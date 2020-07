İzmir Gezisi - Çeşme, Ildır, Alaçatı - Yeni Normal İzmir’de ve Otellerde Nasıl İşliyor?

Daha önce sizlere yine İzmir’e bağlı olan Bademli, Dikili, Çandarlı ve Kalem Adası turumu yazmıştım. Bu sefer on iki günlük tatil ve gezi rotamda İzmir’in diğer güzel tatil beldeleri vardı: Çeşme, Alaçatı, Ildır, Urla ve Foça.

Dalyan, Mordoğan ve Karaburun’u ise bir sonraki geziye bıraktım.

Tabii ki temizliğine ve hijyen şartlarını en iyi uygulayan oteller olmasına çok dikkat ederek konaklayacağım otelleri seçtim. Sizlere tek tek onlardan da bahsedeceğim.

Pandemi sonrası ilk açılışı Çeşme’de yaptım. Çeşme’nin en lüks, en güzel ve klas oteli olan Reges, a Luxury Collection Resort & Spa'da dört gece konakladım. Reges Hotel Marriott International otel grubunun lüks otel kategorisindeki 'Luxury Collection' markasının Türkiye’deki üçüncü oteli ve bence Türkiye çapında en güzel lüks oteller listesi yapsak ilk 10’da yer alır. Ben gerçekten çok memnun kaldım ve oteli çok beğendim. Ülkemizde bu tarz tesislerin artması turizm adına gerçekten gurur ve mutluluk verici.

En önemlisi de kapıdan girdiğiniz andan itibaren çok sıkı hijyen tedbirleri alındığını görüyorsunuz. Konakladığım tüm otellerde girişte ateş ölçüldü, odalar sıkça dezenfekte edildi, masalar kalkan her misafirin ardından dezenfekte edilip güzelce temizlendi, tek kullanımlık tuz, karabiber ve kapalı poşetlerde sunulan servisler önümüze geldi, tüm çalışanlar her zaman maske ve siperliklerini takıyordu. Her yere dezenfektanlar konulmuştu, plajda şezlonglar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde konumlanmıştı. Havlular poşetler içinde ve kişiye özel olarak veriliyordu.

Yeni sayılacak bir otel Reges, daha geçen yaz ilk olarak kapılarını açtı. Çeşme Boyalık mevkiinde denize sıfır konumdaki 104 odalı otelin tüm odaları Ege Deniz’i manzarasına bakıyor. Odaların hepsi en az kırk metrekare büyüklükte ve tümü balkonlu. Yemyeşil peyzajlı bahçeleri, otelin kendine ait beyaz kum plajı, iskelesi, denizin yanı sıra iki ayrı açık havuzu, plajda kişiye özel kabanaları ve çok başarılı bir Spa Merkezi var. Her biri özel banyolu masaj odaları, Türk Hamamı, sauna ve buhar odaları, termal kapalı havuzu, 7 gün 24 saat açık spor salonu ile hizmet veriyor.

Ege ve Akdeniz mutfağından lezzetler sunan restoranları ile Reges’in yemekleri de çok iyiydi. Bölgenin en iyi deniz mahsulleri ve bahçeden sofraya taşınmış tümü ile doğal ürünler usta şefler tarafından özenle hazırlıyor. Konum olarak Çeşme Merkez'e 1.8 km, Alaçatı'ya 9 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nına 90 km mesafede yer alıyor. Yunanistan'daki Sakız Adası da otelden yalnızca 8 km uzaklıkta bulunuyor. Otelden Efes Antik Kenti'ne, Meryem Ana Evi'ne, Foça’ya, Sakız Adası’na ve Urla'ya da günü birlik gezi yapabilirsiniz.

Ben Urla ve Foça’da uzun uzun gezmek istediğim için oralara Çeşme ve Alaçatı gezimden sonra geçtim. Ildır’a günü birlik olarak gittim. Ildır, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle. Yarım günde gezebileceğiniz çok sakin bir sahil kasabası. Çeşme’ye arabayla yirmi, yirmi beş dakika uzaklıkta.

