Datça’da Yapılacaklar - Datça Hakkında Her Şey!

Hem bozulmamış doğası hem havası hem de mavi bayraklı plajlarıyla sakin tatil sevenlerin gözdesi olan Datça’nın güneyinde Hisarönü Körfezi, kuzeyinde Gökova Körfezi bulunuyor ve toplamda 52 koy ve büke yer alıyor. Daha çok büklerle anılan Datça’nın girintili yerleri koy, yanında akarsu olan kısımları ise bük olarak adlandırılıyor.

Nasıl Gidilir?

Muğla’ya bağlı bir yarımada olan Datça’nın doğusunda ve en yakınında Marmaris bulunuyor.

Kara yolu ile Datça – İstanbul arası 740 kilometre (9 saat)

Datça – Ankara arası 728 kilometre (9 saat)

Datça – İzmir arası 281 kilometre (3 saat)

Datça – Marmaris arası 73 kilometre ve yaklaşık (1,5 saat)

Kendi aracınızla ya da otobüs seferleriyle Datça’ya rahatlıkla gidersiniz. Hava yolu ile gelmek isterseniz en yakın havalimanı Dalaman Havalimanı’nıdır. (164 kilometre uzaklıkta)

Ben Bodrum’dan arabalı feribot ile geçtim Datça’ya. Yolculuk yaklaşık iki saat sürdü. (Arabalı vapura arabasız yolcu olarak da binebiliyorsunuz) Bileti gidiş dönüş olarak alırsanız 125 TL.

Kısa pratik bilgilerden sonra hemen Datça önerilerine geçelim.

Datça’nın birbirinden güzel koyları ve bükleri:

Çok fazla sayıda koya ve büke sahip olan ve Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada yer alan Datça koylarının ve büklerinin bir kısmı Ege’ye diğer kısmı ise Akdeniz’e bakıyor. Bazılarına sadece tekne ile, bazılarına da araç ile gidilebiliyor.

Akdeniz tarafındaki koylar sırasıyla; Lindos, Hurmalıbük, Günlücekbükü, Kurucabük, Kovanlık, Çiftlik koyu, Sarıliman, Karaincir, Güllük koyu, Datça Limanı, Kargı, Armutlusu, Gökliman, İncirliğin, İnceburun koyu, Domuzçukuru, Kızılbük, Kargılıbük, Hayıtbükü, Ovabükü, Kurubük, Akçabük, Palamutbükü, Bükceğiz, Bağlarözü, Bağaltı, Domuz İni ve Knidos Limanı’dır.

Ege Denizi tarafında koylar sırasıyla; Küçük Çatı, Çatı, Ballıcabükü, Boynuzcuk, Armonika, Gerence, Alafakı, Eksera, Küçük Çakal, Çakal, Eski Liman, Alavara, Meriç, Gereme, İnceburun, Karaköy Gerence, Yelimlik, Oturakçam, Merdivenli, Mersincik, Murdala, Poyraz liman, Değirmenbükü, Barkas ve Knidos’tur.

Eski Datça’ya yakın plajlar olan Hastane altı plajı ve Taşlık plajı da denize girmek için güzel noktalardır.

Bazı en bilinen bükler ve koylarla ilgili ufak bilgiler vermek gerekirse:

Ovabükü: Datça merkeze 20 km uzaklıktaki Mesudiye köyünde yer alan Ovabükü, muhteşem bir doğaya sahip ve oldukça sakin bir yer. Huzur veriyor. Kıyısında küçük pansiyonların yer aldığı koy, taşlık ama güzel bir sahili var.

Hayıtbükü: Mesudiye köyünün bir diğer koyu olan Hayıtbükü kumlu ve sığ bir denize sahip olan küçük bir bük. Bu özelliğiyle çocuklu aileler için iyi bir seçim. Etrafında çay bahçesi, cafe, pansiyon ve market bulunuyor.

