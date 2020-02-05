Avrupa'nın En İyi 10 Kayak Merkezi

Gelelim listemize:

1) Chamonix Mont Blanc | Fransa

İsviçre, İtalya, Fransa sınırında, Mont Blanc Dağları’nın eteğinde yer alan, dünyanın en iyi ilk on kayak merkezi arasında yer alan, kayak için en fazla pist çeşidini sunan,1924’te dünyanın ilk kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Chamonix kayak seven herkesin bir kez olsun deneyimlemesi gereken bir yer.

Ayrıca çok şık bir kasaba merkezi bulunuyor. Gezmek, kahve içmek, alış veriş yapmak için harika bir ambiyansa sahip.

Otel önerisi:

Grand Hotel des Alpes (Mont Blanc Manzaralı odalardan seçerseniz harika olur)

Hotel Morgane

Hotel Du Louvre (uygun fiyat -kasaba merkezi)

2) Val d’Isere | Fransa

Toplam 300 kilometrelik pist alanı ve 99 lifti ile dünyanın en geniş bağlantılara sahip kayak merkezidir Val d’Isere. Yüksek dağ otelleri, şaleler, şık barlar, restoranlar, klüpler ve dükkanlar ile renkli bir kasabaya sahiptir.

Otel Önerisi:

L’avenue Lodge

Le Yule

Grand Paradis Hotel (uygun fiyat)

Burada 14 kişiye kadar Şale de kiralayabilirsiniz.

3) Courchevel | Fransa

Courchevel, Meribel, Valthrones ve Belleville’yi kapsayan 600 km uzunluğunda pistlerin olduğu ve 160’ tan fazla liftin bulunduğu dünyaca ünlü ‘’Les Trois Valles’’ yani 3 vadi bölgesi dünyanın en geniş pist alanı oluyor. Bu üçlünün bir parçası olan Courchavel ise dünyanın en pahalı ve lüks kayak merkezleri arasında yer alıyor. Lüks alışveriş mağazaları, Michelin yıldızlı restoranları, şık barları, spaları, şahane otelleri ile ön plana çıkıyor.

Courchevel’in beş farklı yerleşim merkezi var: Courchevel 1850, Courchevel 1650(Moriond), Courchevel1550, Courchevel 1350 ve Courchevel 1300. Aralarında en lüks ve kayak sonrası eğlencesi en iyi olanı ise Courchevel 1850’dir.

Otel Önerisi:

K2 Palace

Hotel La Sivoliere

Saint Joseph

Hotel Cheval Blanc

Hotel Le Paddock (merkezi-uygun)

4) Zell Am See | Avusturya

Toplam 138 kilometrelik pist alanına sahip olan, Salzburg’a bağlı olan kasaba Kaprun buzul bölgesi ve Zell gölünün yanında bulunuyor. Şahane bir göl manzarası var. Yine güzel ve şirin bir kasaba merkezi bulanan kayak merkezlerinden bir tanesidir.

Otel önerisi:

Grand Hotel Zell am See

Mavida Balance Hotel

Hotel Salzburghof

Limberghof Hotel (uygun fiyat, güzel manzara)

5) Kitzbühel | Avusturya

Toplam 168 kilometrelik pist alanı olan, Innsbruck’a 65 kilometre mesafede bulunan ve Tirol Alplerlerinde yer alan Kitzbuhel 2015’te Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri listesinde birinci oldu. Dünyanın en zorlu downhill kayak yarışı Streif da Kitzbühel Hahnenkamm’da düzenleniyor. Şirin, pasta gibi bir kasaba ve benim en keyif aldığım kayak merkezlerinden biri. Şık ve tarz butiklerinde farklı ürünler bulabiliyorsunuz bu açıdan alışverişi yapmak da oldukça keyifli.

En favori kayak merkezlerimden olduğu için ekstra not eklemek istiyorum: Alp Dağları’nın ucu bucağı gelmeyen engin sınırlarına günde yaklaşık yüz kilometre kaymak suretiyle ulaşabildiğiniz ve kayak yapmanın en keyifli olduğu yerlerin başında geliyor benim için Kitzbühel. Minik ve şirin bir kasaba burası, doğal güzelliğine aşık oluyorsunuz. Kayak sonrası bu minik kasabada güzel kahveler içiyor, keyifle alışveriş yapabiliyorsunuz. Kitzbühel’e ulaşmanın en pratik yolu İstanbul’dan uçakla Salzburg’a veya Münih’e gelmek, buradan da otele kadar shuttle hizmeti almaktır. Salzburg daha yakın olduğu için (70 km) oraya inmenizi öneririm, fakat uygun uçağı bulamıyorsanız benim gibi Münih’e de uçabilirsiniz. 50 Euro karşılığında otelin önüne kadar bırakan transfer şirketleri var. Maria Theresa isimli çok hoş bir butik otelde kaldım. Odalar tertemiz, ferah ve manzaralıydı. Otelimizin lobbysi oldukça keyifli, şöminesi olsun, dekorasyonu olsun, içindeki tatlı minik barı olsun, hemen bitişiğinde bulunan güzel restoranı olsun, herşeyiyle çok tatlı ve huzurluydu.

Otel Önerisi:

A-Rosa Kitzbuhel

Gasthof Eggerwirt

Hotel Zur Tenne

Hotel maria Theresia

Hotel Bruggerhorf (uygun fiyat)

6) Zermatt | İsviçre

Toplamda 360 kilometrelik pist alanına sahip olan ve kayrak İsviçre’den İtalya sınırına geçebildiğiniz nefis bir kayak merkezidir Zermatt.

