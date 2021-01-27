Kayak İçin En İyi Adreslerden: Erzurum-Palandöken

Erzurum Palandöken’de kayak tatili yapmak neden çok cazip?

En önemli madde bana göre Palandöken kayak pistlerinin havaalanına sadece 20 dk, şehir merkezine ise 5 dk uzaklıkta olması. Böylece neredeyse uçaktan iner inmez kendinizi dağda ve konaklayacak olduğunuz otelde buluyorsunuz. Bol dönemeçli, bitmek bilmeyen ve uzun uzun tırmanılan dağ yollarını aşmak zorunda değilsiniz.

Pistler bakımlı, temiz ve engebesiz. Rahatça kayabiliyorsunuz.

Polat Erzurum’un Covid-19 kapsamında güvenli turizm sertifikası mevcut. Hijyene ve mesafe kurallarına çok özen gösteriliyor. İçiniz rahat olabilir.

Otel bünyesindeki kayak odasında board, kayak ve ayakkabı kiralamaları günlük 75-100₺. İhtiyaç olduğu takdirde kıyafet, kask gibi ekipmanları da kiralayabilirsiniz.

Pistler akşam 20:00’a kadar açık. Işıklandırılan pistte gece kayağı da yapabiliyorsunuz. Otelin kendisine ait kolay, orta ve zor olmak üzere üç ayrı pisti bulunuyor.

Skipass ücretleri tam gün 100₺, öğleden sonra 4 saat 60₺, tek çıkış 15₺ (otelde konaklıyorsanız ski-pass’ler konaklama ücretine dahil).

Hafta sonu karantinadayken kayak yasak değil. (Şu an için öyle)

Çok usta kayakçıysanız 14 km kesintisiz kayak imkanı sunan Ejder 3200 adlı pisti tercih edebilirsiniz.

Bölgedeki otellerde konaklama genelde tam pansiyon şeklinde oluyor: Sabah, öğle, akşam, çay saati ve yemekte içecekler dahil.

Erzurum’a gitmişken görülmesi gereken yerler:

1- Palandöken Kayak Merkezi

2- Dağın Eteklerinde kendini gösteren şehir merkezi

3- Tortum Gölü, Tortum Şelalesi ve Cam Seyir Terası

Erzurum’un doğa harikalarından biri olan Tortum Şelalesi, Tortum Çayı üzerinde oluşmuş olan Tortum Gölü’nün sonunda bulunuyor.

Şelale, 48 m yükseklikten dökülüyor ve 22 m genişliği ile harika bir manzara sunuyor. Bölgede bulunan Tortum Gölü Cam Seyir Terası, 200 m yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası olarak biliniyor.

Not: Bahar aylarında giderseniz daha güzel olacaktır.

4- 1561’de Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış olan Rüstem Paşa Kervansarayı (Tarihi Taşhan ya da Rüstem Paşa Bedesteni olarak da anılıyor). Osmanlı mimarisini yansıtan güzel bir örnek. İki katlı bir yapı olan bu bedestenin eskisi gibi han özelliği kalmamış olsa da Erzurum’da alışveriş yapmak isterseniz muhakkak gitmeniz gereken bir çarşı olarak listenizde bulunmalı.

Erzurum, Oltu Taşı işçiliği ile adını dünyaya duyurmuş. Oltu taşından takılar, tespihler ve çeşitli aksesuarlar yapılıyor. Hediye olarak alabilirsiniz.

Nostaljik yapıya sahip olan Taşhan Çarşısı’nda Erzurum’un meşhur Oltu taşından yapılmış tespih, yüzük, takı ve çeşitli aksesuarları bulabilirsiniz.

5- 1877-1878 yıllarında gerçekleşen Osmanlı – Rus Savaşı sırasında Erzurum’u korumak ve savunmak için yapılmış olan askeri Erzurum Tabyaları

6- 1562’de Kanuni Sultan Süleyman’ın komutanı Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve Erzurum’da bulunan ilk Osmanlı camisi olan: Lala Mustafa Paşa Camii (mimarisi Mimar Sinan’a ait).