Kızılbük: Hayıtbükü’nün hemen yanındaki yokuştan devam edince, aşağıda gizli kalmış bir koy. Datça’nın en güzel ve en temiz denizlerinden biri. Eskiden bakir olan koyda şimdilerde bir de tesis bulunuyor.

Palamutbükü: Datça merkeze 25 km uzaklıktaki Palamutbükü’ne dolmuşla, özel aracınızla veya tekneyle gelebilirsiniz. Küçük bir limanı var. Günlük tekne turlarının da uğrak noktası. Uzun bir kumsala sahip olan koyda, sahil boyunca küçük cafe ve restoranlar sıralanıyor. Konaklama için çok sayıda pansiyon bulunuyor. Denizi taşlık ve berrak.

Domuzbükü (Domuz Çukuru): Çam ormanları ile kaplı olan bu güzel koya sadece tekne ile (merkezden 1 saatlik bir tekne yolcuğu ile) ulaşabiliyorsunuz. Kum ve çakıldan oluşan bir plajı var. Suyu çok güzel. Ayrıca Dilek Mağarası adında bir mağara ve değişik şekillerde kayalıklar bulunuyor.

Kargı Koyu: Datça’nın merkezine sadece 3 km uzaklıkta bulunan ve merkeze en yakın koy olan Kargı koyu turkuaz denizi ile harika bir görüntü sergiliyor. Koydaki cafe ve restoranlardan bir şeyler yeme-içme karşılığında şezlong ve şemsiyelerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.

Çiftlik Koyu, Kovanlık Koyu ve Kurucabük: Marmaris ile Datça arasında yer alan koy, Tatil Sitesi ile birlikte anılıyor ve Datça merkeze 30 km mesafede bulunuyor. Yan yana Çiftlik Koyu, Kovanlık Koyu ve Kurucabük olmak üzere üç farklı koy, bu tatil sitesine ev sahipliği yapıyor.

Tamamen çam ormanları ile kaplı olan bu koylar, muhteşem manzaralara sahip. Kumlu bir denize sahip. Site içerisinde eczane, banka, postane, sağlık ocağı, süpermarket ve haftanın belirli günleri kurulan bir pazar bile var. Özel mülk olmasına rağmen dışarıdan girilebiliyor, merkezden kalkan dolmuşlarla yada aracınızla kolayca ulaşabilirsiniz.

Koylar ve bükler dışında görülmesi gereken yerler:

Knidos Antik Kenti

Datça’da görülmesi gereken yerler arasında Knidos Antik Kenti de var. Datça’ya 33 km mesafede bulunan Knidos Antik Kenti yarımadanın en uç noktasında, Akdeniz ile Ege’nin birleştiği Tekir Burnu’nda yer alıyor. Deniz veya kara yoluyla ulaşılabiliyor. Apollon Tapınağı, Dionysos Tapınağı, Bolukrates Çeşmesi, Yuvarlak Tapınak ve tiyatrosunu içinde barındırıyor.

Eski Datça

Özellikle Can Yücel ile anılan Eski Datça adlı bölgede şairin adının verildiği bir sokak bulunuyor: Burada ona ait fotoğraflar, şiirler ve yazılar görüyorsunuz. Taş evleri, begonvillerle süslenmiş dar taş sokakları, renkli dükkanları, kafe, bar ve restoranları, ünlü şair Can Yücel’in evi ile çok tatlı bir yer Eski Datça.

Bazı Yeme - İçme Önerileri:

Kahvaltı, öğlen yemeği ve kafeler:

Cafe inn (Türk ve dünya mutfağı)

Mehtap cafe (Eski Datça)

Yeşim Teras

Sardunya (tatlı ve kahve)

Zekeriya Sofrası (Meşhur esnaf lokantası),

Tekin Usta Dondurmacı (Eski Datça)

Jale (Eski Datça, şarap keyfi)

Masal (Eski Datça, şarap Keyfi)

Sade Datça Meşhur (Portekiz turtası Pastel da Nata ve sağlıklı bowl’lar)

Akşam yemeği:

Dutdibi Fish Mekan

Kekik Restaurant

Cafe Inn

Emek Restoran

Maradona Restoran

Gündüz plaj akşamları restoran oluyor hepsi. Kumların üzerinde atılan masalarıyla yanyana dizilen balıkçıların hepsi birbirinden keyifli. Benim size özellikle anlatacağım iki mekan var.