Matterhorn tepesiyle bilinen bölge İsviçre’nin sembollerinden biri. Piramidi andıran görüntüsü ve doğasıyla enfes ve nefes kesen bir manzaraya karşı kayıyor olmanız en güzel tarafı. Diğer kayak merkezlerinin aksine, Zermatt’ta pistlere çıkan liftlerin olduğu bölgelerde konaklama yok. Trenle yarım saat kadar süren mesafelerde veya 20 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan bölgede konaklama olanakları var. Araba kiralarsanız pistlere yakın yerlere park edebilirsiniz.

Otel Önerisi:

Grand Hotel Zermatterhof

La Vue Zermatt

Weisshorn (uygun fiyat)

7) Cortina d’Ampezzo | İtalya

Toplam 115 kilometrelik pist alanına sahip olan, “Dolomiti Dağları’nın Kraliçesi” denen ve Unesco listesinde olan Cortina d’Ampezzo italya’nın en eski ve lüks kayak merkezidir. 1956 Kış Olimpiyatları’na ev sahipli yapmıştır. Pembe tonlarında muhteşem gün batımıyla ünlüdür. İtalyan Alpleri üzerinde ve Avusturya sınırında olduğundan bir yanıyla tipik bir Alpin kasabası bir yanıyla da İtalyan tarzını hissettirir.

Otel Önerisi:

Cristallo

Grand Hotel Savoia

Hotel Aquila(uygun)

8) Gstaad | İsviçre

Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Gstaad İsviçre’de bulunuyor. İstanbul’dan Zürih’e üç saatlik bir uçuşla ulaşıyorsunuz. Havaalanından ister trenle (iki yada dört aktarma yaparak), ister ayarlayacağınız bir transfer şirketi ile üç saatte Gstaad’a varıyorsunuz.

Gstaad’ın asaletinde yatan unsur modern ve lüks detayların olağan üstü şıklıkla gelenekselle iç içe geçirilmişliği. Doğal güzelliği bakın size şöyle anlatayım. Burada kadrajı herhangi bir yere çevirip gözü kapalı fotoğraf çekseniz kartpostal niteliğinde kullanabilirsiniz.

Alplerin en şık, lüks ve gözde kayak merkezlerden olan Gstaad, yıllardır Avrupa sosyetesinin uğrak yeridir. Kasım’dan Mayıs’a dek karla kaplı olan bu rüya kasabanın sokaklarında alışveriş yapan kürklü zarif bayanları, kafelerde fondü ve şarap keyfi yapan şık centilmen beyleri ile asil bir görüntü sergiler.

Lüks otelleri, şale stili binaların yan yana dizildiği ışıltılı sokakları, gurme restoranları, şık gece kulüpleri, pahalı butikleri, buzullar, dağ gölleri ve bembeyaz büyüleyici manzarasıyla 3000 metrelik masalsı bir zirvedir. Prens Charles ve Grace Kelly gibi kraliyet ailesi mensuplarından Kofi Annan gibi politikacılara, Elton John gibi dünyaca ünlü şarkıcılardan, Elizabeth Taylor gibi ünlü oyunculara Elle McPherson gibi modellere, birçok ünlü ismin gözdesidir. Ayrıca her seviyede kayakçı için sunduğu farklı seçenekler ile sportmenleri de cezbeder.

Otel Önerisi:

Alpina Hotel

Ultima Gstaad

Bernerhof Swiss Quality Hotel

Hotel Gstaaderhof (daha uygun ve merkezi)

9) St Moritz | İsviçre

İsviçre’de yer alan Saint Moritz, Avrupa’nın hatta Dünyanın en eski (1864) en ünlü ve de en şık kayak merkezlerinden bir tanesi. Fondüsüyle meşhur ‘’Engadine’’ vadisinde yer alan, Milano, Zürih ve Münih’e araba ile üç saatlik mesafede bulunan St. Moritz yılın 322 günü güneş alması ile ünlü şampanya havasında artistik bir kasabadır. Termal kaplıcaları, sarayı, donmuş göl üzerinde oynanan polosu ve kriketi, kırmızı toplarla karda oynanan golfü, buz hokeyi, kumarhanesi ve özel jetlerin inip kalkmasına imkan sağlayan Samedan havalimanı sayesinde dünya jetset inin de çekim merkezi olmuş.

Dünyanın en güneşli kayak merkezi olmasına rağmen, yükseklik ve dağların konumu sayesinde, kar yüksekliğini ve kalitesini tüm sezon boyunca koruyabiliyor olması da en güzel yanıdır.

Otel Önerisi:

Club Med (Özellikle çocuklu aileler için)

Kulm Hotel

Badrutt’s Palace

10) Megeve | Fransa

Toplam 325 kilometrelik pist alanı bulunan ve kayak merkezleri arasında en fazla sayıda Michelin yıldızlı restorana sahip olan ufak ve şirin bir kasabadır Megeve. Şık butikler, şirin kafeler, güzel restoranlar ve şale stili otellerle dolu olan bu tatlı kasabanın inanılmaz güzel, masalsı ve büyüleyici bir görüntüsü var. Eski köy bölümünde ise kendinizi Ortaçağ’a ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Megeve Fransa’da yer alsa da Cenevre havaalanına daha yakın mesafede bulunuyor. ( Yaklaşık bir saat) ve Cenevre’den Megeve’e sürekli shuttle otobüsler kalkıyor. Ulaşım çok rahat.

Otel Önerisi:

Chalet Les Fermes de Marie

Le Lodge Park

L’Hotel Mont Blanc

Four Seasons Hotel Megeve

Chalet Saint Georges

An Cour de Megeve (merkezi, uygun fiyat)

Instagram: https://www.instagram.com/berrakberroo/?hl=tr