Kadın Olmak - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Ataerkillikte çağ atlamış toplumumun fertlerinden biri olarak erkek önceliği ve yüceliğini 364 güne düşüren bu özel ve anlamlı günümüzü kutlarım değerli hemcinslerim. Erkekler güçlü olabilir ancak kadınlardaki dayanıklılık ve dirayetle birleşince güçleri anlamlı oluverir. İş erkeğin kılıç kuşananındır, gizli güç her zaman sessiz ve derinden giden kadınındır. O kudretli padişahlarımız bile koca cihanı dize getirmiş sultanlarını dizginleyememiştir.

Bunları hatırlatmak ister, erkeklere düşman olmadığımızı da eklerim. Mesela şöyle ki: Erkek hükmettiğini sanırken kadın tarafından yönetiliyor olduğunu fark etmeyecek kadar saf ve iyi niyetlidir. Erkeğin dümdüz baktığı yere kadın örümcek ağı atar, biri önceden uzun uzun düşünür, hesaplar ve uygular, diğeri uyguladıktan sonra kara kara düşünmeye başlar. Kadın olmak zordur, belki de bu yüzden Allah kadınlara özel güçler vermiştir.

Kadın istediği her şeyi 'aklını' kullanarak alabilir, erkek ise 'gücünü'… Erkek nettir, çetrefilsizdir. Kadınsa detaylarda gizlidir.

Nasıl ki kadının en büyük zorluklarla savaşı bir erkeğin soğuk algınlığa karşı savaşına eşdeğerse, yaşananlara verdiği tepkiler de bir o kadar uçurum olabilir. Temizlik ve düzen anlayışı, araba kullanışı, fotoğraf çektirişi, alışveriş edişi, detaycılığı, yalan söyleme biçimi komik bir şekilde çok zıttır. Ne kadar cool ve umursamaz dursalar da kadınlar tarafından çok da umursanmayan aslında onlardır. En basit örnekle: Erkekler kadınlara kendilerini beğendirebilmek için çırpınırken kadınlar birbirleriyle rekabet edebilmek için giyinir, süslenir. Ne kadar kadınlar daha duyguludur dense de tarihe baktığınızda tüm büyük aşk sözcükleri hep ‘bir kadın’ uğruna yazılıp çizilmiştir.

Kadına şiddetle varlığını sürdüren, onları namus imgesi gibi görüp egolarını tatmin eden, eğitimsiz kalmaları için çaba sarf eden, hükmü altında ezen, yoluna, ufkuna, hayallerine örümcek ağı ören, iffetine, yaşam özgürlüğüne göz diken, göz dikenleri affedenler değil erkek, insan bile olamaz. Bunları adamlık vasfından tenzih ediyorum. Erkek bilek gücüyle, kadın dirayetiyle zekasıyla ve merhametiyle üstündür. Netice şu ki: Erkek kol kanat gerer, kadınsa yüreğini serer. Kavgamız ne kadar ayrı oluşumuz olsa da, hayatı anlamlandıran da bu iki cinsin bütünlüğüdür aslında. Kadını değerli kılan 'adam'lar ve adamı güçlü tutan kadınlar iyi ki varlar.

Toplumumuzda ne yazık ki baskılanan, özgürlüğü kısıtlanan, hakları görmezden gelinen, duyguları incitilen, belki hayal kurmasına bile izin verilmeyen, şiddete, tacize ve hatta cinayetlere kurban giden kadınlarımız olduğu bir gerçek. Daha kötüsü ise tüm bu hastalıklı ruhların kadınlara yaptıkları şiddet eylemlerini bazı saçma gerekçelere dayandırarak suçlarını hafifletebiliyor olmaları inanılmaz bir durum.

Devletimizin gerekli caydırıcı yaptırımları hukuki düzende yürürlüğe koyması, kadını koruması ve aile içi eğitim çok önemli. Tüm bu hastalıklı ruhların temelinde sevgisizlik ve bozuk aile ilişkileri yatıyor. Aile çocuğuna yeterli sevgiyi vermeli ve erkek çocuklarına kadına saygı duymayı öğretmeli. Bu eğitim okullarda da desteklenmeli. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Allah kendisinden sonra yaratma gücünü kadınlara bahşetmiş olduğu için, nesiller kadınların doğurganlığı sayesinde devam ettiği için, dünyadaki her erkek varoluşunu bir kadına borçlu olduğu için ve ben de bir kadın olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum.

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