Dutdibi Fish Mekan:

Bir düşünün Datça’dasınız, ayağınızın altında kumlar, karşınızda şahane bir güm batımı, yanıbaşınızda deniz ve harika bir balık sofrasında keyiftesiniz... Benim için Datça’ya gelmenin en güzel sebebi burası olabilir. 6 sene önce keşfetmiştim Dutdibi Fish Mekan’ı. O kadar keyifli gelmişti ki Datça deyince aklıma ilk başta gelir burası...

1980 yılından bu yana Datça’da hizmet veren Dutdibi Fish Mekan, Ege’nin lezzetli mezelerini ve taze günlük balıklarını yiyebileceğiniz hem yalın hem de çok şahane bir restoran. Klasik mezelerin farklı yorumlamaları, Yunan mutfağından esintiler, Datça’nın kendine has balıklarını bulabilirsiniz. Fiyat ve kalite performansı açısından da çok iyi.

Cafe Inn Datça:

Datça’nın en çok sevilen mekanlarından biri Cafe Inn. Yerel halk ve esnaf da çok tutuyor burayı. Lezzetler gerçekten harikaydı.. Datça’ya yolunuz düşerse muhakkak keşfedin burayı. Özellikle pizzasına bayıldım. 5-6 masalı butik bir kafe restoran. Sürekli dolup dolup boşalıyor. Sirkülasyon çok fazla.

Chef & Owner bir mekan olduğundan ve sahipleri ailece işin başında bulunduğundan samimi ve özel bir yer. Menüdeki her üründe farklı bir dokunuş ve yorumlama var. Sabah kahvaltıyla başlıyor öğle ve akşam yemekleriyle devam ediyor. Her günün bir yemeği oluyor.

Pizzalar, makarnalar ve değişik salatalar ağırlıklı menüde:

Ara sıcaklarda “Karamelize soğanlı yaprak dana ciğer”, pizzalarda; Mozzarellalı, Dana etli, mantarlı, karamelize soğan ve sarımsaklı “Cafeinn Pizza”, deniz ürünlerinde İspanya mutfağından “Arroz” ilk tercihleriniz arasında olabilir. Rokfor peynir, yaban mersini ve cevizli mantar da çok güzel bir başlangıçtı. Ana yemekte içinde bulgur toplarıyla sunulan yoğurtlu Semizotu yemeği enfesti. Hergün değişik Ege otlarından zeytinyağlılar var: bizim soframızda günün zeytinyağlıları olarak semizotu ve sirkenotu vardı.

09:00 – 23:00 saatleri arası açık. Akşamları deniz kenarında kumların üzerine de masalar atıyorlar..

Not:

Datça bademi meşhurdur almayı unutmayın.

Buket Köksalar’ın atölyesine uğrayıp güzel el işi takılarından da alabilirsiniz.

Konaklama Önerileri:

Datça Merkez’de yer alan Fuda Hotel:

Datça’nın merkezinde, denize sıfır konumda bulunan, 16 odali, sade, temiz ve tatlı bir butik otel. Fuda otelin konumu müthiş; deniz ayaklarınızın dibinde olmakla beraber Datça'nın çarşılarına, restoranlarına, barlarına yürüyerek rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Oda kahvaltı olarak hizmet veren otelin kahvaltısı da çok çeşitli, doyurucu ve lezzetli.

Diğer bölgelerde bazı otel önerileri:

Kargı Koyu: Mandalya Hotel

Merkez: Datça Suites, Villa Aşina

Karaincir Plajı: Doris Hotel

Ovabükü: Savana Butik Otel, Nil Pansiyon, Ada Pansiyon

Palamutbükü: Karia Hotel, Otel Mavi Beyaz