tedavisi altta yatan nedenlerin belirlenmesine bağlıdır. Öncelikle fiziksel nedenlerin değerlendirilmesi, ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılması gerekir. Kadınlarda orgazm bozukluğu genellikle hem çift ilişkisinde hem de yatak odasındaki sorunlardan kaynaklandığı için tedavide cinsel terapi ve çift terapisini içeren entegratif bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Cinsel terapide, cinsel eğitim, güzel sevişme sanatının öğretilmesi, rahatlama ve gevşeme egzersizleri, aşk oyunları, Kegel egzersizleri, duyu odağı egzersizleri, vibratör kullanımı gibi yöntemlerle orgazm bozukluğunun altında yatan cinsel sorunlar giderilirken, çift terapisinde de bu bozukluğa neden olan ilişkisel sorunların çözülmesi amaçlanır. Kadınlarda orgazm bozukluğunun entegratif tedavisinde cinsel terapi ve çift terapisinin hormon tedavisi ya da antidepresanların kullanımı gibi farmakolojik tedavi ile desteklenmesi gerekebilir.

Bu amaçla bilinen en etkili tedavi “aşkın seks cinsel terapi yaklaşımı”dır. Seks ise; iki insan arasında yaşanan bir eylemdir. Seks; dokunma, öpüşme, sevişme gibi eylemleri içerir; sevginin ve zevkin, ruhun ve bedenin paylaşılmasıdır.

Aşkın seks cinsel terapi yaklaşımına göre seks yapmak; kendini ve ötekini bilerek, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir “performans hedefi koymadan”, kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan, zamandan koparak, yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak, haz alıp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir “armağan gibi” paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalıp, orgazm olabilme bilim ve sanatıdır. Bu sanatın inceliklerini keşfeden çiftler hem keyifli bir cinsel yaşama hem de bedensel ve tinsel orgazma ulaşabilir.