Ildır’ın nasıl bir yer olduğunu şöyle özetleyeyim: Üzeri silme kayıklar ve irili ufaklı teknelerle dolu bir koy, bu koyun tam içinde muhteşem bir gün batımı manzarası, insana şifa veren bir enerji, dinginlik ve sakinlik…

Ildır’da görülmesi gereken yerler:

Manzara Kafe: Lokması ve katmeri meşhur (katmer tatlı katmer değil, gözlemeye benzeyen tuzlu katmer) ayrıca harika bir manzaraya sahip.

Teras Kafe: Yine çok güzel bir manzarası ve gün batımı seyri olan salaş bir Ildır kafesi. Burada da lokma ve katmer yiyebilirsiniz.

Erythros Butik Otel: Sahil kısmında on odalı güzel bir butik otel. Restoran bölümü de başarılı. Dışardan da girebiliyorsunuz. Denize sıfır konumda ve harika bir manzarası var.

Ali'nin Yeri Balık Restaurant: Akşam gün batımında yemek yediğimiz balıkçı burası. Ildır koyunun tam içinde, denize sıfır konumda yer alıyor. Harika bir gün batımına sahip burası da. Sanırım Ildır’ın en sevilen ve bilinen balıkçısı. Balıkları taze, ortamı ve ambiyansı salaş, doğal, sade ve huzurlu olduğu kadar da etkileyici cinste…

Agora Kahve: Ildır’ı tepeden gören şirin ve güzel bir kahve.

Akşamları Ildır merkezinde doğal ürünler satan ufak bir pazar kuruluyor. Reçeller, sirkeler, zeytin yağları, el işi ürünler ve ev yapımı yiyeceklerle dolu tatlı bir pazar yeri burası.

Tüm bu anlattığım yerleri gezmek ve balıkçıda yemek yemek toplam dört saat sürdü. Ildırı’ın bir doz huzurunu alıp otelimize geri döndük. Çeşme’ye giderseniz muhakkak uğrayın ve gezin Ildır’ı.

Dört gecelik Çeşme tatilinin ardından üç gece Alaçatı’da konakladık. İki gece Antmare Hotel, bir gece Soul of Alaçatı olarak planladık.

Alaçatı’nın tabiri caizse en kaliteli oteli diyebilirim Antmare Hotel için. Hem keyifli hem de nezih bir ortamı var. Alaçatı’ya sadece 3 kilometre mesafede, Port Alaçatı’nın girişinde, 35 odalı, denize sıfır konumda bulunan lüks bir butik otel. Kendisine ait huzurlu ve tatlı bir plajı var. Bu da bence en güzel özelliklerinden bir tanesi çünkü Alaçatı’da denize sıfır butik otel az bulunuyor. Sürekli o plaj senin bu plaj benim gezmek durumunda kalıyorsunuz. Burada o konuda rahatsınız. Avrupai bir havası var bu otelin. Daha içeri girer girmez bunu hissediyorsunuz. Zaten tamamı doğal ahşap, taş ve mermerden oluşan otel Güney Fransa St. Tropez’deki Grimaud Köyü mimarisinden esinlenerek inşa edilmiş.

Her yer tertemiz, odalar son derece konforlu, personel ilgili ve güleryüzlü, genel ambiyansı çok ferah. Doğal ürünlerle hazırlanan açık büfe kahvaltısı ise şahaneydi. Yemyeşil bahçesinde biri deniz suyu biri de tatlı su ile doldurulmuş iki yüzme havuz, çocuk havuzu ve kapalı havuz da bulunuyor. Sauna ve hamam gibi hizmetlerin bulunduğu güzel bir Spa merkezi de var. Alaçatı Marina’ya 4 dakikalık yürüme mesafesinde ve Ilıca Plajı’na 8 km uzaklıkta bulunuyor. Reges Hotel’de olduğu gibi burada da hijyen şartlarını en üst düzeyde uyguluyorlardı. Sabah kahvaltısı açık büfeydi fakat camekan ardından ürünleri seçiyorduk. Çalışanlar seçtiğimiz ürünleri tabaklara koyuyordu. Büfenin bulunduğu salona misafirler tek tek alıyordu.

