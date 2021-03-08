Anne olabilme özelliği ile yeni bir canın yaşama katılmasına vesile olan kutsal varlık kadının erkeğe oranla daha çok sorumluluk alan, düzenleyen, gözlemleyen ve toparlayan taraf olduğunu biliyoruz. Anne olsun ya da olmasın kadınların hepsi dünyaya duygu, özveri, renk, emek, ruh ve merhamet getiren nadide çiçekler. Dolayısı ile kadınların özel bir günü olması ve bugünde özel hissettirilmeleri gerçekten önemli.

Bu özel günde sevdiğiniz, hayatınıza anlam katan, size bakan, yol gösteren, emek ve sevgi veren hatta belki kötü tecrübelerinize neden olarak insani gelişiminize iyi katkılarda bulunan kadınlara teşekkür edin. Öncelikle onlar olmasa cinsiyet ayrımı yapmaksızın hiçbirimiz olamazdık. Bu özel gün kadınların ‘hayat’ demek olduğunu anlamamız ve bunu anladığımızı onlara gösterip, hissettirdiğimiz gün olmalı. Bu farkındalığı her an yaşamak tabii ki muhteşem olurdu. Ancak günlük koşuşturmalar, telaş, kaygı, iş güç derken çoğu konuda olduğu gibi bir kaosun içinde oradan oraya sürüklenirken gözden kaçırdığımız pek çok şeyle birlikte dikkatimizden kaçan şükran duygusunu göstermenin şimdi tam zamanı.

Kadın, hayata bakış açısı, anlayışı, düşünce yapısı ve diğer birçok özelliği ile erkekten çoğu zaman ayrılıyor. ‘Kadınlar şöyledir, erkekler böyledir’ gibi genellemelere karşı olan biri olarak, iki cins arasında işletimcileri bambaşka iki bilgisayar benzetmesi yaparım hep. Her ne kadar kadın özellikle anne olabilme şansına sahip olduğundan kutsal bir varlık olsa da erkek olmadan anne olunamayacağını da göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Kadın erkek ayırımı yapmadan, ‘insan olma’ noktasında kişileri değerlendirmekte fayda var.

Günümüzde kadın söz konusu olduğunda sadece ülkemizde değil dünya toplumunda kadına şiddet başta olmak üzere eşitlik alanında ciddi problemlerimiz olduğu bir gerçek. Bu noktada şiddeti gösteren erkekleri de kadınların doğurduğu ve bu çocukların büyümelerindeki en büyük etkenin de anne olduğu hep gözden kaçıyor düşüncesindeyim.

Kadın ya da erkek her birey bir ailede büyüyor. Dünya toplumu olarak aile kavramının doğru anlaşılması, çocuk büyütme bilinci, sevgi, koruma ve yol gösterme konularında bir yerlerde büyük bir hata yaptığımızı kabul etmemiz artık şart. Şiddetin ya da haksızlıkların haber yapıldığı kadar, şiddete ya da haksızlıklara karşı alınan önlemlerin ya da yaptırımların haber yapılmadığı bir ortamda iyileşme olabilme ihtimali maalesef imkansız. Neler olduğunu değil, olan olumsuzlukların nasıl değiştirilebileceğini konuşmaya ve bu değişimleri uygulamaya, yaptırımların sonuçlarını görmeye başladığımız zaman her şey kendiliğinden düzelmeye başlayacak.

Dolayısı ile kadınları korumanın, eğitmenin ve geliştirmenin aslında insanlığı korumak, eğitmek ve geliştirmek olduğunu ve bu konuda acilen bir şeyler yapılmaya başlanmasının gerekliliğini acilen kabul etmemiz ve harekete geçmemiz lazım.

Her zaman söylediğim gibi şiddetin kadına, erkeğe, hayvana ya da doğaya yapılması şiddetin şiddet olduğu gerçeğini değiştirmez. Kadına daha fazla yapılıyor olması da diğerlerini önemsiz yapmaz. İnsanların içlerindeki bu durdurulamaz şiddeti kontrol almanın bir yolunu bulmak eminim ki mümkün. Başta insan türünün devamlılığını sağlayan kadınları gözle görülen ya da görülmeyen kendi içlerindeki şiddetten, çocuklarına, komşularına ya da hayvanlarına gösterilen şiddete olan suskunluklarından, kendilerine uygulanan şiddeti kabul etmekten ve şiddet olan yerden uzaklaşmaya olan dirençlerinden ya da çaresizliklerinden kurtarıp, şiddetsiz, sevgi, saygı, huzur ve mutluluk dolu ortamlarda çocuk büyütmelerine imkan sağlanmasının büyük değişimin başlaması için atılacak en büyük adım olduğunu görmemiz gerek.

Kadının değil şiddet gösterilecek, üzülmeyecek, kırılmayacak, incitilmeyecek bir varlık olduğunu erkek çocuklara öğretecek merhamette babalar yetiştirmemiz gerek. Aile kelimesinin gerçek anlamının farkında olan anne babalar, neşeli keyifli huzurlu ve dingin evler, sevgi bağı temelinde ayakta kalan topluluklar, birbirini kollayan ve gözeten bireyler olduğumuz gün dünyaca bambaşka bir bilince ve insanlığa geçmiş olacağız. Bu geçiş için en önemli faktörün kadın olduğunu asla unutmayın. Kadınlar merhamet, annelik, sorumluluk, sevgi, emek, özveri ve daha birçok konuda insanlığa yol gösteren eşsiz varlıklar. Onları sevin, koruyun kollayın ki insan olma yolunda ilerlemeye başlayalım.