Dokunmanın ve Sarılmanın Gücü

Dokunmak ve sarılmak, günlük yaşamdaki pek çok nedenden dolayı çiftler arasında farkında olmadan oluşabilecek mesafenin ya da örülebilecek duvarların engellenmesini de sağlar.

Beraber yatın ve uyumadan en az 5 dakika sarılın...

Ülkemizin en örgütlü ve güçlü cinsel sağlık derneği olan Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) tarafından internet üzerinden 30-40 yaş aralığında ve evli olan 1000 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre, aynı saatte ve aynı yatakta beraber yatan ve uyumadan önce birbirlerine en az 5 dakika sarılan çiftlerin evlilik tatminlerinin ve cinsel yaşamları daha iyi olduğu ortaya çıktı.

Ankette katılımcılara 3 soru soruldu:

(1) "Aynı saatte ve aynı yatakta partnerinizle beraber yatıyor musunuz ve uyumadan önce birbirinize 5 dakika sarılıyor musunuz?"

(2) Partner ilişkinizde mutlu ve huzurlu musunuz?"

(3) "Cinsel yaşamınızdan memnun musunuz?"

Birinci soruya "Evet" yanıtı veren 300 katılımcının yüzde 80'nin diğer iki soruya da "Evet" yanıtı verdiği, birinci soruya "Hayır" yanıtı veren 700 katılımcının yüzde 90'nın ise diğer iki soruya da "Hayır" yanıtı verdiği görüldü.

Sarılmanın büyüsünü keşfeden çiftler daha mutlu

CİSED’in yaptığı anket çalışması, mutlu çiftlerin sayısının az olduğunu, çiftlerin birbirlerine sarılmadan uyuduklarını, aynı saatte ve aynı yatağa beraber yatan ve uyumadan önce birbirlerine en az 5 dakika sarılan bireylerin ise hem evlilik tatminlerinin yüksek olduğunu hem de cinsel yaşamlarında mutlu olduklarını ortaya koydu. Bu sonuç, sarılmanın büyüsünü keşfeden çiftlerin sağlıklı ve mutlu bir ilişkiye sahip olduklarını gösteriyor.

Çünkü insanın temel güven duygusunun ve güvenli bağlanmanın gelişiminde, sevginin hissettirilmesinde ve hayatın cesurca keşfedilmesinde önemli bir yer tutan dokunma duyusu ve sarılma, çiftlerin ilişkilerine ve birbirlerine daha fazla yatırım yapmalarını sağlayarak yakınlaşmalarına ve bağlılıklarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Ayrıca iletişimlerinin daha sağlıklı olmasına ve birbirlerini suçlamadan konuşabilmelerine olanak verir. Sarılmak ve ten teması, gönül temasını da beraberinde getirir, ruha ve bedene şifa verir, bedensel ve tinsel hazları arttırır.

Fiziksel temas sadece cinsellik anlamına gelmez

Aslında dokunma konuşmadan önce gelir ve her zaman doğruyu söyler. Sevdiğiniz birine dokunmak, onun varlığını kabul etmek ve ona olan arzunuzu iletmek anlamına gelir. Çiftler sarıldıklarında partnerlerine karşı daha sevgi dolu ve şefkatli hissederler. Rahatlatıcı ve huzurlu olduğu kadar sarılmanın, çiftler farkına bile varmadan ilişkileri üzerinde inanılmaz etkileri olur.

Sarılmak ve dokunmak, romantik bir ilişkide birçok amaca hizmet eder ve genellikle çok olumlu bir şekilde deneyimlenir. Elbette çiftler arasındaki dokunma ve sarılmanın cinsel bir bileşeni de vardır. Genellikle gece birlikte uyumanın önemli bir parçası olan sarılma, cinsel aktiviteyle bağlantılı olsun ya da olmasın çiftlerin yakınlık ve bağlılık duygularında hayati bir rol oynar. Çiftler seks yapmasalar bile, yakın olma ve ilişkiye bağlılık arzularını ileterek ilişkiyi güçlendirirler. Cinsel ilişki sonrası sarılma, daha sağlıklı bir cinsel yaşamla bağlantılıdır.

Fiziksel temas bir ihtiyaçtır

Dokunmak ve sarılmak partnerinize sadece onu arzuladığınızı anlatmakla kalmaz, sağlık için de faydalar sağlar. Bir ilişkide fiziksel yakınlık, çift için önemli bir mihenk taşıdır ve sadece seksle ilgili değildir. Film izlerken el ele tutuşmak, masaj yapmak ve birbirine dokunarak oturmak gibi fiziksel dokunuşu içeren aktiviteler de ilişkide yeterince fiziksel yakınlık kazanmak için önemlidir.

Çünkü sarılmak dahil her türlü fiziksel temasın stresi, anksiyeteyi ve depresyonu azalttığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteren çok sayıda araştırma vardır. Fiziksel yakınlık ve temas ilişkilerde samimiyet ve esenlik duygularına katkıda bulunan ve 'aşk hormonu' olarak da bilinen oksitosinin salgılanmasını arttırır. Oksitosin, stres hormonu olarak da bilinen kortizol seviyesini düşürerek empati, güven ve rahatlama duyguları uyandıran kimyasal bir bileşiktir.

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