Bir akşam yemeğimizi Alaçatı Port’ta yer alan Port Balık Alaçatı'da yedik. Alaçatı’da hatta İzmir genelinde en başarılı bulduğum balıkçılar arasında ilk üçte yer alıyor diyebilirim burası için. Hem lezzetlerini hem ortamını, hem temizliğini çok sevdiğim bu mekanın şahane bir marina ve deniz manzarası da var. Kendinizi huzurun kollarına bıraktığınız bir yer adeta. Kendine has yorumlarla zenginleştirdikleri Ege mezeleri, ara sıcakları ve deniz mahsülleri oldukça başarılı. Balıkları her zaman günlük, taze ve lezzetli.

Kalitelli bir mekan ama muadili olan yerler gibi fahiş fiyatlara sahip değil. O açıdan da muhakkak keşfetmenizi öneririm. Hatta giderseniz size tadımlamanız için bazı önerilerim olacak. Ara sıcaklarda:Sübye dolma, Enginar dolma, Ahtapot dolma, Deniz mahsülleri kokoreç, Kabak çiçeği dolma, Deniz mahsüllü krep ve Hellimli Levrek Sarma. Muhakkak denenmeli. Mezelerde favorilerim ise: Atatürk Mezesi (kuru börülce, tahin, dereotu,ceviz), Girit Kabağı (cevizli kabak), Fırında Enginar, Deniz Börülcesi. Ciddi anlamda çok başarılı lezzetler. Alaçatı Port Balık’ın işletmecileri Yasemin ve Alparslan Konuralp işlerini tutkuyla yapıyor ve misafirlerini tüm samimiyetleriyle ağırlıyorlar.

Alaçatı’da son olarak konakladığım otel ise eski Paradiso olarak bildiğimiz yeni adıyla Soul Of Alaçatı Beach Resort oldu. Alaçatı’nın en yeni ve bu yaz en çok konuşulacak mekanı olacağını düşündüğüm Soul of Alaçatı hem Alaçatı’nın en büyük plaj klübü hem de sadece 5 adet bungalow odası bulunan eğlenceyle iç içe bir otel. Alaçatı’nın gizli cenneti Delikli koy mevkiinde konumlanıyor. Delikli Koyu da mutlaka görmenizi öneririm. Denizi şahanedir. İsminin delikli koy olmasının sebebi ise adı üzerinde koyda ortası delik bir kaya bulunması.

Soul of Alaçatı; deniz manzaralı jakuzili bungalow tarzı lüks odaları, her gün happy hour ve after hour eğlencesi ile eğlenceli tatil sevenler için biçilmiş kaftan diyebilirim. Oda kahvaltı konsepti ile hizmet veriyor. Bir de alakart restoranı var. Alaçatı merkeze 9 km, Çeşme merkeze 14 km, İzmir Adnan Menderes Havalananına 92 km mesafede bulunuyor.

Bir akşam da Alaçatı’nın merkezine, çarşısına indik. Ne yazık ki o kısımda sosyal mesafe pek yoktu. Çok kalabalıktı ve özellikle Hacı Memiş tarafı dip dibe masalarda oturan insanlarla doluydu. Biraz korktuk ve gezintiyi fazla uzatmadan otelimize geri döndük. Renkli Alaçatı sokakları içimizi açtı ve enerjimizi yükseltti tabii ki…

Özetle Çeşme ve Alaçatı’da oteller genel anlamda hijyen şartlarına sıkı sıkıya bağlılar. Mekanlar oteller kadar özenli olmasalar da en azından herkes maskesini takıyor. Turizm bence canlanmış durumda ortalık kalabalıktı. İnsanlar tatile çıkıyorlar. Gözlemlediklerim bunlardı. Bir sonraki yazımda Urla’yı baştan sona anlatacağım.

İzmir’de transferlerimi özel VIP transfer şirketiyle yaptım. Çünkü pek çok destinasyonu gezerken araç kiralamak açıkçası zor geldi. Böyle bir yol tercih ettim. Alaçatı’dan Urla’ya, Urla’dan Foça'ya ve Foça’dan tekrar havaalanına transferimi özel araç ile gerçekleştirdim. Hatta Urla’da şoförden rica ettim genel bir tur attırıp görülmesi gereken yerleri bize hızlıca gezdirmesi için. Bu da çok işime yaradı bu sayede sizlerle tüm detayları paylaşabilmiş oldum hem de çok kısa bir süre içinde… Gelecek yazımda görüşmek üzere.

