Gece Dişinizi mi Gıcırdatıyorsunuz? Botox İle Diş Gıcırdatma Tedavi Edilebilir!

Botox uygulandığı bölgede geçici olarak o kasın kasılmasını durdurur. Bu sebepten daha çok kozmetik olarak çok kasılan, kırışan; göz kenarları, alın, kaş arası, boyun gibi mimiklere bağlı oluşan derin ve ince çizgilerin tedavisinde kullanıyoruz.

Botox kırışıklık tedavisi dışında hangi alanlarda kullanılır?

- Aşırı terleme tedavisinde botox

El, ayak, koltuk altı aşırı terlemeleri insan yaşamını çok ciddi etkileyen; bu problemi yaşayan insanlara zor anlar yaşatan bir sorundur.

El terlemesinde; tokalaşmak, yazı yazmak, bilgisayar kullanmak, bir şeyler tutmak inanılmaz bir sorun haline gelir.

Ayak terlemesinde; ayakkabının içinde ayağın kayması, koku problemi ve aşırı terlemenin oluşturabileceği mantar enfeksiyonu sağlık açısından da sorunlar yaratabilir.

Koltuk altı aşırı terlemesinde; oluşan kötü görüntü, yine oluşabilecek koku problemi, pişikler ve mantar enfeksiyonları var olan riskler arasındadır.

Botox ile aşırı terleme problemini çözebiliyoruz. Uygulanan alanda 6-8 ay arasında hasta oldukça konforlu bir dönem geçirebilir ama daha kalıcı bir sonuç için Lazer ile terleme problemini çözebiliriz.

Migren tedavisinde botox

Medikal tedavilere yanıt vermeyen şiddetli baş ağrılarında özel noktalara uygulanan botox ile migren tedavisinde de oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz.

Diş gıcırdatma – diş sıkma tedavisinde botox

Gece diş sıkma problemi çene kemiğine zarar verebileceği gibi dişlerimize de ciddi zararlar verir.

Yani basit bir konu gibi görünsede bir sağlık problemi olarak ele alınmalıdır.

Aynı zamanda eğer hastanın migreni varsa migreni tetikleyebilir .

Gece uzun saatler diş sıkma problemi Masseter kasını büyüttüğü için yüzün şekli dahi değişir.

Bu kas büyüdükçe yüz şekli daha kare ve köşeli olur.

Masseter kasına yapılan botox uygulaması ile bu önemli sorun kolaylıkla çözülebilir.

Hastaya işlem sırasında dişlerini sıkması söylenir.

Diş sıkma ile bu kas hemen net bir şekilde görünür hale gelir ve görünür hale gelen bu kasa botox uygulaması yapılır.

Botox hem kozmetik dermatolojide kırışıklıkların tedavisinde; hem de yukarıda anlattığım gibi çok sayıda sağlık probleminin çözümlenmesinde çok faydalı bir uygulamadır .

Uzman ellerde ve doğru dozlarda doğru alanlara yapılan botox uygulamalarından hiçbir zarar gelmez. Bu sebeple doktorunuzu yani yüzünüze uygulama yapacak kişiyi doğru seçtiğinizde hiçbir sorun yaşamazsınız.

Hepinize mutlu ve güzelliklerle dolu bir hafta diliyorum…