7- Anadolu’daki en önemli mimari eserlerden biri olan Erzurum Ulu Camii

8- 963 – 973 yılları arasında 3. Adernese’nin oğlu Magistras Bağrat tarafından yaptırılan Öşvank Kilisesi

9- Aras Nehri üzerinde yer alan tarihi köprü Çoban Dede Köprüsü

10- Anadolu’nun en güzel anıt mezar örneklerinden olan Üç Kümbetler

11- Selçuklu mimarisinin güzel örneklerinden biri olan Çifte Minareli Medrese. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın kızı Hüdâvent Hatun tarafından yaptırıldığı için Hatuniye Medresesi adıyla da biliniyor.

12- Farklı büyüklüklere sahip 5 gölden oluşan Narman Beş Göller

13- Kaçkar Dağları’nda saklı bir cennet olan İspir Yedigöller. Ortalama 4 bin rakımda bulunuyor. Hem zirvede olma heyecanı hem de turkuaz rengi volkanik göllerin eşsiz manzarası bir arada. (11 tane göl bulunuyor)

14- “Kırmızı periler diyarı” olarak anılan ve 2012 senesinde UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınmış olan Narman Peri Bacaları, Amerika’nın Arizona, Kolorado Vadisi’nde yer alan Büyük Kanyon ile benzerlik gösteriyor.

15- Jeoturizm açısından önem taşıyan ve rengarenk bir görüntüye sahip olan Gökkuşağı Tepeleri (Çin sınırlarında bulunan Gökkuşağı Dağları’nın benzeri olan tepelerin oluşumunun 4,5 milyon yıl öncesine uzandığı düşünülüyor.)

16- Erzurum’un bozulmamış bir doğal güzelliği olarak öne çıkan Hınıs Kanyonu, 7 km uzunluğa sahip. Tekne tipi kanyon özelliği gösteren bu kanyonun içinden Hınıs Çayı geçiyor. Suyun yükseldiği dönemlerde Erzurum’da rafting yapmak isteyenler buraya geliyor.

17- Tortum Gölü kıyısında yer alan ve muhteşem bir manzaraya sahip olan Balıklı Köyü

18- Çoruh Nehri ve Vadisi

19- Erzurum Kalesi

20- Erzurum Saat Kulesi

21- Erzurum Evleri: Tarihi Erzurum Evlerini iç iç geçmiş bir yapıda anlatan müze kıvamında harika bir yer. Muhakkak gezmelisiniz. İçinde yöresel yemekler sunan bir restoran da mevcut fakat şuan pandemi dolayısıyla kapalı.

Detay bir bilgi olarak: Cengiz Han zamanında Anadolu’ya gelmiş olan ata sporumuz ‘’Cirit’’ Erzurum’da hala revaçta olan bir spor dalı.

Erzurum’da nerede ne yenmeli?

1- Polat Hotel’in içerisindeki Mangal Restaurant - Cağ Kebabı. Gerçekten yediğim en iyi cağ kebabıydı.

2- Üçler Döner

3- Hacı Baba Döner

Bu iki mekan da Erzurum’da bilinen en meşhur dönercilerdir. Erzurum merkezinde yer alıyorlar

4- Muammer Usta - Kadayıf Dolması ve Cağ Kebabı. Burada yapılan Cağ kebabı yağsız az sinirli oluyor. Erzurum’un merkezinde yer alıyor.

5- Koç Cağ Kebap (Cağ kebabını biraz daha yağlı sevenler için iyi bir seçim).

6- Polat’ın zirvedeki kafesi; Polat Cafe’de sahlep ve sıcak çikolata

7- Coşkun Güveç

8- Emirşah Köfte

9- Cağcı Şakir Usta

10- Gel Gör - Cağ Kebabı ve Sütlü Nuriye