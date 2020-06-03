Dikili ve Kalem Adası Gezisi: Ege'nin Tatlı Salaş Koyları

Nispeten izole ve Bodrum, Alaçatı, Çeşme gibi popüler olmayan fakat eşsiz güzellikteki bazı koylardan bahsedeceğim bu hafta sizlere. Bu yaz oluşturabileceğiniz güzel bir rota önerisi olabilir.

Kuzey Ege’de yer alan Dikili, masmavi denizi, kırk kilometrelik kumsalı, şifalı termal kaynakları ve kaplıcalarıyla ünlü olan bir İzmir ilçesidir. İzmir’den 120 km uzaklıkta bulunuyor. Henüz çok fazla keşfedilmemiş bir yer. Dolayısıyla değmemiş bakir bir doğaya ve tertemiz koylara sahip. Dikili’nin Bademli Köyü’nde balıkçı tekneleriyle dolu ufacık bir liman var, o limandan kalkan teknelerden birini tutup gezmeniz lazım. Gördüklerinize bayılacaksınız.

Nereler görülmeli? En güzel yerler nereleri?

Hemen sayayım: Hanımın Koyu, Pissa Plajı ve hemen yan koyunda yer alan Fame Beach turkuaz rengi sularıyla insanı büyülüyor. Fame Beach’te yer alan bungalowlar da konaklamak için hoş bir seçim olabilir. Sonra birbirine karşılıklı konumlanan Garip Adası ve Kalem Adası görünüyor. Bu iki adanın ortasında yer alan Akvaryum Koyu ise yüzmek için en ideal alan. Bembeyaz kumların uzerindeki deniz suyu Ege'nin Maldivler’i diyebileceğim mükemmel bir turkuvaz renge sahip. Fazla derin sayılmaz. Teknemiz buraya demir attı ve denizin ortasında yarım saat yüzüp sonra da kendimizi güneşin altına kurumaya serdik.

Kalem Adası'nda Türkiye'nin ilk ve tek özel ada oteli olma niteliğini taşıyan 'Oliviera Resort' adlı tesis yer alıyor. Dilerseniz burada da konaklayabilirsiniz.

Hayıtlı Koyu tepeden çok güzel görüntü veriyor. Koyun hemen üst kısmında Merada Termal tesisleri bulunuyor. Bu bölge şifalı termal sulara sahip. Öyle ki hemen bitişiğinde yer alan Ilıca Koyu’nda deniz suyunun altından sıcak termal suyu çıkıyor. Tekneden inip test ettim. Ayaklarım yandı. Koyda aynı zamanda bir de taş yapı var, onun içinde minik bir termal havuz bulunuyor. Pek çok hastalığa iyi geliyormuş.

Denizin ortasında böyle bir yer Allah’ın işine bak dedirtiyor. Kalem Adası ise ayrı bir cennet. Adada tek bir tesis bulunuyor. Türkiye’nin tek ada oteli olan Oliviera Resort. Sadece orada konaklayabiliyorsunuz. Tesisin plajından günü birlik olarak da faydalanabiliyorsunuz. Killik Koyu ve Zindancık Koyları da pek çok özel plajın da bulunduğu denizi harika olan yerler. Ama buralara kalabalıkken gitmek biraz çileli olabilir. Nispeten tenha zamanlarda ziyaret etmekte fayda var.

Zeytin ağaçlarının arasından karşınızda batan günü izlemek, sakin bir deniz kenarında balık ve meze yemek için Bademli’de Sunar’ın Yeri inanılmaz keyifli olacaktır.

Bademli Köyü çok tatlı, ve doğal bir yer. Minik bir çarşısı var. Çarşı’da nazar boncuklarıyla süslenmiş bir kahve var ismi Gönülden Koruk. Orada meşhur koruk suyundan tatmanızı öneririm. Hemen karşısında ev yemekleri yapan Tete’nin yeri var. Yine ev yemekleri konusunda Taş mutfak da başarılı bir mekan bir de Hasan’ın yeri var. Günbatımı restaurant da Dikili’nin nefis gün batımı manzarasına hakim olan güzel bir yer. Dikili’nin genelinde zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Plajlarda, restoranlarda, yollarda…

Dikili’nin en çok tanınan sahil kasabası olan Çandarlı da amazon kadın savaşçıların hüküm sürdüğü yer olarak biliniyor. Upuzun bir halk plajı var. Sakin ve dingin.

Dikili’den sonra en yakın destinasyonlar olan Bergama, Assos, Ayvalık ve Foça’ya geçebilirsiniz.

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