Kadıköy/Moda Hakkında Her şey

Şair Cemal Süreyya’nın yaşadığı semttir Moda. Bu yüzden daha bir anlamlı gelir bana.

Anadolu yakasının 90’lar ruhunu hala yaşayan bu zarif mahallesi konum olarak, Kadıköy'ün merkezi ile Kurbağalı dere (Yoğurtçu Parkı) arasında kalır. Kadıköy'den kalkan Nostaljik Tramvayın da güzergâhı üzerindedir.

Dondurmacıları, çay bahçeleri, ara sokaklarındaki karakteristik mekanları, konsept kafeleri, lezzetli kahve durakları, çikolatacıları, pastaneleri, tasarım dükkanları, nostaljik tramvayı, sahili ve Moda caddesinin sonunda yer alan antika dükkanlarıyla tatlı ve kendine has bir semttir.

Gelelim Moda’da adım adım yapılacaklar listesine;

Nostaljik Kadıköy - Moda tramvayına binin.

Bahariye Caddesi üzerinde yer alan ve muhteşem bir ambiyansa sahip olan Süreyya Operası’nı açık olduğu bir zaman muhakkak ziyaret edin.

Barış Manço Moda 81300 - 7’den 77’ye herkesin sevdiği Barış Manço’nun müzeye çevrilmiş olan evi gezin.

Moda Çay Bahçesi’nde oturun ve hemen aşağısında semtin sembolü olan Tarihi Moda İskelesi’ne yürüyün.

All Saints Moda Kilisesi’ni gezin.

Tarihi ve nostaljik İnci Pastahanesi’nin lezzetlerini deneyin. (Özellikle Alman pastasından evinize alın)

Meşhur Dondurmacı Ali Usta’da dondurma yiyin.

Waffle sevenler için Kemal Usta Waffle’ı öneririm.

Kahvaltı için önereceğim mekanlar:

Lilbake Moda, Yumma Moda, Pazar Brunch Bakery, Willendorf Venüsü, Zapata Bakery, Pattis ve Yer Moda.

Yoğurtçu Parkı’nın hemen karşısında yer alan ve kruvasan ile farklı lezzetler sunan Brekkie Moda’dan paket yaptırıp parkta yada sahilde yiyebilirsiniz. Henüz masaları açmamışlar, paket servis yapıyorlar. Diğer saydığım yerlerde oturabilirsiniz.

Çok güzel bir İtalyan restoranı olan Aida Vino e Cucina’yı deneyebilirsiniz.

Nostaljik ve karakteristik mekanları seviyorsanız; Fahriye Cafe, Dün Moda ve Yer Moda hoşunuza gidecektir.

Taptaze ekşi mayalı ekmekler ve rafine lezzetler için Naan Bakery’ye uğramalısınız.

Çikolataya dair her şeyi bulabileceğiniz çok lezzetli, tertemiz ve güzel bir mekan olan Asuma Chocolate’ı muhakkak denemelisiniz.

Sushi için Ororo Sushibar ve Yuzu Moda’ya uğrayın derim.

Burger sevenler için önereceğim yerler: Zapata Burger, Bob Burger, Banko Burger olacaktır.

Sokak lezzetlerinde favorilerim: Basta Food, Mini Eatery, Pountine Moda ve Trc American Dinner.

Pizza sevenler için Pizza Moda, The Artisan Craft ve Pizzeria il Pellicano’yu öneririm.

Kahve molaları için birbirinden güzel dükkanlar var Moda’da.

Şahane kahveler ve ekşi mayalı ekmekle yapılan sandviçler, tatlılar ve keyifli atıştırmalıklar için Guten Morgen Moda, Arezu Cafe, Pazargastrogaleri ve Storycoffeeroasters muhakkak denenecekler arasında.

Şahane kahveler için Montagcoffee, AskstupidquestionS, Glukcoffee ve Pagecafegallery’yi de ziyaret etmelisiniz.

Kadıköy’e kadar gitmişken Anadolu mutfağını en salt ve leziz haliyle sunan Çiya Sofrası’na da uğramadan dönmeyin.

Moda demişken sahneden Naklen yayınlanan oyunlarıyla Moda Sahnesi’ni de atlamayalım. Mesela bu pazar ‘’Bütün Çılgınlar Sever Beni’’ oyununu online satın alıp evde izledim. Siz de bilgisayarınızdan tiyatro oyunu izlemek isterseniz sitelerinde tüm oyunlarına göz gezdirebilirsiniz.